Comment faire un match personnalisé gratuit pour tous dans Halo Infinite

Image : Microsoft

Hier, Microsoft a lancé par surprise le mode multijoueur de Halo Infinite sur Xbox et PC, bien qu’en version bêta, quelques semaines avant son objectif prévu pour le 8 décembre. Jusqu’à présent, les commentaires sont en grande partie synchronisés : bon sang, ce jeu de tir est amusant à jouer, mais, euh, qu’est-ce qui se passe avec le pass de combat plus riche qu’un parent riche ? Et pourquoi les menus sont-ils un tel labyrinthe ?

À savoir : Hier soir, un groupe d’amis et moi avons passé beaucoup trop de temps à réfléchir à ce qui aurait dû être un dilemme facile dans Halo Infinite : nous ne pouvions pas comprendre comment configurer un jeu de tueur gratuit pour tous personnalisé ( c’est Halo-speak pour « match à mort ») dans Halo Infinite. On pourrait attribuer cela à notre ignorance collective. Mais il est difficile de croire que sept personnes, qui ont toutes des années de familiarité avec Halo, auraient du mal à mettre en place un match simple.

Par exemple, voici les étapes—il y a des étapes ! Étapes !—vous devez suivre pour configurer un match de tueur gratuit pour tous personnalisé :

Vous voyez cette option de sélection de mode en haut ? Par défaut, il devrait être défini sur « Arena: Slayer », ce qui, à juste titre, serait réglable pour inclure des options pour un jeu de tueur gratuit pour tous. Cliquez dessus.Cliquez sur « 343 Industries ». Parcourez les pages jusqu’à ce que vous trouviez « Arena : FFA Slayer ».

Ce n’est pas un processus très compliqué, bien sûr, une fois que vous l’avez compris. Mais c’est loin de la façon dont il est configuré dans les précédents jeux Halo, comme Halo: The Master Chief Collection, dans lequel vous basculez simplement une option dans les paramètres de match.

Il y a d’autres bizarreries partout. Vous vous demandez comment changer votre voix dans Halo Infinite ? C’est dans le menu de personnalisation, mais pas dans le sous-menu « Corps et IA », où vous trouverez la possibilité de changer la voix de votre compagnon IA, la voix que vous entendez plus que quiconque dans les matchs multijoueurs. C’est sous « Spartan ID ».

Oh, qu’en est-il de la couleur de votre armure ? Tout d’abord, également dans le menu de personnalisation, cliquez sur « Armor Hall ». Sélectionnez l’armure que vous souhaitez porter, puis appuyez sur « mod ». Accédez à l’option de revêtement d’armure (la seconde) et choisissez l’une des couleurs déverrouillées. N’appuyez pas sur A, comme vous le diraient des années d’instinct de jeu ! Appuyez sur X.

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Le menu de l’équipe de pompiers est également quelque peu déroutant. Depuis le lobby multijoueur, vous ne pouvez pas voir votre effectif complet de membres du groupe dans une liste soignée. Pas grand chose à faire à ce sujet. Mais il existe quelques solutions rapides : cliquez sur le petit signe plus (qui affiche un bref menu). Ou regardez le numéro au-dessus de votre plaque signalétique et assurez-vous qu’il correspond au nombre de personnes dans votre groupe. Ou – et c’est chouette – vous vous verrez, vous et les membres de votre groupe, flâner en arrière-plan contre toutes ces boîtes. (Vous pouvez également appuyer sur le bouton Afficher. Mais si l’un des membres de votre groupe local essaie d’afficher ce menu, il « prendra le contrôle de la navigation dans le menu », déclenchant une autre série de menus et… oui, ce n’est pas grave , mais toujours un peu ennuyeux.)

Bien sûr, des petits hoquets sont à prévoir : Halo Infinite n’est même pas encore sorti ! Et le mérite en revient à l’équipe de 343 Industries pour avoir sorti cette production massive avec un minimum de turbulences ; après avoir joué pendant cinq heures la nuit dernière, mon équipe et moi avons rencontré des problèmes minimes comme le décalage ou l’élastique. Cela semble être le cas dans tous les domaines, étant donné qu’il n’y a pas de tollé généralisé concernant les déconnexions et les files d’attente atrocement longues, comme c’est si courant avec les premiers déploiements de jeux en ligne. Tout cela, malgré un afflux de 200 000 joueurs simultanés au lancement uniquement sur Steam. Pour qu’un jeu multijoueur « se lance » tôt avec une infrastructure fiable en 2021, c’est un cadeau inattendu des Prophètes.

De plus, 343 Industries a déjà indiqué une intention claire de peaufiner les choses. Entre les versions bêta précédentes, l’équipe de développement a mis à jour ce capteur de mouvement initialement détruit pour qu’il fonctionne aussi facilement que dans les jeux précédents. Pas plus tard qu’aujourd’hui, le directeur des communications de Halo, Brian Jarrard, a déclaré sur Twitter que 343 étudiait la manière dont il pourrait éventuellement mettre à jour la passe de combat afin que chaque joueur ait l’impression de progresser à un rythme équitable. Et n’oublions pas ces déclarations de l’été dernier disant que Halo Infinite sera un effort d’une décennie.

Compte tenu du départ régulier et de la feuille de route à l’horizon, il est clair que nous ne terminerons pas ce combat de si tôt. Mais j’espère que nous aurons au moins des menus propres avant la fin.