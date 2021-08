Comment faire un budget simple pour économiser de l’argent et payer les factures

in

Les budgets se présentent sous plusieurs formes et tailles.

Ne vous découragez pas si vos chiffres sont serrés au début. Plus vous suivez vos dépenses et gardez un œil dessus, mieux vous tirerez le meilleur parti de votre argent.

Il existe d’innombrables outils gratuits ou abordables si vous préférez les solutions technologiques, mais la règle 50-30-20 peut être une option rapide et facile pour contrôler vos finances.

Et c’est assez simple : vous partagez votre argent entre vos besoins, vos désirs et vos économies, en fonction de ces ratios.

Voici une étude de cas.

CNBC a calculé les chiffres et nous pouvons vous donner une idée de ce à quoi devrait ressembler votre budget si vous gagnez 35 000 $ par an. Regardez cette vidéo pour un guide étape par étape pour établir un budget qui fonctionnera pour vous.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Acorns.