Comment faire un jeu de tir moderne des années 90, à partir de ceux qui l’ont fait

Lorsque Doom s’est frayé un chemin sur nos écrans en 2016, il a marqué un renouveau des motifs de tir des années 90 comme un rythme effréné, des combats en avant et un rejet de la narration et des cinématiques. Son succès a suscité l’enthousiasme des développeurs indépendants, qui ont vu qu’il pourrait être utile de doubler cet esprit old-school. Après tout, vous n’aviez pas besoin de valeurs de production élevées ou de gros budgets pour recréer les sprites éclaboussants, les polygones bruts et les abats cuboïdes qui caractérisaient les tireurs des années 90.

Cette renaissance du jeu de tir rétro s’est installée en 2018, dirigée par Dusk, Amid Evil et Project Warlock, entre autres. Les développeurs derrière chaque jeu ont interprété le design du jeu de tir des années 90 à leur manière, trouvant des moyens de le reconfigurer pour un public qui, dans de nombreux cas, n’était même pas né dans les années 90.

Maintenant, avec les trois développeurs travaillant sur leurs prochains projets, j’ai pensé que c’était le moment idéal pour les rattraper, réfléchir à la création de leurs jeux, à l’air du temps qu’ils ont commencé et à où tout va aller à partir de maintenant.

Embrasser le laid

Le problème avec la définition d’un « tireur des années 90 » est qu’il s’agissait d’une décennie de progrès techniques sismiques qui a créé plusieurs styles de conception importants ; une ère qui a commencé avec les couloirs bleus de Wolfenstein 3D, a progressé à travers Doom, Duke Nukem 3D et les jeux Build, le début des graphismes 3D avec Quake, puis s’est terminée avec un tour de force technique Unreal et bien sûr Half-life.

Avec autant de bons plans à partir desquels travailler, il est inévitable que chacun ait ses propres idées sur ce qui a rendu cette époque spéciale, les développeurs indépendants l’abordant sous de nombreux angles différents. Comme le dit le créateur de Project Warlock, Kuba Cislo, « Tout le monde doit choisir une chronologie, et à partir de cette chronologie, choisir les éléments les plus importants pour eux. »

Dusk est un gros garçon.

Le développeur de Dusk, David Szymanski, par exemple, a toujours voulu embrasser le laid. Alors que le célèbre tremblement de terre semble être un point de référence évident, son véritable amour low-poly de l’époque était quelque chose de beaucoup plus obscur. “C’était la première fois que je voyais ce look en jouant à un jeu appelé Chasm: The Rift”, dit-il. « Le jeu avait son propre moteur de type Doom Alpha vraiment étrange, mais ils avaient également cette capacité à rendre des modèles 3D. Je voulais désespérément faire quelque chose avec cet aspect en blocs et gros, et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi !

La position de Cislo sur l’esthétique du jeu de tir des années 90 ne pourrait pas être plus différente, avec le style artistique basé sur les sprites de Project Warlock et les couloirs exigus canalisant Wolfenstein 3D. « Les sprites sont mon choix de conception préféré de tous les temps », dit-il. “Ils vous donnent ce retour sympa que les modèles n’ont pas – c’est juste plus net, et parfois, si les modèles 3D ne sont pas faits correctement, ils ont juste l’air janky.”

“Je voulais désespérément faire quelque chose avec ce look trapu et volumineux.”

De toute évidence, le jank d’un développeur est le trésor d’un autre.

Cislo n’avait que 18 ans lorsqu’il a réalisé Project Warlock. Alors, comment un jeu de 1992 est-il devenu une obsession du design pour quelqu’un né à un autre millénaire ? Cislo a de bons souvenirs d’avoir vu son père jouer à Doom 3, Doom et Duke Nukem 3D, mais c’est une série de sessions clandestines à l’école primaire qui l’a présenté au chasseur nazi BJ Blazkowicz.

Project Warlock a un style visuel saisissant.

« Nous avions cette pièce où nous pouvions rester après l’école, et là nous avions quelques PC avec le commandant Keen, DOSMario et Wolfenstein 3D », me dit-il. “Ces souvenirs d’enfance sont importants, et c’est ce qui m’est resté.” (une pensée pour ceux d’entre nous qui n’ont pu jouer à Minesweeper et Spider Solitaire que sur nos PC scolaires à administration oppressive.)

Chaque jeu a un look distinctif – Dusk est brut et low-poly, Project Warlock est basé sur des sprites et plat, tandis qu’Amid Evil évoque les perspectives vibrantes de l’art de science-fiction des années 80 plus que n’importe quel jeu des années 90. Szymanski admet qu’il n’y a pas de magie moderne dans le style artistique de Dusk, et qu’au-delà d’un amour profond pour la folie, il était en partie dû à un manque de documentation sur la création de modèles low-poly dans un jeu moderne, et en partie parce qu’il était « trop stupide de savoir quelles pourraient être ces techniques modernes.

“Ce serait comme si votre esprit remplissait les blancs.”

Avec son thème fantastique, Amid Evil a été surnommé le successeur spirituel d’Hexen, mais en réalité, ses palettes de néons, ses niveaux tentaculaires et ses panoramas psychédéliques ne ressemblaient guère à son prétendu ancêtre. Quand je suggère à l’artiste d’Amid Evil Simon Rance que son travail ressemble plus à l’art de science-fiction vintage de Steve Dodd, il admet que c’était en effet une inspiration, et que les comparaisons Heretic-Hexen étaient principalement pour des raisons de marketing.

En travaillant sur Amid Evil, Rance dit que son objectif était davantage de capturer les sentiments de mystère et d’émerveillement que des jeux comme celui-ci évoquaient, plutôt que d’essayer de recréer les jeux eux-mêmes. “En créant l’art, je pensais à ce que l’on ressentait en jouant à ces jeux”, dit-il. “Ce serait comme si votre esprit remplissait les blancs, surtout quand vous étiez enfant.” Dans les jeux, Rance s’est surtout inspiré des étranges paysages planétaires d’Unreal, qui était la première fois qu’il faisait l’expérience d’un jeu de tir qui créait le sentiment d’explorer juste un petit segment d’un vaste monde extraterrestre.

Amid Evil est visuellement assez ambitieux, prenant même en charge le lancer de rayons.

Ces jeux indépendants réfutaient la narration, la condensant à des intertitres entre les chapitres ou à de courts blocs de texte lisibles sur des plaques. Leurs mécanismes ont été distillés, concentrés autour des mêmes quelques fonctions et commandes que nous utilisions lorsque nos mains ont fait le voyage intrépide des commandes de flèche directionnelles à WASD dans les années 90 – juste plus rapide, plus immédiate et avec quelques fioritures modernes comme la progression du personnage dans Warlock .

Les trois jeux sont structurés autour de chapitres et d’épisodes, chaque niveau étant séparé par des écrans de fin de mission percutants d’abord popularisés par le Doom original – où chaque mise à mort, objet et secret que nous avons découvert était ponctué par un cliquetis de mitrailleuse et cet entracte roulant la musique.

L’écran d’entracte porte des associations puissantes – avec Doom, avec la victoire, mais aussi avec l’inévitable frustration de ne pas avoir collecté tous les secrets. “Cela fait partie de ce sentiment des années 90, et c’est toujours très agréable de jouer”, a déclaré Rance. “Chasser les secrets pour moi était une grande partie de ces jeux. Cela vous a donné envie de revenir en arrière, de maîtriser les niveaux et de les obtenir. Nous voulions garder ce sentiment d’exploration.

“Le jeu de tir rétro boomer est probablement là pour rester sous une forme ou une autre.”

D’autres rappels étaient plus subtils. Au milieu de toute la progression des armes d’Evil suivait de près celle de Doom; son équivalent lance-roquettes, le Celestial Claw, a reçu le numéro “5”, tandis qu’Aeturnum, sa réponse d’effacement d’écran au BFG9000, était au “7”. Le rechargement n’a pas d’importance dans les jeux de charge avant de mitraillage de vitesse comme ceux-ci, donc lorsque vous êtes au crépuscule, vous appuyez sur la touche ‘R’, au lieu de recharger, vous retournez négligemment votre arme dans vos mains. C’est une touche ludique, donnant élégamment un doigt au réalisme sévère qui est devenu la marque de fabrique des tireurs des années 2000.

Fin d’une époque?

Chacun de ces jeux a été un succès et, lors de leur lancement en 2018, ils ont été le fer de lance de la renaissance rétro, d’autres développeurs embarquant bientôt dans ce train en marche le plus sanglant. Mais maintenant, trois ans plus tard, avec leurs projets ultérieurs bien avancés, les trois développeurs ont tous été confrontés à la question de savoir comment évoluer de manière significative dans ce cadre rétro. Dans quelle mesure pouvez-vous vraiment améliorer quelque chose qui est, dans une certaine mesure, archaïque par conception ?

Szymanski a joué avec la question lorsque Dusk est sorti pour la première fois. “Nous avons parlé d’une suite de Dusk et de ce à quoi cela ressemblerait. Serait-ce un jeu de style Half-life? Allions-nous passer à un FPS de style 2004 ? » Même s’il pense que les fondamentaux de Dusk sont suffisamment solides pour une suite inspirée d’une autre époque, il est plus intéressé par l’exploration de nouveaux genres que par ce qu’il décrit comme un zeitgeist FPS d’inspiration rétro. « Le tireur de boomer rétro est probablement là pour rester sous une forme ou une autre », me dit-il. “Mais nous avons en quelque sorte atteint un sommet en ce qui concerne la saturation des retours en arrière des tireurs de boomer, je pense.”

Gloomwood dégage une atmosphère et ce style dur des années 90.

Alors Szymanski est passé à autre chose et s’est associé à Dillon Rogers pour travailler sur Gloomwood – un hybride sim-horreur immersif furtif inspiré de Thief. Bien qu’il conserve l’esthétique trapue de Dusk, il s’agit d’un jeu plus sombre et plus lent, situé dans les rues sombres d’une ville steampunk victorienne. Avec son éditeur, le fondateur de New Blood Interactive Dave Oshry, Szymanski pense que la simulation immersive pourrait être le « prochain zeitgeist indépendant comparable » en raison d’un renouveau rétro.

Le développeur d’Amid Evil, Indefatigable, travaille actuellement sur une extension pour le jeu, ainsi qu’une version VR. La campagne aura un rythme différent, emmenant le joueur dans un voyage héroïque à travers ce pays fantastique surréaliste au lieu de sauter dans des mondes distincts à partir d’un hub de type Quake. « Là où Amid Evil était une sorte de chose sans fin ‘vaincre le mal’, vous êtes ici en quête de la hache du labyrinthe noir, alors nous nous amusons avec ça. »

“J’aime le hitscanning parce que cela vous donne une pression supplémentaire.”

Au-delà de cela, Rance est d’accord avec Szymanski sur le fait qu’il est peut-être temps de quitter le tireur de boomer encombré. « Il y a de plus en plus de ces jeux qui sortent et ils commencent à se mélanger », dit-il. “Vous pouvez en quelque sorte dire que cela arrive à la fin et que cela ne semble pas aussi nouveau et excitant qu’il y a deux ou trois ans.” Il me révèle que lui et Leon Zawada chez Indefatigable travaillent sur un nouveau jeu sans rapport avec Amid Evil ou les jeux de tir à la première personne. Il continuera à être informé par leur amour des jeux rétro, mais c’est tout ce qu’il peut révéler pour l’instant.

Ce qui nous laisse avec Kuba Cislo, actuellement à genoux dans la réalisation de Project Warlock 2. L’un des avantages de la modélisation de son premier jeu sur Wolfenstein 3D est qu’il y a une progression naturelle à partir de là jusqu’aux années 90, et il décrit la suite comme ayant “plus d’un sentiment 1995”.

Il y aura plus de verticalité, et Buckshot Software abandonne les monstres dessinés à la main au profit de modèles animés low-poly qu’il a convertis en sprites. Cela crée une esthétique fusion 2.5/3D intéressante qui a toujours l’air rétro, mais qui n’a jamais existé dans les années 90. “Chaque monstre a environ 10 animations de mort et est visible de huit côtés”, dit-il. “Vous pouvez tuer des ennemis par des tirs à la tête, leur faire sauter les membres, les sur-tuer. Cela n’aurait pas été possible si tout avait été dessiné à la main.

Même après toutes ces années, Cislo est toujours en train de dénicher des connaissances obscures des classiques du FPS et a récemment fait une découverte sur le hitscan dans l’un des grands tireurs de l’ère Build. « J’ai découvert récemment que dans Blood, il existe un moyen de contrer ces adeptes du scanner de coups en utilisant l’attaque alternative de la mitrailleuse Thompson », dit-il. “J’ai pris cela en compte pour Warlock 2. J’aime le hitscanning parce que cela vous donne cette pression supplémentaire, mais je vais donner aux joueurs les outils pour le contrer cette fois.”

Quand j’avance l’idée à Cislo que la vague des tireurs de boomer a dépassé son apogée, il dit que son propre voyage avec elle est loin d’être terminé. “Je pense qu’il y a encore quelque chose de nouveau et d’intéressant à découvrir dans le genre, et je vais essayer de le trouver”, conclut-il.

En regardant le paysage du jeu de tir rétro aujourd’hui, vous pouvez comprendre pourquoi certains pourraient penser que le genre est devenu sursaturé. Des jeux à venir comme WRATH: Aeon of Ruin, Effigy, Graven et Dread Templar rendent tous clairement hommage à l’âge d’or des années 90 – et peut-être qu’ils s’avéreront excellents – mais arrachent-ils une démangeaison qui a déjà été égratignée ? L’allure nostalgique sera toujours là pour ceux qui, comme moi, ont grandi sur Doom et Duke, mais la nouveauté n’est plus ce qu’elle était il y a quelques années.

Cruelty Squad a certainement un look.

Peut-être qu’au lieu de se fondre dans une purée homogène de fer rouillé et de paillis brun, la vague de tir rétro devrait plutôt entrer dans une overdrive postmoderne chaotique. Ultrakill, par exemple, évite l’esthétique rétro pour les couleurs de base vives et l’art voxel adjacent à Minecraft, des hordes d’ennemis à peine animés et des compteurs de score de type arcade.

Ensuite, il y a Cruelty Squad – un jeu de tir discordant mais hypnotique qui semble se dérouler dans le monde dans lequel vous pourriez émerger après avoir échappé à un économiseur d’écran aléatoire Windows 95 Maze. Ces jeux font vaguement référence au passé, comme des rêves fébriles ou des voyages psychédéliques qui déforment les vieux souvenirs, mais les brouillent au point qu’ils deviennent quelque chose de nouveau. À leur manière étrange, ils avancent.

Quand je suggère à David Szymanski que Cruelty Squad représente une sorte de cri de mort DMT pour la vague de tir rétro, il rit et souligne que le jeu pourrait également mener la vague de simulation immersive qu’il prédit. “Le truc avec Cruelty Squad, c’est qu’il s’agit en fait d’une simulation immersive”, souligne-t-il. “Alors peut-être que c’est un peu le dernier souffle du jeu de tir rétro, et aussi la naissance ou la renaissance laide de la simulation immersive.”