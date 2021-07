Comment faire la différence entre l’instinct intestinal et l’anxiété ⋆ .

De petites quantités d’anxiété sont normales, mais quand faut-il l’écouter ? (Photo : .)

Devriez-vous jamais faire confiance à cette voix dans votre tête ?

Ce bavardage sans fin qui dit que vous avez oublié d’éteindre votre fer à lisser.

L’énoncé qui vous donne l’impression d’être piégé, en danger, ne peut ni respirer ni parler.

Et le babillage interne qui ne vous donne jamais de répit face au danger, à l’inquiétude et à l’anxiété.

Cette voix incessante est l’anxiété, une maladie grave pour beaucoup.

À un moment ou à un autre, nous allons tous ressentir des sentiments anxieux. Ils sont incontournables dans la vie. Cependant, comment faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas ?

Comment savoir si c’est juste votre esprit qui joue des tours ? Et quand devriez-vous faire confiance à ce sentiment d’inquiétude et agir en conséquence ?

Tess Leigh Phillips est conseillère à The Mind Map et dit que vous devez étudier les événements immédiats pour déchiffrer la peur et l’anxiété réelles.

“Regardez attentivement la situation qui vous fait ressentir cela”, dit-elle à Metro.co.uk

« Y a-t-il un réel danger ? Il se passe quelque chose avec lequel vous n’êtes pas à l’aise ? Faites-vous quelque chose pour la première fois ou essayez-vous quelque chose de nouveau ? Essayez d’imaginer que les sensations corporelles que vous ressentez ne sont pas de la peur ou de l’anxiété mais de l’excitation. Comment ça se sent maintenant ?’

Elle poursuit : « Vous serez en mesure de dire si votre peur est fondée sur la réalité en vous montrant si vous pouvez vous enthousiasmer pour la même chose. Si non – et vous êtes dans une situation qui vous fait peur – demandez-vous pourquoi vous le faites ? Mettez une limite et partez.

Tess note que l’anxiété peut nous alerter d’un danger réel et qu’écouter votre corps dans de telles situations peut aider considérablement.

« L’anxiété en petites quantités est une chose positive », explique-t-elle. «Cela peut nous alerter du danger, dans ces moments, faites confiance à cet instinct.

« Donnez toujours la priorité à votre santé mentale. Même si la situation n’est pas ouvertement menaçante, vous devez toujours écouter votre corps.

« L’anxiété est un signe que quelque chose ne va pas. Qu’il s’agisse d’une mauvaise journée, d’une personne ou d’une situation qui ne vous intéresse pas, ou d’un véritable trouble anxieux, ne pas se sentir heureux à certains moments est une raison suffisante pour prendre du recul et faire le point.

Pendant ce temps, la psychothérapeute Charisse Cooke dit de faire confiance à l’anxiété avant les grands moments de votre vie.

« L’anxiété n’est pas toujours négative. En fait, nous ressentons l’anxiété et l’excitation exactement de la même manière », explique-t-elle.

«L’euphorie et l’anticipation que nous pouvons ressentir avant une fête amusante ou un événement sportif sont les mêmes réponses physiologiques que nous avons lorsque nous ressentons une profonde inquiétude et panique à propos d’une présentation de travail ou d’un premier rendez-vous éprouvant pour les nerfs.

« Transférer notre attitude de « Je suis tellement anxieux » à « C’est assez excitant » nous permet de nous éloigner de l’anxiété d’une manière renforcée et affirmée, et notre corps se prépare à quelque chose de positif et de gratifiant. »

Les deux experts s’accordent à dire qu’il faut parfois croire que des sentiments anxieux tentent de vous alerter des luttes internes.

« Quand vous quittez votre zone de confort, vous ressentez un peu de peur, mais à chaque fois que vous passez à travers cela, vous grandissez », explique Tess. «Mais un trouble anxieux est une toute autre chose. C’est un problème lorsque quitter votre zone de confort vous submerge au point de vous bouleverser, de paniquer et d’éviter la vie quotidienne.

«Si vous ne ressentez aucun désir de croissance et aspirez à la sécurité ou si vous vous réveillez anxieux sans raison et si vous vous sentez hors de contrôle ou extrêmement agité, alors il est temps de vous occuper de votre santé mentale. Vous devrez peut-être ajuster vos priorités, parler à vos proches ou renforcer votre confiance en vous.

Plus : Santé



Et si ces étapes ne résolvent pas le problème, Tess conseille de chercher une aide extérieure.

“Si vous ne pouvez pas gérer ou réduire vos symptômes vous-même, pensez à l’aide d’un professionnel”, ajoute-t-elle. « Le conseil peut vous aider à démêler vos peurs et vos inquiétudes, à aller à la racine des choses et à trouver de nouvelles façons de faire face.

« Ensuite, vous pourrez avoir confiance en vous que tout ira bien, pas l’anxiété. »

Avez-vous une histoire à partager?

Envoyez-nous un email à metrolifestyleteam@Metro.co.uk



PLUS : Comment gérer efficacement les conflits dans une relation



PLUS : Comment savoir si vous avez un style d’attachement anxieux dans une relation



PLUS : Comment se motiver à faire de l’exercice quand on souffre de dépression

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();