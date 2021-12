Comment faire un don à Teleton USA 2021 ?

CRIT USA Téléton USA 2021

Ce samedi 11 décembre 2021 et pendant 17 heures de transmission télévisée via le réseau de télévision Univisón aura lieu Teleton USA 2021, qui vise à collecter des fonds pour construire et soutenir le TeletonUSA Children’s Rehabilitation Center (CRIT), qui soutient les enfants et les adolescents avec des déficiences neurologiques et neuromusculo-squelettiques, qui est basé à San Antonio, Texas, États-Unis.

Sous la devise Avec vous tout est possible !, Univisión et ses étoiles seront peints en violet et jaune dans une initiative qui vise à atteindre un objectif total de 6 114 812 $ USD. Le Teleton débutera à 10h00, heure de l’Est, 9h00, heure du Centre et 7h00, heure du Pacifique.

Si pour cette opportunité votre souhait est de faire un don à cette noble cause, nous vous montrons ici les différentes méthodes de dons que l’organisation Teleton USA a mises en place.

Votre contribution fait la différence. Il nous permet d’offrir des services aux enfants handicapés et à leurs familles. Vous pouvez aider en faisant un don, en collectant des fonds dans votre communauté ou en rejoignant l’équipe de bénévoles du CRIT.

Don en ligne

C’est le moyen le plus simple et le plus rapide de faire un don dans le confort de votre maison ou où que vous soyez. Le formulaire est assez simple, vous n’aurez besoin que d’un ordinateur ou d’un smartphone avec accès internet, pour pouvoir accéder au site officiel de critusa.org où vous trouverez toutes les instructions pour faire votre don. Il est important de faire un don via le site officiel de l’organisation pour éviter tout type de fraude.

Don en personne

Selon les informations sur le site officiel, vous pouvez faire votre don en personne si vous êtes situé à San Antonio, Texas, vous pouvez visiter les installations du CRIT à l’adresse suivante 10839 Quarry Park, San Antonio, TX, 78233.

Don par la poste

Si par contre vous n’êtes pas situé à San Antonio, Texas, cela ne vous empêchera pas de faire votre don respectif, puisque l’association Teleton USA et CRIT, reçoivent des dons par courrier postal de manière très simple, tout ce dont vous disposez faire c’est faire c’est envoyer votre don par courrier à l’adresse 10839 Quarry Park, San Antonio, TX 78233.

Don par téléphone

Il s’agit d’une autre méthode simple, rapide et sûre que vous pouvez utiliser de n’importe où dans le pays à partir de votre téléphone portable. Tout ce que vous avez à faire est d’envoyer un message texte avec le mot « TELETON » au nombre 20-222 de faire un don d’un montant de 25 $ dollars. Ou, au contraire, contactez directement le numéro suivant (210) 257-6260.

Tirelire numérique

La Tirelire Digitale est un moyen de récolter des fonds auprès du CRIT. Cette plateforme vous permet de faire vos dons qui seront destinés au fonctionnement du TeletonUSA Children’s Rehabilitation Center (CRIT), aux États-Unis, a indiqué le site sur son site internet.

Pour faire un don, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire pour commencer à faire un don et rejoindre les campagnes d’autres personnes. Vous pouvez également recommander à vos amis de faire un don en ligne.

Existe-t-il d’autres moyens de contribuer à Teleton USA et au CRIT ?

La réponse est oui. L’association a d’autres modes de contribution pour les personnes qui souhaitent rester en contact permanent avec la collecte de fonds et l’aide aux enfants handicapés.

Voici les autres façons d’aider :

Parrainer un enfant

Selon les informations sur le site, vous pouvez parrainer certains des enfants qui ont besoin de votre aide et contribuer mensuellement à leur traitement d’invalidité, pour un montant journalier. Votre don sera utilisé comme suit :

• Payer pour les services de réadaptation pour les enfants handicapés

• Maintenance des équipements et services de réhabilitation

• Soutenir le CRIT pour desservir les enfants en liste d’attente

• Permettre au CRIT d’ouvrir de nouveaux centres dans d’autres régions des États-Unis

Acheter des marchandises officielles

Sur le site Web, vous pouvez acheter des produits officiels CRIT et TeletonUSA. Cet argent sera utilisé pour le processus de réadaptation des enfants et des jeunes handicapés.

Héros pour le CRIT

L’organisation a le programme « Heroes for CRIT » avec lequel si vous souhaitez vous porter volontaire pour collecter des fonds, vous pouvez envoyer votre demande à heroes@critusa.org ou boteo@critusa.org.

