Comment faire fonctionner votre aspirateur Roborock S7 pour ne plus avoir à balayer à la main

D’accord, votre tout nouvel aspirateur robotique de Roborock vient d’arriver. Et maintenant? Heureux que vous ayez demandé, car aujourd’hui, nous examinons comment configurer le Roborock S7 et le préparer à éliminer la poussière comme un diable de Tasmanie déchirant l’outback.

Qu’y a-t-il dans la boîte d’un Roborock S7 ?

Avant d’entrer dans les détails, jetons un coup d’œil rapide à l’intérieur de la boîte. Lorsque vous déballez votre Roborock S7, vous trouverez votre aspirateur robotique (surprise !), une station de charge, un câble d’alimentation et le support chiffon + chiffon VibraRise (exclusif à la série S7). Tous là? Frais! Passons à sa mise en place.

Comment installer un robot aspirateur Roborock S7

Tout d’abord, vous devrez trouver un bon endroit pour placer votre station de charge. Assurez-vous que le spot est contre un mur et sur une surface plane avec un accès facile pour que votre S7 puisse aller et venir à sa guise. Pour une connexion optimale avec l’application officielle Roborock, vous aurez également besoin de votre routeur Wi-Fi à proximité. Fixez ensuite le câble de charge à la station d’accueil et assurez-vous de le ranger en toute sécurité.

Deuxièmement, vous devrez vous assurer que la station de charge est bien en place. Vous pouvez le faire en essuyant toute saleté, eau ou débris de la zone. Ensuite, avec le ruban adhésif double face inclus, collez la station d’accueil au sol, en la verrouillant fermement en place.

Troisièmement, tout doit être rechargé. Pour commencer, maintenez simplement le bouton d’alimentation de votre Roborock S7 enfoncé. Lorsqu’il s’allume, placez votre S7 directement sur la station d’accueil pour sa première charge complète. Alors que le S7 pourra naviguer automatiquement vers la station de charge et se connecter à partir de maintenant, Roborock souligne que la batterie rechargeable lithium-ion haute performance du S7 doit rester remplie lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Comment cartographier votre maison avec le Roborock S7

Faire une carte numérique de votre maison pour guider les sessions de nettoyage du S7 semble être une tâche ardue, mais ce n’est vraiment pas le cas. Lors de la première excursion de l’aspirateur à travers vos sols, le système LiDAR intelligent du S7 scannera votre maison et détectera les chemins les plus optimaux le long de son chemin. Après un seul passage, le S7 aura identifié toutes les pièces de votre maison jusqu’à quatre niveaux.

Peut-être l’étape la plus importante…

Maintenant que votre Roborock S7 est configuré et prêt à fonctionner, il vous reste une dernière chose à faire : vous asseoir, vous détendre et ne plus jamais balayer vos sols à la main. Votre nouvel aspirateur Roborock l’a à partir d’ici.

Si vous souhaitez acheter un Robroock S7 pour votre maison, vous pouvez le faire sur ce lien. Vous pouvez également en savoir plus sur Roborock et sa famille d’aspirateurs robotiques intelligents sur leur site officiel ici.

