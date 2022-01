Comment faire une capture d’écran dans Android lorsqu’une application ne veut pas que vous le fassiez

Lire la mise à jour

scrcpy v1.18 et Android 12

Android est peut-être un monde grand ouvert par rapport à iOS, mais il y a encore des choses que vous ne pouvez tout simplement pas faire sur la plate-forme mobile de Google. L’un d’eux consiste à capturer des captures d’écran dans des applications qui interdisent l’acte, soit parce que l’écran contient des informations sensibles ou du contenu protégé par la gestion des droits numériques. Heureusement, alors, nous avons un tour dans notre manche appelé l’enracinement ! Oui, même en 2020, il a toujours une utilité pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, si vous souhaitez saisir un arrêt sur image pour mémoriser ou gâcher une série dramatique ou conserver des codes d’accès de sauvegarde où vous pouvez facilement les extraire, nous avons un moyen (ou trois) de le faire.

Il existe au moins plusieurs façons de contourner les interdictions de capture d’écran dans les applications. Certains qui ne fonctionnent pas incluent l’utilisation d’une application de capture vidéo ou l’utilisation de Google Assistant pour créer un instantané – la sortie est bloquée ou déformée, comme indiqué ci-dessous dans Amazon Prime Video.

Nous avons de nouveau mis à jour notre article pour inclure des solutions suggérées par des personnes dans les commentaires ci-dessous – merci à eux pour ces suggestions ! Une méthode nécessite la connexion à votre ordinateur, les autres auront besoin de root.

C’est scrcpy. Depuis la rédaction de cet article, j’ai compris qu’il s’agissait d’un mot-valise de « copie d’écran », mais quelle que soit la façon dont vous le prononcez, ce programme d’invite de commande vous permet de refléter, d’interagir avec et d’enregistrer l’écran de votre appareil Android. En d’autres termes, scrcpy a des utilisations plus larges que la simple prise de captures d’écran, mais bon, mieux vaut exagérer que sous-exploiter, n’est-ce pas ? Vous pouvez obtenir l’application pour Linux, macOS et Windows à partir de cette page GitHub.

Assurez-vous que le débogage USB est activé sur votre téléphone ou votre tablette. Une fois que vous avez téléchargé et exposé scrcpy, ouvrez une console ou une invite de commande à partir de l’emplacement du fichier et exécutez :

scrcpy -r nomvotrefichier.mp4

Il enregistrera une vidéo de l’écran de votre appareil dans sa pleine résolution. Pour certaines installations, vous pouvez mettre fin à la session d’enregistrement en appuyant sur Ctrl+C. D’autres devront déconnecter leur appareil. Vous pouvez configurer une multitude d’aspects tels que l’orientation, la fréquence d’images et la taille avec les commandes disponibles ici.

Bien sûr, vous ne pourriez tout simplement pas vous embêter et utiliser l’outil de capture informatique de votre choix pour prendre des photos. Dans ce cas, la qualité de sortie dépend fortement de votre moniteur, sauf si vous forcez une résolution plus élevée, mais vous pouvez certainement utiliser scrcpy de cette manière. Si vous ne faites que récupérer un tas de mots de passe ou de codes de connexion – Google Authenticator v5.10 n’est pas le meilleur exemple à utiliser, mais vous pouvez utiliser l’outil sur les onglets Chrome Incognito contrairement à la plupart des enregistreurs d’écran sur l’appareil – vous êtes plutôt bien ici.

Certains objectifs, cependant, sont un gaspillage de scrcpy. Si vous êtes de toute façon sur un ordinateur et que vous avez un compte Netflix ou Amazon Prime, vous feriez mieux d’utiliser une capture d’écran de votre émission préférée à partir d’un navigateur.

Il semble qu’Android 12 soit la fin de la ligne pour scrcpy. Plus tôt cette année, des nouvelles ont été annoncées selon lesquelles la nouvelle version du système d’exploitation a essentiellement bloqué la voie dans laquelle le programme permet aux utilisateurs de capturer le contenu des applications qui bloquent l’action.

En bref, le système d’exploitation nécessite un affichage privilégié ou « sécurisé » pour afficher un contenu sécurisé et scrcpy, via adb, a pu créer une instance d’affichage sécurisée sur votre ordinateur. Ce n’est plus possible sur Android 12.

Si vous ne voulez pas consacrer trop d’efforts à vos captures d’écran, envisagez d’utiliser scrcpy avec un appareil plus ancien.

Mais que se passe-t-il si vous regardez quelque chose et que vous n’avez que votre téléphone avec vous ? Eh bien, la bonne nouvelle est qu’il est possible de contourner la barrière de sécurité des captures d’écran. La (légèrement) mauvaise nouvelle est que vous devrez d’abord faire quelques devoirs.

SmaliPatcher (Racine, Magisk)

Contrairement à scrcpy, les méthodes root cherchent à empêcher les applications de définir FLAG_SECURE, ce qui empêche les utilisateurs de faire des captures d’écran ou d’enregistrer du contenu en premier lieu.

Il ne s’agit pas d’un didacticiel complet sur la façon de rooter votre appareil, car ce n’est pas pour cela que vous êtes venu à cet article particulier (espérons-le). Le processus initial est différent d’un appareil à l’autre et il y a d’autres choses que nous voudrions expliquer en détail que nous ne pouvons pas faire ici par souci de concision. Il existe probablement de nombreux articles que vous pourriez rechercher pour vous aider, quelle que soit votre expertise ou à quel stade du processus vous vous trouvez.

Voici quelques liens pratiques vers des ressources de base si vous en avez besoin :

À partir de maintenant, cependant, nous supposerons que vous avez un appareil enraciné.

La bonne chose à propos de cette méthode pour obtenir des captures d’écran là où vous ne pouvez généralement pas, c’est qu’elle fonctionne finalement comme un module Magisk. Mais bien que vous ayez besoin de « créer » le module vous-même, vous pouvez le faire en 5 à 10 minutes avec un outil simple appelé Smali Patcher avec l’aimable autorisation de fOmey, un développeur et des forums XDA réguliers – vous pouvez consulter leur article complet ici ou téléchargez directement l’outil ici ou avec ce lien miroir Google Drive.

Maintenant, nous allons procéder étape par étape :

Assurez-vous que le débogage USB est activé sur votre appareil Android. Lancez votre outil ADB sur votre ordinateur et connectez votre téléphone. Assurez-vous que votre téléphone est reconnu en exécutant : adb devices Téléchargez et extrayez SmaliPatcher-0.0.6.7-fOmey@XDA.zip, puis exécutez SmaliPatcher.exe

SmaliPatcher nécessite que votre ordinateur dispose d’au moins 3 Go de RAM, .NET Framework 4.7.1 ou version ultérieure, Java et un appareil Android 6.0+.

Il existe de nombreux correctifs que vous pouvez appliquer ici, mais celui que nous voulons ici est le drapeau sécurisé. Cochez cette case et appuyez sur le bouton ADB PATCH ci-dessous. L’outil générera ensuite un correctif qui apparaîtra éventuellement dans le même dossier que SmaliPatcher.exe nommé SmaliPatcherModule-0.0.6.7-fOmey@XDA.zip À partir de là, vous pouvez le charger sur votre téléphone, ouvrir Magisk, appuyer sur Modules sur le côté menu, appuyez sur l’icône + et sélectionnez ce fichier zip. Ensuite, redémarrez l’appareil. Ou vous pouvez démarrer votre récupération et charger le fichier zip via une commande ADB sideload.

Et nous avons atterri ! Malgré l’avertissement de fOmey selon lequel certains des correctifs de l’outil peuvent ne pas fonctionner avec les appareils Android 10, nous avons pu y arriver avec notre Pocophone F1.

Kim’s Convenience / CBC, Netflix

Malheureusement, un certain nombre d’applications ne tomberont pas dans ce correctif – Amazon Prime Video, les applications bancaires et d’autres encore vous bloquent – ​​donc votre kilométrage peut varier ici. Mais si vous avez besoin de prendre une photo sur votre téléphone par tous les moyens nécessaires, ce sera un bon pari.

Xposed (Root… et Magisk pour certains utilisateurs)

L’autre itinéraire racine à suivre consiste à faire fonctionner Xposed Framework sur votre appareil – il existe un module simple qui désactive simplement l’indicateur de sécurité du système.

Si vous utilisez toujours un appareil sous Android 4.0.3 à 4.4 (la plupart des versions d’Ice Cream Sandwich, Jelly Bean ou KitKat), suivez les instructions du référentiel officiel Xposed. Pour les utilisateurs d’Android Lollipop, Marshmallow ou Nougat, vous obtiendrez vos instructions à partir de cette page de forums XDA.

Si vous avez déjà Magisk sur votre machine Android Pie ou 10, il vous suffit d’obtenir un module d’un module (ne vous inquiétez pas, ce n’est en fait pas si difficile). Vous devrez installer le framework Riru Core, le module Riru EdXposed, puis le EdXposed Installer .apk qui installera le module ultime en question. Les hyperliens ci-dessus vous amènent à leurs pages GitHub respectives – vous pouvez trouver les deux premiers dans la section des téléchargements de Magisk ou récupérer le module Core et EdXposed de GitHub et induire via la récupération si vous le souhaitez.

Une fois que vous avez enfin mis en place le Framework sur votre appareil particulier, téléchargez et installez DisableFlagSecure .apk à partir du référentiel Xposed. Ensuite, accédez à votre application d’installation Xposed ou EdXposed, vérifiez la liste des modules et activez DisableFlagSecure. Redémarrez votre appareil et elle souffle !

Je ne vous ennuierai pas avec plus de captures d’écran d’Authenticator et Netflix car oui, elles fonctionnent.

Je partagerai, cependant, juste cette capture vierge d’Amazon Prime Video – contrairement à la méthode Smali, vous pouvez prendre une capture d’écran sur l’application, mais le contenu sera masqué. Toute la différence du monde, je suppose.

Quoi que vous fassiez, nous espérons que vous pourrez obtenir toutes les captures d’écran dont vous avez besoin.

