Comment faire pour abattre votre propre sapin de Noël

Bien que beaucoup choisissent la voie facile et achètent un faux sapin pour Noël, il y a quelque chose de spécial à en avoir un vrai. Bien que cela puisse demander plus de travail et ne durera pas aussi longtemps, cela fournira une expérience traditionnelle.

Abattre votre propre arbre n’est pas aussi simple que d’aller dans les bois, de trouver un arbre et de l’abattre. (iStock)

Selon le site Web du département américain de l’Agriculture, la plupart des forêts nationales autorisent les clients à abattre des arbres pour diverses raisons, notamment pour les utiliser comme bois de chauffage ou comme arbres de Noël.

Les clients qui souhaitent abattre des arbres doivent obtenir un permis auprès du bureau du district forestier, ainsi que des instructions pour l’abattage d’arbres. Le bureau fournira également des dates, heures et zones spécifiques où il est autorisé d’abattre des arbres.

L’USFS recommande également de vérifier auprès du bureau local avant de retirer tout arbre déjà mort, car des animaux peuvent vivre dans l’arbre. Il avertit également de rester à l’écart des zones proches des ruisseaux, des rivières ou d’autres plans d’eau.

Pour les arbres de Noël en particulier, ils doivent être coupés dans une zone située à au moins 200 pieds de toute route principale ou d’autres sites (comme le camping ou les loisirs). Le tronc doit avoir un diamètre de six pouces ou moins.

De plus, les invités ne sont pas autorisés à couper la cime des arbres plus grands (ou à couper un arbre plus grand, puis à retirer la cime).

L’USFS fournira une étiquette d’arbre qui devrait être appliquée à l’arbre avant qu’il ne soit chargé dans des véhicules.