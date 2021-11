Comment faire un herbier pour conserver les plantes ?

11/06/2021 à 10:02 CET

L’une des meilleures façons de connaître le monde végétal et de l’avoir toujours à portée de main à la maison est de faire un herbier. Cet ouvrage n’est pas seulement utile aux écoliers, mais tout le monde peut trouver dans cette activité une manière d’aborder la botanique de manière simple et didactique. Pour le réaliser, il suffit de prendre en compte quelques règles simples pour parvenir à une bonne conservation des plantes.

Suivant les étapes conseillées par María del Carmen Fernández-Carvajal et Tomás Díaz, de la zone botanique de l’Université d’Oviedo, ce seraient les phases pour développer un herbier :

1.Collecter les plantes.

Les plantes doivent être récoltées aussi complètes que possible, bien qu’il soit préférable de les couper plutôt que de les déraciner, pour éviter que leur perte ne soit irrécupérable. Il faut donc se rendre sur le terrain muni de petits ciseaux de jardinage, rasoir, etc. pour faciliter la collecte, ainsi qu’une série de sacs (un meilleur papier ou, à défaut, un panier en osier) où nous conserverons les spécimens jusqu’à ce que nous atteignions la phase de séchage. Cette phase ne doit jamais être retardée au-delà du lendemain de la collecte et en attendant ils doivent être conservés dans un endroit frais, mieux au réfrigérateur.

Important: faire le moins de dégâts possible dans ce processus. Évitez de prélever plus d’un échantillon de la même espèce, ne prélevez pas de spécimens de plantes protégées par la loi, jetez ceux qui ont des nids d’insectes et ne mangez pas de feuilles ou de fruits, car certains sont toxiques.

2. Annotation des données.

N’oubliez pas de toujours emporter un cahier sur le terrain pour noter les localité, altitude, habitat, date et autres données relatives aux spécimens qui sont collectés. Plus tard, nous devrons étiqueter chacune de nos plantes pour les identifier, connaître leur origine et à quelle époque de l’année elle présentait l’aspect qu’elle conservera dans l’herbier.

3.Séchage des plantes.

Le séchage et, le cas échéant, le pressage des échantillons pour éliminer toute l’eau qu’ils contiennent, est peut-être la partie la plus délicate de la confection de l’herbier. Bien fait, les spécimens dureront de nombreuses années, mais s’il est mal fait, il accélérera sa décomposition et sa destruction par les moisissures, les bactéries ou les insectes.

Selon le type de plante dont il s’agit, le séchage se fera différemment. Nous commençons par les cas les plus courants, qui sont les plantes vasculaires (celles à graines et fougères).

A. Plantes à graines et fougères. Ce type de légumes subit un simple séchage sous pression. Chaque spécimen, avec son étiquette d’identification correspondante, est placé sur une feuille de papier filtre ou de journal. Chacune des différentes feuilles est placée les unes sur les autres de manière ordonnée, en plaçant entre elles des buvards ou plusieurs papiers journaux qui facilitent l’extraction de l’humidité.

Une fois que nous avons formé ce tas (pas plus d’un demi-mètre de haut), il est prêt à être pressé. Cela peut être fait avec deux solides plaques de bois (une au-dessus et une en dessous de la pile de copies) reliées par des sangles, que nous fermerons hermétiquement. Sinon, des objets lourds avec une surface plane, tels que des livres, peuvent être placés dessus. Il s’agit de mettre un poids sur le tas de plantes.

Le rôle des feuilles et des tampons ou les papiers absorbants doivent être changés le lendemain, et même sur des jours successifs, jusqu’à ce que nous voyions que les plantes sont très sèches.

Dans le cas des mousses et des foies, ainsi que des lichens, le même protocole de préparation est suivi sur des feuilles de papier, mais elles n’ont pas besoin d’être pressées.

B. Algues et plantes vasculaires aquatiques.

Dans la préparation d’algues et de plantes vasculaires aquatiques des plateaux ou des plateaux en plastique sont utilisés (ou s’ils ne sont pas disponibles, un lavabo ou n’importe quel évier peut être utilisé) qui sont remplis d’eau salée, ou fraîche s’il s’agit de plantes d’aquaculture douces ou d’algues d’eau douce. L’échantillon est mis dans l’eau jusqu’à ce qu’il acquière sa forme normale.

Sur une feuille de verre ou de plastique rigide, ou directement, une feuille de papier blanc est immergée sous l’échantillon et, ensuite, elle est lentement soulevée, portant la plante par-dessus, qui est soigneusement étalée à l’aide d’un pinceau. La feuille blanche avec l’échantillon est placée sur une feuille de papier absorbant, en plaçant un morceau de tissu fin directement dessus pour la recouvrir, afin d’éviter que le rabat de la feuille n’y colle.

Comme indiqué dans le cas des plantes vasculaires, une pile de feuilles avec leurs tampons buvard ou journaux correspondants est formée et pressée. Après séchage, les échantillons restent généralement collés à la feuille.

4 Assemblage et conservation des plantes

Une fois secs, les plantes doivent être montées sur du carton ou des feuilles de papier de bonne qualité, auquel il est fixé avec une bande adhésive (ruban par exemple et non scotch plastique). Il est pratique de coller sur chaque carte une petite enveloppe dans laquelle vous pouvez mettre des graines, des fruits ou un fragment qui peut être détaché.

Chaque carte avec la plante doit être insérée à l’intérieur d’une feuille de papier blanc, glacé si possible.

5.Carte d’identification

On collera également sur un côté de la plante la fiche avec les données correspondant au spécimen, qui sont :

–Nom scientifique de l’espèce et, si cela est considéré comme pratique, nom/s populaire/s.

–Lieu où il a été collecté, en commençant par la communauté autonome et en continuant avec la province, la municipalité et le lieu spécifique. Les coordonnées UTM peuvent également être utilisées.

–Habitat. C’est-à-dire s’il s’agit d’une forêt et de quel type, une zone sèche, une zone humide, etc. en ajoutant d’autres caractéristiques du substrat, telles que le type de sol, l’orientation, l’altitude, la communauté végétale qui l’accompagne, etc.

–Date de récolte.

–Nom de l’individu qui a fait la collecte.

Les lichens et les bryophytes sont conservés dans des enveloppes en papier qui, convenablement étiquetées, sont collées sur du carton, qui, à son tour, est protégé dans les feuilles blanches normales. Les champignons séchés sont également conservés dans des enveloppes ou des sacs en papier ou en polyéthylène avec des trous pour maintenir une certaine aération.

Certains matériaux, tels que bulbes, rhizomes, fruits, fragments de bois, etc., qui, de par leur nature ou leurs dimensions, ne peuvent être stockés dans les feuilles d’herbier standard, sont conservés dans des bocaux ou des tubes. D’autre part, certaines plantes et champignons de nature charnue, ainsi que certaines matières délicates (par exemple, les fleurs de certaines orchidées) sont conservées dans des mélanges alcooliques, comme l’alcool liquide de Carnoy ou dénaturé, entre autres. Dans tous les cas, il est nécessaire de prendre soin de la

étiquetage correct des pots.

Tous les herbiers doivent être conservés dans des endroits peu humides et à basse température, pour éviter le développement d’insectes, de moisissures et de bactéries.

Web avec le processus de base : https://www.elblogdelatabla.com/2019/12/como-hacer-herbario-aprende-secar-prensar-plantas.html

