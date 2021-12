Comment faire face à l’incertitude de Covid et à la montée de l’omicron

Au début de la pandémie, pratiquement tout était inconnu : comment le coronavirus s’est-il propagé ? Pourquoi cela affecte-t-il les gens différemment? Combien de temps aurions-nous besoin de distance sociale? Quand pourrions-nous avoir un vaccin? Alors que certaines questions ont été répondues tout aussi rapidement, une nouvelle récolte d’incertitudes est apparue tout au long de 2020 et 2021.

Bien que le déploiement généralisé du vaccin aux États-Unis ait semblé offrir un répit du pire de la vie pandémique, les progrès ont été à bien des égards de courte durée. Maintenant, après près de deux ans de peur, de chagrin et de troubles pandémiques quotidiens – plans annulés, mariages retardés, jalons manqués – l’émergence de la variante omicron jette une autre clé dans ce que nous espérions finalement être la vie post-pandémique. Encore une fois, on nous dit d’attendre et de voir : attendez des recherches sur le degré d’infection de l’omicron, la gravité des infections causées par la variante, la résistance des vaccins et la possibilité de modifier notre calcul des risques. Ce purgatoire informationnel rend difficile la planification, du retour au bureau à la planification des réunions de vacances et des voyages d’hiver.

Toute cette incertitude est intrinsèquement stressante, selon la recherche. Le cerveau humain ne fait pas bien face à l’incertitude et par défaut à l’anxiété face à une menace potentielle. Au lieu de cela, nous préférons de loin les routines et le sentiment de contrôle. Il n’est pas surprenant qu’une pandémie, qui a détruit tout semblant de routine et de contrôle personnel, ait fait des ravages sur la santé mentale. Selon une enquête réalisée en août 2021 par l’American Psychological Association, 63 % des personnes interrogées ont déclaré que l’incertitude quant à ce que les prochains mois apporteront est une source de stress ; la moitié ont déclaré que la pandémie avait rendu la planification de leur avenir impossible.

Si vous pouvez sentir la dernière tension d’incertitude ronger votre santé mentale et votre bien-être, voici quelques moyens constructifs de faire face à la précarité continue de notre moment présent.

Reconnaissez ce que vous avez perdu

Tout le monde, qu’il ait perdu un être cher à cause du virus ou non, a vécu une perte pendant la pandémie : perte d’un emploi, d’une communauté, d’une routine, d’une célébration marquante. Pauline Boss, auteur de The Myth of Closure: Ambiguous Loss in a Time of Pandemic and Change et professeur émérite à l’Université du Minnesota, a inventé le terme « perte ambiguë » pour décrire cette expérience – le départ de quelque chose de plus amorphe qu’une relation ou une vie. « Tout le monde n’est pas mort », dit Boss, « mais tout le monde a perdu quelque chose. »

Pour vous aider à faire face à la colère ou à la dépression que vous pouvez ressentir alors que la pandémie continue de perturber les plans de voyage ou de vacances, Boss dit d’être explicite avec vous-même sur ce que vous avez déjà perdu. Même si vous avez eu la chance de ne pas perdre un être cher, vos pertes sont toujours douloureuses et significatives. Nommer la perte aide à ancrer vos émotions et à passer à autre chose. « Lorsque nous nous sommes donné le temps de pleurer ces pertes, pouvons-nous alors examiner ce point de perte et voir ce qui se passe de l’autre côté », explique la psychologue clinicienne Jenny Wang.

Faites des projets, mais restez flexible

Depuis le premier jour de cette crise, être agile et s’adapter à l’évolution des directives à la volée fait partie intégrante de la gestion de la pandémie. Cette flexibilité est toujours la clé, peut-être encore plus lorsque votre patience est à bout et que l’épuisement psychologique est élevé après près de deux ans de circonstances changeantes. À l’heure actuelle, vous devriez toujours faire des plans pour l’avenir (la recherche montre qu’avoir quelque chose à espérer améliore l’humeur) tout en écoutant les dernières recommandations de santé publique et en étant prêt à changer de cap si ces directives changent.

« Vous devrez peut-être être plus flexible avec vos plans et vos rassemblements, ce qui pourrait limiter les options », explique Allison Chase, directrice clinique du Pathlight Mood and Anxiety Center. « Des options limitées valent mieux que pas d’options lorsque vous essayez de vous connecter avec les autres ou de prendre des vacances. Ce n’est peut-être pas exactement ce qu’espéraient les amis ou la famille ; cependant, c’est là qu’il est important de faire une pause et d’être reconnaissant pour ce que vous êtes capable de faire.

Adopter une approche au jour le jour peut sembler antithétique en ce qui concerne les plans, mais étant donné la nature incertaine du présent, « nous devons vivre pour la journée que nous avons devant nous », dit Boss.

Appuyez-vous sur vos réseaux

Il est vrai que c’est une déception de faire des projets qui vous passionnent, seulement de devoir les annuler ou les reporter. Cependant, s’il y a un point à retenir des blocages de l’année dernière, c’est que la solitude est terrible pour notre santé mentale. Profitez du fait d’être vacciné et d’avoir accès aux vaccins, et faites un effort pour vous connecter avec vos communautés. Les réseaux peuvent être un point d’ancrage dans une autre période de désamarrage. Même faire des plans pour FaceTime, appeler ou envoyer un SMS à un ami si vous ne vous sentez pas en sécurité de rencontrer en personne est bénéfique. « Il est facile en cette période de vouloir se retirer et se cacher – et cela pourrait être réparateur pour vous, et si c’est le cas, tant mieux », dit Wang. « Le soutien de la communauté est essentiel, et être intentionnel et délibéré pour trouver ce soutien est vraiment important. »

Éviter de penser au pire

Alors que Wang dit qu’imaginer les pires scénarios peut nous aider à planifier et à résoudre des problèmes pour l’avenir, il est possible de trop compter sur ce type de pensée et de rester coincé dans une boucle perpétuelle de catastrophisme. En conséquence, vous pourriez vous retrouver angoissé et au lieu de chercher une solution, vous êtes immobilisé par la peur.

Boss suggère de contrer le catastrophisme avec la pensée « les deux/et », qui offre un espace pour reconnaître deux idées apparemment contradictoires ; au lieu de « Nous retournons sûrement au confinement et ce sera le pire », essayez « Je déteste l’imprévisibilité de cette pandémie, et je m’en sortirai. »

Plutôt que de se demander « Et si le pire arrivait ? » Wang recommande de demander « Quelle est ma réalité actuelle ? Si cette réalité implique le sentiment que la fête du Nouvel An que vous attendiez avec impatience pourrait ne pas se dérouler comme prévu, vous pouvez reconnaître vos frustrations de devoir changer de cap. Ensuite, concentrez-vous sur une solution viable, compte tenu des circonstances et des limites, dit Wang. Cela peut impliquer d’organiser une célébration tardive du Nouvel An en plein air par une journée ensoleillée.

Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez

Une façon d’augmenter la tolérance de l’incertitude et de l’ambiguïté, dit Boss, est de faire un effort concentré pour abandonner le contrôle. La mise en œuvre de politiques de santé publique qui réduirait le nombre de cas n’est peut-être pas quelque chose que vous pouvez faire personnellement, mais vous avez toujours l’autorité sur votre propre vie, de la façon dont vous occupez votre temps libre à la façon dont vous réagissez aux dernières nouvelles.

La cuisson du pain a obtenu le statut de mème au début de la quarantaine, et pour cause : c’est un passe-temps qui permet aux gens de contrôler directement le résultat, dit Boss. En plus de la pâtisserie, des activités comme le tricot, les puzzles ou les jeux peuvent reproduire ce sentiment de contrôle à petite échelle ou via un projet que vous pouvez mener à bien du début à la fin.

Si et quand le monde lancera une autre boule de courbe, nos réactions seront pratiquement la seule chose que nous pourrons contrôler, dit Wang. « C’est un peu comme lorsque vous prenez l’avion et que les vols de tout le monde ont été annulés, et que certaines personnes s’approchent du pilote dans un accès de rage tandis que d’autres sont très adaptables et compréhensifs », dit-elle. « Où voulez-vous tomber en termes d’endroit où vous vous présentez au milieu de ce changement ? » C’est normal d’être contrarié, mais une fois que votre réaction émotionnelle initiale s’est calmée, essayez de faire un effort conscient pour passer à l’action et prendre des décisions en faisant preuve de patience et de flexibilité par rapport à un lieu de résistance et de déni.

Retrouver une lueur d’espoir

Pendant la majeure partie de 2020, les vaccins Covid-19 sont restés un point d’optimisme ; une fois que nous étions tous vaccinés, la pensée est allée, la vie pourrait revenir à «normale». Maintenant que la réalité a montré le contraire, il peut être difficile de rassembler une autre once d’espoir. Mais même dans les moments de désespoir, nous devons avoir des aspirations, dit Wang.

Que vous trouviez cela dans votre foi, vos relations ou une poursuite significative que vous souhaitiez entreprendre après la pandémie, vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à passer le lendemain. Il a été démontré que même quelque chose d’aussi simple que de partager ce pour quoi vous êtes reconnaissant à la fin de chaque journée améliore le bonheur. « Nous parlons beaucoup de questions existentielles ici », dit Wang. « Nous ne pouvons que faire de notre mieux pour nous écouter et être vraiment à l’écoute de ce dont nous avons besoin pour continuer à faire un pas en avant. »

Sachez que le cerveau n’est pas doué pour gérer l’incertitude – utilisez-le à votre avantage

Être dans un état d’incertitude prolongée est extrêmement stressant, dit Boss. Mais plutôt que de voir la réaction naturelle de notre cerveau à l’incertitude comme un obstacle, essayez de la considérer comme « quelque chose qui peut nous sortir des routines que nous avons pu avoir pendant des décennies ou des années – et ce n’est pas toujours mauvais », dit Boss. « Cela conduira au changement. »

Ce changement peut prendre la forme de la façon dont vous abordez même les moments les plus banals de la vie, dit Wang. L’imprévisibilité actuelle est un rappel brutal de la façon dont la vie peut être éphémère, dit-elle. « Que pouvons-nous faire pour être simplement conscients, remarquer et chérir les moments très simplistes de nos journées ? Comment puis-je faire de cette vie une vie qui ait du sens, qui offre des tranches de joie et qui procure un sentiment de soulagement au milieu de la lourdeur de vivre pendant la pandémie ? »