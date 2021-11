Comment faire passer votre richesse de Rs 10 lakh à Rs 100 cr au moment de votre retraite

Commencez dès aujourd’hui et permettez-vous d’être un investisseur intelligent et à long terme, et vous commencerez à faire de l’incroyable magie de la composition une réalité.

C’était mes vacances scolaires d’été. Je lisais paresseusement des bandes dessinées dans le couloir. Mon grand-père m’a appelé sur le balcon et m’a demandé de m’asseoir à côté de lui. Il sortit une loupe, fixa sa position et commença à faire converger les rayons du soleil sur le papier jusqu’à ce qu’il commence à brûler.

C’était l’une des meilleures expériences scientifiques que j’avais vues quand j’étais petit. Bientôt, il m’a tendu le verre: « Maintenant, essayez-le, Videsh. » J’ai pris le verre et j’ai commencé à le déplacer lentement sur tout le papier, mais rien ne s’est passé.

« Non chéri, tu dois concentrer les rayons du soleil dans un faisceau à angle droit, tenir le verre à un point et garder patience jusqu’à ce que le faisceau devienne si fort qu’il éclate en une petite flamme, et bientôt la flamme tournera dans un incendie », a-t-il déclaré.

La raison pour laquelle je vous dis tout cela, c’est parce que cette simple leçon détient le secret pour exploiter la force la plus puissante de tous les temps pour amasser richesse et liberté financière – achetez un investissement plus sûr et plus rentable et conservez-le à long terme jusqu’à ce qu’il commence à s’accumuler.

Le secret de la croissance de Rs 10 Lakh à Rs 100 Cr au moment de votre retraite

Jetez un œil à ce graphique. Si vous investissez Rs 1 lakh à l’âge de 20 ans et qu’il s’accumule à un taux de 20 %, au moment où vous atteignez 65 ans, votre investissement passera à Rs 99 crore – c’est la magie de la composition.

Maintenant, soyons plus conservateurs. Disons que vous investissez Rs 1 lakh à l’âge de 30 ans, et cela se compose à 15%, donc au moment où vous atteignez 60 ans, votre investissement se serait multiplié en crores. En fait, vous n’avez pas besoin d’être un expert financier pour y arriver ! Littéralement, n’importe qui peut utiliser le pouvoir de la capitalisation à son avantage et atteindre une indépendance financière complète.

En fait, chez Archers Wealth, nous éduquons les gens pour qu’ils commencent plus tôt, puis les aidons avec des bénéfices composés toujours meilleurs, car même une petite différence crée une différence de plusieurs millions à long terme.

Avec les bonnes stratégies d’investissement, vous pouvez accélérer le processus et prendre votre retraite beaucoup plus tôt et plus riche

Maintenant, imaginez qu’au lieu d’obtenir un profit de 5 à 8% sur vos investissements immobiliers / FD, que se passera-t-il si vous allouez votre investissement dans des actions de haute qualité, des fonds communs de placement et des SIP (plan d’investissement systématique) ?

Vous augmenterez systématiquement les bénéfices composés à 20 %, 25 %, 30 % ou même plus (comme j’aide mes clients depuis plus d’une décennie maintenant). Vous atteindrez en toute sécurité et de manière prévisible votre objectif de liberté financière en deux fois moins de temps, voire moins.

Prêt pour un exemple ahurissant ?

Disons que votre père avait investi Rs 1 lakh dans Eicher Motors en 2001. Savez-vous combien sa valeur vaut aujourd’hui ? Il a grimpé en flèche à Rs 1,45,19,274.

Ou disons que votre père a investi Rs 10000 dans des actions Wipro en 1980. Pouvez-vous deviner sa valeur aujourd’hui ? Un énorme Rs 801 cr avec seulement un taux de croissance annuel composé de 41%.

Je sais que ce sont comme des opportunités d’alerte générationnelle. Cependant, au cours des 10 dernières années, nous avons suggéré plus de 100 entreprises qui ont constamment généré 15 à 50 % de bénéfices.

Qu’est-ce qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres ?

Il y a une raison, a déclaré Albert Einstein. « Les gens qui comprennent la magie de la composition la gagnent, ceux qui ne la comprennent pas la paient. »

Et il y a cinq raisons principales pour lesquelles la plupart des gens le paient, et c’est aussi pourquoi les pauvres s’appauvrissent encore plus.

1. Mauvaises habitudes financières – Les gens travaillent dur pour gagner, volent du temps à leur famille et à leurs amis. Mais la triste vérité est qu’ils dépensent la plupart de leurs revenus durement gagnés pour acheter des passifs qui se déprécient avec le temps au lieu d’actifs qui s’apprécient comme les actions Eicher Motors et Wipro, etc. Le pire est qu’ils achètent des choses avec des cartes de crédit et remboursent à 35 taux d’intérêt. , ce qui est littéralement une tragédie.

2. Approche de loterie ou manque de patience – La plupart des gens veulent construire une fortune du jour au lendemain à partir de rien. Mais le processus de composition commence par un changement minime et négligeable – il n’y a pas de résultat immédiat. Alors, les gens pensent, pourquoi s’embêter ? Et ils arrêtent d’investir et commencent à le retirer.

3. Mauvaise stratégie d’investissement – En raison du manque de connaissances, les gens se contentent de 5% ou maximum 10% de rendement alors qu’ils peuvent obtenir 18% ou 25% ou même plus d’augmentation du rendement des bénéfices d’une année sur l’autre. Et même une légère différence de 2% ou 5% peut créer une différence de multicœurs à long terme.

4. Retarder à demain pour faire un gros investissement dans l’ensemble – Quand je demande aux gens, avez-vous commencé à investir, beaucoup d’entre eux disent : « Laissez-moi économiser un gros montant et ensuite j’investirai ». Écoutez, vous n’aurez pas besoin de lakhs pour commencer aujourd’hui. En fait, dans le cadre de la recharge SIP, vous pouvez commencer avec Rs 5000 par mois (ou même moins), et à mesure que vos revenus augmentent, vous pouvez ajouter Rs 2000 ou Rs 5000 tous les 6 mois en fonction de votre planification financière.

5. Négliger l’aide d’un expert : Si vous avez un robinet cassé, vous appelez un plombier. Si vous avez une dent cassée, vous allez chez le dentiste. Cependant, lorsqu’il s’agit de planifier et d’investir des finances, la plupart des gens évitent de demander l’aide d’un expert, même si votre mode de vie, votre patrimoine, votre revenu de retraite et votre capacité à composer et à multiplier votre patrimoine dépendent de l’expertise avec laquelle vous utilisez votre investissement. L’une des raisons est votre hésitation et le sentiment d’un manque de transparence chez tant d’experts.

C’est la raison pour laquelle, lorsque nous éduquons les clients, nous les appuyons toujours sur plus d’une décennie de nos systèmes et processus rentables éprouvés dans le temps, produisant des résultats de composition cohérents.

Aujourd’hui, vous disposez d’une grande flexibilité et des bonnes opportunités pour développer votre patrimoine de manière sûre et efficace. Mais il faut agir, dès aujourd’hui !

Et savez-vous pourquoi la plupart des gens n’agissent jamais et restent coincés dans de mauvaises situations financières ? Parce qu’ils ne croient pas qu’ils seront jamais riches. Et si jamais tu ressens la même chose, ce n’est pas de ta faute. C’est à cause de votre éducation et de la société.

Vous méritez d’être riche. Vous méritez de profiter des plus belles choses de la vie. Donnez-vous la permission d’investir et de penser comme une personne riche, et vous commencerez à voir la différence.

Il est temps de faire exploser la flamme de votre richesse et de la transformer en un feu de richesse automatique, toujours croissant et se multipliant

Considérez ceci : récemment, les marchés boursiers ont atteint un niveau record, à savoir Sensex 60109, Nifty 17 810.

Il y a vingt ans, NIFTY était à 900, et maintenant il est passé à 17910, ce qui signifie une appréciation stupéfiante de 1755 %. C’est l’étonnant pouvoir de la composition.

Au cours des 20 dernières années, le marché boursier a augmenté à un TCAC de 17,1 %, offrant le meilleur rendement que n’importe quelle classe d’actifs en Inde. Fabuleux, n’est-ce pas ?

Alors, commencez dès aujourd’hui et permettez-vous d’être un investisseur intelligent à long terme, et vous commencerez à faire de l’incroyable magie de la composition une réalité.

Vous serez étonné de voir quand votre investissement commencera à générer des bénéfices, et ces bénéfices produisent des bénéfices, et ces bénéfices en produisent davantage, déclenchant une réaction en chaîne imparable.

Et alors que cela se produit, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un sentiment de fierté, de bonheur, de confiance et de sécurité à propos de votre investissement, de vos revenus futurs et de la vie de votre famille. N’est-ce pas un sentiment merveilleux ?

Warren Buffett, l’une des personnes les plus riches au monde connue pour son instinct d’investissement exemplaire, a un taux de croissance composé moyen de 21% par an (par an) dans son portefeuille.

(Par Videsh K Totaare, directeur général et PDG, Archers Wealth Management Pvt Ltd)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Les investisseurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant d’effectuer tout investissement.

