Comment faire jusqu’à 900 $ par heure de citations d’écriture pour Instagram

Les mots comptent. Nous avons tous entendu le dicton « des bâtons et des pierres… », mais nous savons en vérité que les mots ont du pouvoir. Les mots peuvent nous aider, nous blesser, nous pousser à l’action et les mots peuvent guérir. Écrire des citations pour Instagram est une façon pour cet écrivain de gagner jusqu’à 900 $ de l’heure ! Continuer à lire!

J’ai reçu un appel l’autre jour d’une entreprise de tee-shirts en Californie à la recherche de quelqu’un pour écrire des citations inspirantes sur Instagram. Vous ne penseriez pas qu’un travail réel existait pour cela, mais c’est le cas. Ces mots que nous lisons tous les jours sur Instagram et sur les réseaux sociaux ne viennent pas de nulle part. Quelqu’un est en fait payé pour les écrire.

Ca aurait pu être toi.

En fait, l’industrie de la création de contenu devrait atteindre 38 milliards de dollars d’ici 2030.

Saviez-vous que certaines entreprises et marques paient des taux allant jusqu’à 900 $ de l’heure pour de courts dictons et des citations originales comme celles que vous lisez tous les jours ? Fou non?

Vous pensez que je plaisante ? Laura Belgray de talkshrimp.com facture plus de 900 $ de l’heure.

Maintenant, je ne dis pas que vous serez en mesure de proposer des devis demain, de les lancer et de lui facturer des tarifs. Laura a bâti une entreprise sur deux décennies qui lui a valu une excellente réputation lui permettant de maîtriser ces tarifs.

Ce que je veux dire, c’est que c’est tout à fait possible.

Comment être payé pour écrire des articles courts et citables sur les réseaux sociaux

De plus en plus d’entreprises et d’entreprises utilisent Instagram et d’autres médias sociaux pour renforcer leurs marques. Ils ont besoin de mots – et tout le monde n’aime pas écrire. La plupart des gens ont besoin d’aide, et beaucoup en paieront le prix.

C’est là qu’intervient le pouvoir du copywriting.

N’attendez pas l’autorisation

N’importe qui peut publier ces jours-ci. Les gens le font tout le temps sur Amazon et sur ibooks et autres plateformes numériques et font un petit paquet chaque mois !

L’un des avantages de l’écriture indépendante est que si vous aimez écrire, vous pouvez commencer à le faire. professionnellement – sans autorisation, un agent, un contrat de livre, un éditeur ou gravir les échelons de l’entreprise.

À l’époque, il fallait des années d’efforts et de succès pour accumuler un portefeuille de bonnes annonces imprimées ou imprimées, mais en tant que rédacteur en ligne indépendant vous pouvez créer votre propre travail à votre propre rythme.

J’utilise Ampfluence pour développer mon compte Instagram à plus de 10 000 abonnés !~

Mettez en valeur votre talent

Il existe de nombreuses façons gratuites et sans autorisation de montrer vos compétences en écriture.

Créez vos propres graphiques de devis

Vous n’avez pas besoin d’être un designer pour créer des graphismes incroyables de nos jours. N’importe qui peut le faire. Voici comment:

Utilisez une application d’édition graphique comme Canva, qui propose une variété de citations sur Instagram et les réseaux sociaux modèles, graphiques animés, conceptions par glisser-déposer et bien plus encore. Publiez la citation sur Twitter, puis prenez une capture d’écran et utilisez-la comme image Instagram. Il n’aura pas un look de signature, mais ce style de citation est facile à créer et à lire.

Annoncez vos services

Si vous souhaitez être embauché et gagner de l’argent en tant qu’écrivain, ou écrire des citations pour Instagram, indiquez clairement que vous êtes un pour le travail et qu’il est facile de vous réserver.

Sur votre site web, ayez une page « Services » ou « Embauchez-moi » qui permet aux gens de vous contacter pour plus d’informations. Proposez vos services (même si personne ne vous a encore payé pour eux) sur un site indépendant comme FreeUp. Certaines personnes gagnent jusqu’à 100 000 $ par an en utilisant ces sites. Si vous souhaitez écrire des citations Instagram, utilisez votre légendes faire savoir aux gens. Par exemple, lorsque vous publiez une citation originale, la légende peut inclure une phrase comme « Comme ça ? Je peux vous aider à rédiger vos propres citations originales. DM moi pour plus de détails. Contactez des entreprises sur Instagram dans un créneau que vous aimez et qui peuvent utiliser vos services.

Définissez vos tarifs

En tant que débutant, vous n’allez évidemment pas facturer ce que fait Laura. Du moins pas tout de suite 😉 Je vous recommande de consulter divers sites de tarification indépendants comme celui-ci.

N’oubliez pas que plus vous créez de demande pour vous-même, plus vous pouvez facturer. Et n’oubliez pas de toujours continuer à développer vos compétences.

Inscrivez-vous à mon guide de rédaction expert et à mes conseils pour commencer à écrire du contenu captivant comme un pro !

Maîtriser l’art du copywriting pour le Web

Auteur : Emily Standley

Suivez @dancergalny

Bonjour ami entrepreneur ! Je suis Emily Standley, une créatrice de contenu publiée à l’échelle nationale et une stratège en marketing numérique basée dans le sud de la Floride. Ma passion est d’aider les entrepreneurs et les entreprises créatifs du sud de la Floride et du monde entier à tirer parti de la puissance de la technologie numérique pour atteindre les marchés virtuels ; pour établir une plus grande présence en ligne, trouver les meilleurs moyens… Voir le profil complet ›