Comment faire le plein de liquide lave-glace correctement, ne pensez même pas à n’utiliser que de l’eau | Moteur

Beaucoup de gens ne se soucient pas des essuie-glaces de la voiture… jusqu’à ce qu’un problème survienne, ce qui peut entraîner un accident.

Depuis combien de temps avez-vous vérifié et as-tu changé l’essuie-glace pour la dernière fois? Le remplissez-vous d’eau ?

Si vous avez des lunettes, vous utilisez sûrement souvent une lingette pour les nettoyer, et vous vous assurez que la lingette est propre pour qu’elle ne laisse pas de traces. La lune de voiture est comme nos lunettes, et les essuie-glaces sont ce qui nous garantit une visibilité correcte.

Notre collègue Rodrigo Fersainz a publié dans Auto Bild un rapport complet sur comment entretenir, changer et remplir les essuie-glaces. Nous vous recommandons de le lire, car nous ne verrons ici que les points les plus importants.

L’essuie-glace, éjecteur ou lave-glace Il doit toujours être prêt, car s’il n’a pas de liquide, ou ne traîne pas correctement, cela peut empêcher de nettoyer une fiente d’oiseau, un peu de boue, une branche tombée sur la lune, dans un endroit où l’on ne peut pas s’arrêter.

Les experts recommandent ne pas utiliser d’eau à la place du liquide lave-glace, pour diverses raisons.

L’eau gèle à zéro degré, une température facile à atteindre en Espagne en automne et en hiver, en bouchant le conduit. Alors que le liquide spécialisé tient plus froid.

En outre l’eau ne nettoie pas la saleté, produit des taches lorsqu’il est mélangé à de la poussière, et a tendance à transporter de la chaux et à provoquer une oxydation qui, à la longue, altère le mécanisme d’éjection.

Les mélanges de savon et d’eau faits maison Ils ne fonctionnent pas bien non plus, car ils peuvent générer trop de mousse, de mauvaises odeurs, brûler les pneus, etc.

Pourtant, Il est conseillé d’utiliser un liquide spécialisé pour les essuie-glaces, qui est aussi bon marché : une bouteille de 5 litres ne coûte que 3,95 euros.

Le renouvellement du liquide est simple, puisque la bouteille où il doit être ajouté est toujours en vue, dans la zone du moteur.

Il faut que vérifiez souvent le caoutchouc des essuie-glaces, pour le laisser propre et vérifier qu’il n’est pas cassé. La DGT recommande de changer les pneus tous les 6 mois ou un an.