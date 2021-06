Comment faire travailler votre argent pour vous en 2021 : voici les 12 meilleurs systèmes de dépôt pour les investisseurs prudents

Il existe plusieurs placements financiers sûrs assortis d’un revenu d’intérêt assuré et, dans certains d’entre eux, il existe également une garantie gouvernementale.

Si vous cherchez à placer votre épargne loin du marché boursier, vous avez le choix entre plusieurs options de placement à revenu fixe. Cependant, tous ne pourraient pas être accessibles à tout le monde, car certains d’entre eux sont exclusifs aux personnes âgées ou aux investisseurs à la retraite. Pourtant, il existe une poignée d’instruments financiers sûrs qui s’accompagnent d’un revenu d’intérêt assuré et, dans certains d’entre eux, il existe également une garantie gouvernementale.

La sélection de la meilleure option qui vous convient dépendra de plusieurs facteurs, car de nombreux investissements offrent un revenu régulier alors que d’autres ne le peuvent pas. De même, certains sont destinés aux besoins de retraite, tandis que d’autres peuvent s’accompagner d’économies d’impôt et pourraient être plus adaptés à la réalisation d’objectifs à long terme.

Transférer de l’argent de votre compte d’épargne bancaire vers un ou plusieurs d’entre eux produira des rendements relativement élevés et vous aidera également à atteindre vos objectifs à long terme. Les investisseurs prudents ne veulent pas prendre de risques avec leur capital et peuvent obtenir un rendement fixe.

Voici une liste de 12 programmes d’investissement et leurs principales caractéristiques :

1. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana a été modifié et dans le PMVVY modifié, le taux d’intérêt continuera de varier en fonction de l’exercice au cours duquel l’investissement est effectué.

Le PMVVY est un régime de retraite décennal soutenu par le gouvernement et convient aux retraités âgés de 60 ans ou plus et qui ont besoin d’un revenu régulier sur leur investissement. Pour l’exercice 2021-2022, le PMVVY fournira une retraite assurée de 7,40 pour cent. par an payable mensuellement. Ce taux de pension assuré est payable pendant toute la durée de la police de 10 ans pour toutes les polices achetées jusqu’au 31 mars 2022. Le montant de l’investissement effectué dans le régime est appelé « prix d’achat ». En fonction de l’option de pension (mensuellement , trimestrielle, annuelle), une pension fixe et assurée commence à terme échu, c’est-à-dire à partir de la fin de la période choisie. L’investissement maximum qui peut être fait dans PMVVY est limité à Rs 15 lakh par personne âgée et la pension mensuelle maximale dans PMVVY est Rs 9 250 par personne âgée. Ainsi, si les deux conjoints ont plus de 60 ans, la pension mensuelle maximale peut être de Rs 18 500 dans la famille sur un investissement de Rs 30 lakh. La pension dans PMVVY ne dépend pas de l’âge de l’investisseur. Le régime peut être acheté hors ligne ainsi qu’en ligne sur le site Web du LIC uniquement et n’est disponible qu’avec le LIC jusqu’au 31 mars 2023.

2. Obligations d’épargne à taux variable 2020 (taxables)

Les obligations d’épargne à taux variable 2020 (taxables) sont assorties d’une garantie à 100 % car ce sont des investissements soutenus par le gouvernement. On peut investir par l’intermédiaire des succursales de la State Bank of India, des banques nationalisées et de quatre banques du secteur privé spécifiées.

Ils ont une durée de 7 ans et le taux d’intérêt continuera de varier pendant la durée du régime. Le taux d’intérêt a été fixé à 7,15 pour cent par an payable semestriellement. Les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement. intervalles le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Il n’y a pas d’option pour payer des intérêts sur une base cumulative. Le montant minimum d’investissement est de Rs 1000, alors qu’il n’y aura pas de limite maximale pour les investissements effectués dans les Obligations. L’investissement maximum en espèces peut être effectué jusqu’à Rs 20 000. Le taux d’intérêt est lié au taux du certificat d’épargne national (NSC) en vigueur avec un écart de 35 points de base par rapport au taux NSC respectif. Le remboursement anticipé est autorisé pour des catégories spécifiées de personnes agées

3. Plan Épargne Seniors (SCSS)

SCSS est une option d’investissement populaire pour ceux qui ont 60 ans et plus. Une personne âgée de 55 ans ou plus mais de moins de 60 ans qui a pris sa retraite sur la pension de retraite ou sous VRS peut également ouvrir un compte à condition que le compte est ouvert dans le mois qui suit la perception des prestations de retraite et le montant ne doit pas dépasser le montant des prestations de retraite. Le SCSS est d’une durée de 5 ans. Plus d’un compte peut être ouvert, mais la limite combinée est plafonnée à Rs 15 lakh. Les intérêts gagnés sont entièrement imposables et doivent être ajoutés à ses « revenus provenant d’autres sources ». Le SCSS convient aux personnes âgées à la recherche d’un taux de rendement fixe élevé et un revenu régulier. Après l’échéance, le compte peut être prolongé de trois ans dans l’année suivant l’échéance. Actuellement (du 1er avril au 30 juin 2021), le taux d’intérêt sur SCSS est de 7,4 % par an, payable trimestriellement.

4. Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) est un programme à long terme de 21 ans visant à épargner pour les filles. Le SSY ne peut être ouvert qu’au nom d’une fille de moins de 10 ans. Si l’enfant a 7 ans, la maturité du SSY se produira lorsque l’enfant atteint 28 ans. En tant que parent, on ne doit déposer que pendant les 15 premières années et au cours des six dernières années même si le régime se poursuit, aucun dépôt n’est nécessaire. être fait.Seulement pour des raisons médicales, on est autorisé à sortir prématurément du régime. Une fois que la fille atteint l’âge de 18 ans, un maximum de 50 pour cent des fonds de l’année précédente peut être retiré pour l’enseignement supérieur de la fille. En cas de mariage, le SSY peut être fermé à condition qu’elle ait 18 ans. SSY est un investissement fiscalement avantageux car il se qualifie pour un avantage fiscal en vertu de l’article 80C et même les intérêts gagnés sont exonérés d’impôt. Étant un régime parrainé par le gouvernement, SSY offre la plus grande sécurité de revenu principal et d’intérêts. Actuellement, (du 1er avril au 30 juin 2021), le taux d’intérêt est de 7,6 pour cent par an, composé annuellement et payé à l’échéance.

5. Atal Pension Yojna (APY)

L’APY est un régime de retraite assuré, dont l’administration est effectuée par la Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) sous l’architecture NPS. L’APY est ouvert à tout citoyen indien entre 18 et 40 ans. Dans le cadre de l’APY, les souscripteurs recevraient la pension minimale fixe de Rs. 1000 par mois, Rs. 2000 par mois, Rs. 3000 par mois, Rs. 4000 par mois, Rs. 5000 par mois La pension débute à l’âge de 60 ans, en fonction de leurs cotisations, qui serait elle-même fonction de l’âge d’adhésion à l’APY. Sous l’APY, la pension mensuelle serait accessible au souscripteur, puis au conjoint et après son décès , le corpus de rente, tel qu’il a été accumulé à l’âge de 60 ans du souscripteur, serait restitué au prête-nom du souscripteur.

6. Caisse publique de prévoyance (PPF)

Le PPF est un investissement à long terme et nécessite le versement d’une cotisation régulière pendant 15 ans. On peut toutefois en sortir après 5 ans (sous conditions), bénéficier d’un prêt à partir de la 4ème année et effectuer des retraits partiels après la 7ème année. règles, on n’est autorisé à ouvrir qu’un seul compte en son propre nom tandis qu’un autre peut être ouvert au nom d’un enfant mineur. Un minimum de Rs 500 et un maximum de Rs 1,5 lakh (compte personnel plus mineur) au cours de chaque exercice peuvent être mis dans le Régime PPF.Bien que l’investissement soit éligible à un avantage fiscal en vertu de la section 80C, les intérêts gagnés sont exonérés d’impôt.Après l’échéance, le compte PPF peut être prolongé indéfiniment par bloc de cinq ans.Actuellement (du 1er avril au 30 juin 2021 ) le compte PPF porte un taux d’intérêt de 7,1 pour cent par an, composé annuellement et versé à l’échéance.

7. Kisan Vikas Patra (KVP)

Disponible uniquement dans les bureaux de poste, le certificat KVP peut être acheté par un adulte pour lui-même ou au nom d’un mineur ou par deux adultes. Le montant minimum de KVP est de Rs 1 000 alors qu’il n’y a pas de limite maximale. Il existe une disposition pour transférer KVP d’une personne à une autre et d’un bureau de poste à un autre. En cas de besoin, les certificats KVP peuvent être encaissés à tout moment après 2 ans et demi à compter de la date d’achat. Actuellement, (1er avril au 30 juin 2021) le KVP offre un rendement de 6,9 ​​pour cent composé annuellement. Le montant investi double en 124 mois et les intérêts ainsi que le capital ne sont payés qu’à l’échéance.

8. Compte à terme de bureau de poste (TD)

Le dépôt à terme (TD) dans un bureau de poste est quelque peu similaire à un dépôt bancaire à terme. Alors que les dépôts à terme dans un bureau de poste sont pour 1, 2, 3 et 5 ans, ce n’est que le TD de 5 ans qui vient avec la section 80C avantage fiscal. Il n’y a pas de limite maximale, mais l’avantage fiscal est limité à Rs 1,5 lakh chaque année sur l’investissement effectué dans un dépôt de 5 ans. Les intérêts gagnés sont entièrement imposables et doivent être ajoutés à ses « revenus provenant d’autres sources ». option d’intérêt car elle ne permet pas d’options mensuelles ou cumulatives. Actuellement (du 1er avril au 30 juin 2021), le taux d’intérêt sur 5 ans TD est de 6,7 pour cent par an, payable annuellement mais calculé trimestriellement.

9. Certificat National d’Épargne (NSC)

Le NSC n’exige qu’un paiement forfaitaire pour une période de cinq ans et il n’est pas nécessaire de payer d’autres contributions. À l’échéance, un montant fixe est reçu qui est connu au moment de l’investissement. Le NSC est émis en coupures de Rs. 100, roupies. 500, Rs.1000, Rs.5000, Rs.10,000. Les intérêts sont entièrement imposables, mais surtout, les intérêts sont réinvestis pendant les quatre premières années et sont également admissibles à la prestation de la section 80C. Actuellement (du 1er avril au 30 juin 2021) le Le taux d’intérêt sur la NSC est de 6,8 pour cent par an, composé annuellement et payé à l’échéance.

10. Titres d’État

Les titres d’État sont également garantis par le gouvernement et sont donc 100 % sûrs pour les investisseurs. Les titres d’État sont des instruments sans risque et aident à diversifier le portefeuille et sont disponibles pour des durées d’investissement plus longues. Les investisseurs de détail peuvent investir dans des titres d’État dans le cadre de la non-concurrence. enchérir sur des titres datés du gouvernement indien (G-Sec) et des bons du Trésor (T-Bills). Les investisseurs de détail peuvent placer leurs offres par l’intermédiaire des membres commerciaux de NSE ou en utilisant l’application mobile ou la plate-forme Web NSE goBID. Rs.10,000 (valeur nominale) et en multiples de Rs.10,000.Bien que toute sortie avant l’échéance puisse entraîner un gain ou une perte en capital, l’investissement s’il est détenu jusqu’à l’échéance est sûr car il est soutenu par le gouvernement.

11. Dépôt fixe bancaire

Les dépôts bancaires à terme ont toujours été une source populaire de revenus réguliers. Selon la banque et le mandat, actuellement, le taux d’intérêt est d’environ 6 % par an pour la plupart des mandats.

Les dépôts sont assurés jusqu’à un maximum de Rs.5 lakh pour tous les dépôts bancaires, tels que les dépôts d’épargne, fixes, courants et récurrents en vertu de la Loi de 1961 sur la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit.

12. Rentes immédiates

Les régimes de rente immédiate conviennent à ceux qui souhaitent avoir une source de revenu régulière jusqu’à la vie, quelle que soit l’évolution du taux d’intérêt. Le régime de rente immédiate peut fournir un revenu de base régulier et, par conséquent, on peut envisager d’investir une partie de l’épargne dans il.Il existe environ 7 à 10 options de pension différentes, y compris une pension à vie pour soi, après le décès du conjoint et après le retour du corpus aux héritiers.Actuellement, la pension ou la rente est d’environ 5 à 6 pour cent par an et est entièrement imposable selon sa dalle de revenu.

Que faire

Les intérêts gagnés sur la plupart de ces placements à revenu fixe sont imposables. Par conséquent, les rendements après impôt et après ajustement pour l’inflation, les rendements réels y sont faibles. Elles sont au mieux adaptées à la préservation du capital et non idéales à la création de richesse. Il faut investir en eux en établissant un lien avec leurs objectifs, en gardant leur plan d’allocation d’actifs en contexte.

