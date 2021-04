Comment faire une capture d’écran avec défilement sur iPhone

Prendre une capture d’écran sur votre iPhone est probablement une seconde nature, mais qu’en est-il d’une capture d’écran pour tout capturer sur un site Web, PDF, e-mail, note ou assembler plusieurs captures d’écran? Lisez la suite pour savoir comment prendre une capture d’écran avec défilement sur iPhone.

Auparavant, vous aviez besoin d’une application tierce pour prendre une capture d’écran avec défilement sur iPhone. Mais avec iOS maintenant, vous pouvez le faire de manière native avec des pages Web, des fichiers PDF, l’application Notes, des e-mails et plus encore dans les applications propriétaires d’Apple. Plus bas, nous verrons également comment faire cela avec du contenu dans des applications tierces.

Avec cette option iOS native, prendre une capture d’écran défilante ou une capture d’écran «Pleine page» vous donne un PDF de tout ce qui se trouve sur un document, une page Web, une note, un e-mail dans les applications Apple.

Prenez une capture d’écran (appuyez sur le bouton latéral ou supérieur et sur le bouton d’augmentation du volume en même temps) Appuyez sur l’aperçu dans le coin inférieur gauche avant qu’il ne disparaisse Choisissez le Page entière option dans le coin supérieur droit Vous pouvez prévisualiser toutes les pages, utiliser le balisage, et plus encore avant d’enregistrer Vous pouvez également appuyer sur l’icône de recadrage (icône carrée à côté de “Terminé”) pour modifier la partie de la page complète que vous souhaitez pour enregistrer Appuyez soit sur Fait dans le coin supérieur gauche pour enregistrer ou sur le bouton Partager en haut à droite



Applications tierces pour faire défiler les captures d’écran sur iPhone

Une autre option pour prendre des captures d’écran de défilement du contenu dans des applications tierces ou pour un contrôle plus manuel consiste à utiliser une application comme Picsew ou Tailor.

Picsew a une note moyenne plus élevée, mais les deux ont été optimisés pour l’iPhone 12 ainsi que pour les anciens iPhones. Vous pouvez essayer les deux gratuitement avant de décider d’acheter les versions complètes via un achat intégré.

