Comment faire un problème de jeu coopératif sur le canapé de Halo Infinite

Spartan ensemble fort. Gif : NobleActual

Halo Infinite a peut-être été lancé sans la fonctionnalité coopérative toujours populaire de la série, mais un joueur innovant a découvert un problème qui permet de jouer localement avec un ami, bien que dans une capacité limitée.

Un YouTuber nommé NobleActual a publié hier une vidéo sur Twitter démontrant le succès d’un problème Halo Infinite qui vous permet de jouer en coopération locale dans la campagne du jeu avant le lancement officiel de la fonctionnalité par 343 Industries. Dans la vidéo, on peut voir deux joueurs debout à la surface de Zeta Halo, l’un se déplaçant et accroupi dans le champ de vision de l’autre. Comme pour la plupart des glitchs, des conditions spécifiques doivent être remplies afin de terminer le combat avec votre ami à vos côtés. Heureusement, NobleActual a inclus les étapes nécessaires pour répéter le problème pour les autres joueurs coopératifs avides.

La première étape consiste à définir le statut de Halo Infinite sur hors ligne. Ensuite, connectez votre deuxième manette et connectez-vous à un compte Xbox. Après cela, lancez une campagne avec votre premier contrôleur. Une fois que vous êtes dans le jeu, appuyez sur Démarrer, reculez, puis appuyez sur Démarrer avec la deuxième manette et ajoutez-vous à l’équipe de pompiers. Et voilà, une version populaire de la campagne coopérative de Halo Infinite, bien qu’elle comporte des limitations importantes.

Bien que ce problème permette une bonne coopération de canapé à l’ancienne avant la mise en œuvre officielle de la fonctionnalité par 343 Industries l’année prochaine, le joueur deux sera sévèrement limité en termes d’apparence de son jeu et de ce qu’il sera autorisé à faire. pendant la campagne. Par exemple, le deuxième joueur jouera sans HUD. Les joueurs chevronnés qui utilisent régulièrement des crânes qui modifient le jeu comme le crâne aveugle, qui supprime le HUD du jeu, pourraient trouver que cette mise en garde est une fonctionnalité plutôt qu’une limitation.

D’autres limitations incluent l’éclairage cassé et l’impossibilité de progresser dans la campagne narrative ou d’utiliser les bases d’opérations avancées de l’UNSC. De plus, si l’un des joueurs meurt, le jeu se « verrouillera » et les joueurs devront revenir au menu principal. Malheureusement, ce problème astucieux ne fonctionne pas sur PC et ne permet pas le jeu coopératif en ligne.

Malgré toutes les mises en garde qui accompagnent le jeu coopératif de cette manière, il est impressionnant que les joueurs de Halo aient été suffisamment ingénieux pour expérimenter le jeu et trouver une solution de contournement pour le rendre possible avant que les développeurs n’ajoutent officiellement la fonctionnalité au jeu.