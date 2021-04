Comment faire un démarrage propre dans Windows 10 pour détecter les problèmes avec certains programmes | La technologie

Si l’un des programmes installés sur votre PC vous pose des problèmes, notez comment effectuer un démarrage propre dans Windows 10 étape par étape pour résoudre les erreurs possibles.

Compte tenu du grand nombre de programmes que nous installons sur notre ordinateur, il n’est pas surprenant que des complications surviennent de temps en temps. Parfois, certaines des applications que nous installons peuvent entrer en conflit avec des pilotes, des services ou d’autres programmes que nous avons déjà sur notre PC. Lorsque cela se produit, effectuer un démarrage propre peut nous aider à identifier le problème afin que nous puissions le résoudre.

Mais qu’est-ce qu’un démarrage propre dans Windows 10? Il s’agit de démarrer le système d’exploitation avec un ensemble minimal de pilotes et de programmes, similaire au démarrage de Windows en mode sans échec, mais vous donnant plus de contrôle sur les services et les applications exécutés au démarrage pour vous aider à isoler la cause du problème.

Pour effectuer un démarrage propre dans Windows 10, Suivez ces étapes:

Tapez Paramètres système dans le Finder Windows et cliquez sur l’option Ouvrir. Sélectionnez ensuite Démarrage sélectif dans l’onglet Général et décochez la case Charger les éléments de démarrage.

Ensuite, dirigez-vous vers l’onglet Services, cochez la case Masquer tous les services Microsoft, puis cliquez sur le bouton Désactiver tout. Cliquez sur l’onglet Démarrer de Windows et cliquez sur le lien Ouvrir le gestionnaire de tâches. Dans l’onglet Accueil de l’administrateur, décochez tous les programmes activés en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton Désactiver. Lorsque vous avez terminé, fermez le Gestionnaire des tâches et appuyez sur le bouton OK dans la fenêtre Paramètres système. Redémarrez votre PC en cliquant sur le bouton Redémarrer dans le message qui apparaît sur votre écran.

Lorsque votre ordinateur redémarrera, il le fera au moyen d’un redémarrage propre, ce qui vous permettra d’identifier les conflits logiciels qui causent des problèmes sur votre PC.

Par exemple, si vous ne pouvez pas installer, désinstaller ou démarrer un programme, essayez de le faire maintenant pour voir s’il y a des problèmes. Si cela fonctionne, procédez comme suit pour savoir avec quelle application ou quel service il est en conflit:

Ouvrez à nouveau les paramètres système, allez dans l’onglet Services et activez un par un les services que vous aviez initialement activés. Chaque fois que vous le faites, cliquez sur Accepter et redémarrez le PC à partir du bouton de message qui apparaît sur votre écran. Après chaque redémarrage, recommencez l’opération à l’origine du problème. Lorsque cela se produit, vous saurez que le dernier service que vous avez activé était celui qui était à l’origine du conflit. Pour revenir au démarrage normal, cliquez sur l’onglet Général dans Paramètres système et sélectionnez l’option Démarrage normal.