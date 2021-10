Comment faire le sandwich au fromage grillé au homard du Maine ultime

Les sandwichs au fromage grillé font déjà partie des créations les plus décadentes et les plus délicieuses.

Montez les enchères avec cette recette de fromage grillé au homard du Maine développée par Erin Alvarez pour le compte du Maine Lobster Marketing Collaborative.

« Rehaussez encore plus la saveur du homard avec le nouveau beurre de homard du Maine, le mélange ultime de homard du Maine sucré et salé et de beurre onctueux et crémeux », explique Alvarez.

Faites passer votre fromage grillé d’un cran avec cette recette d’Erin Alvarez au nom de Maine Lobster Marketing Collaborative. (Erin Alvarez, au nom du Maine Lobster Marketing Collaborative)

Que ce soit pour un repas de jour de match de la MLB ou de la NFL, ou que vous ayez simplement envie d’un dîner en semaine, ce fromage grillé au homard est vraiment parfait. Regardez le didacticiel vidéo et obtenez la recette complète ci-dessous.

Grilled Cheese au homard du Maine par Erin Alvarez au nom du Maine Lobster Marketing Collaborative

Pour 1 personne

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients:

2 tranches de pain au levain (ou pain au choix)

1 cuillère à soupe de beurre, ramolli

3 tranches de Gouda

1 once Fromage Gruyère, tranché finement/en cubes (voir photos)

½ tasse de chair de homard du Maine cuite, hachée grossièrement

⅛ c. à thé d’assaisonnement Old Bay, ou plus au goût

Cette délicieuse recette combine le gouda, le gruyère, le homard du Maine et l’assaisonnement Old Bay. (Erin Alvarez, au nom du Maine Lobster Marketing Collaborative)

Instructions:

Beurrez un côté des deux tranches de pain, puis placez-les côté beurre vers le bas dans une grande poêle antiadhésive. Répartissez le fromage uniformément sur les deux tranches, puis baissez le feu, placez un couvercle sur la poêle et faites cuire pendant 5 minutes. Pendant que le fromage est fondu, placez la chair de homard dans un bol, puis saupoudrez de vieux laurier assaisonnement sur le dessus. Remuer pour combiner.Retirer le couvercle de la poêle et placer la chair de homard assaisonnée sur un morceau de pain. Placez l’autre tranche sur le dessus, formant un sandwich, et utilisez une spatule pour l’appuyer. Augmentez le feu à moyen et faites cuire pendant 2 minutes, puis retournez le sandwich et laissez cuire encore 1 à 2 minutes jusqu’à ce que le pain soit doré brun. Tranchez et dégustez !

