Comment faire un soufflé au Nutella à deux ingrédients

Essayez-le (Photo : @fitwaffle/TikTok/Metro.co.uk)

Vous cherchez une nouvelle gâterie sucrée qui ne demande pas beaucoup d’efforts ?

Une nouvelle recette de soufflé pourrait être juste le remontant dont vous avez besoin.

Alors que les soufflés sont généralement assez difficiles à perfectionner, cette recette à deux ingrédients est plutôt une version de triche – et peut être prête en quelques minutes.

Le compte foodie @fitwaffle sur TikTok est à l’origine de ce dessert chocolaté et bon nombre de ses 2,6 millions de followers sont devenus fous.

Dans sa vidéo, elle commence par casser deux gros œufs dans un bol à mélanger, puis utilise une bouteille en plastique pour aspirer les jaunes des blancs afin qu’ils soient séparés.

Ensuite, on peut la voir fouetter les blancs en « pics raides », c’est-à-dire lorsque vous soulevez votre batteur et que le mélange conserve sa forme.

Elle ajoute ensuite 170 g de Nutella aux jaunes d’œufs, avant de fouetter le tout.

Après cela, elle ajoute un tiers des blancs d’œufs fermes dans le bol avec le Nutella et les replie ensemble, avant d’ajouter un autre tiers des blancs et de répéter deux fois.

Elle verse ensuite ce mélange dans deux ramequins et enfourne à 170 °C (ventilateur) pendant sept à 18 minutes.

« Cela devrait encore être un peu bancal au milieu », explique-t-elle dans la vidéo.

Pour finir, @fitwaffle saupoudre le soufflé au Nutella de sucre glace pour la décoration.

Il est sûr de dire que ses adeptes de la gastronomie sont ravis de la recette.

Une personne a répondu : » Cela a très bien fonctionné – mon petit ami et moi l’avons essayé et nous l’avons tellement aimé. «

Un autre a dit : « Donnez-moi une cuillère hun ».

Le compte abrite également diverses autres recettes faciles, notamment un chocolat chaud au Nutella et un cheesecake Biscoff et Nutella.

Les boulangers trouveront également un gâteau au chocolat à deux ingrédients et une crème glacée Oreo à trois ingrédients – il y a donc de quoi s’y plonger.

De plus, si vous voulez plus d’inspiration pour la cuisson au Nutella, pourquoi ne pas essayer ces biscuits à quatre ingrédients ?

