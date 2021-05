Comment faire une capture d’écran du Samsung Galaxy Note 10

Les téléphones Samsung Galaxy Note 10 (et 10 Plus) sortis en 2019 facilitent grandement la prise d’une capture d’écran. Il y a en fait plus d’une façon de le faire. En fait, vous avez le choix entre sept méthodes différentes, qui produisent toutes plus ou moins le même résultat.

Lire la suite: Meilleurs téléphones Samsung

Regardons de plus près comment prendre une capture d’écran de Note 10 ci-dessous.

Méthode de capture d’écran 1 du Samsung Galaxy Note 10: maintenez les boutons enfoncés

C’est le moyen le plus courant de prendre une capture d’écran et, plus ou moins, cela fonctionne sur tous les smartphones Android. Appuyez simplement sur les boutons de volume et d’alimentation et maintenez-les enfoncés simultanément et la capture d’écran devrait être créée en une seconde ou deux.

Instructions étape par étape:

Accédez au contenu que vous souhaitez capturer. Appuyez simultanément sur les boutons de réduction du volume et d’alimentation et maintenez-les enfoncés.

Méthode de capture d’écran 2 du Samsung Galaxy Note 10: Balayage de paume

Prendre une capture d’écran sur le Galaxy Note 10 avec un coup de paume peut sembler un peu étrange lorsque vous l’essayez pour la première fois, mais vous comprendrez assez rapidement. Faites simplement glisser le côté de votre paume sur tout l’écran de gauche à droite ou vice versa pour prendre la capture d’écran. Cette méthode devra d’abord être activée en allant à Paramètres> Fonctionnalités avancées> Mouvement et gestes> Balayage de la paume pour capturer.

Instructions étape par étape:

Accédez au contenu que vous souhaitez capturer.Faites glisser le côté de votre paume sur l’écran.

Méthode de capture d’écran 3 du Samsung Galaxy Note 10: Capture intelligente

Cette méthode de capture des captures d’écran du Galaxy Note 10 vous permet de capturer la page entière d’un site Web au lieu de simplement ce que vous voyez sur votre écran. Vous commencez par prendre une capture d’écran régulière en appuyant simultanément sur les boutons de volume et d’alimentation et en les maintenant enfoncés (méthode un), ou avec un balayage de la paume (méthode deux).

Une fois que cela est fait, quelques options apparaîtront en bas de l’écran. Sélectionnez «Capture par défilement» et continuez d’appuyer dessus pour continuer à descendre dans la page. Votre Galaxy Note 10 prendra plusieurs captures d’écran de la page, puis les assemblera toutes pour créer le produit final.

Assurez-vous d’activer cette méthode de capture d’écran Galaxy S10 en accédant à Paramètres> Fonctionnalités avancées> Captures d’écran et enregistreur d’écran> Barre d’outils Capture d’écran.

Instructions étape par étape:

Accédez au contenu que vous souhaitez capturer.Faites une capture d’écran avec les boutons de réduction du volume et d’alimentation ou un balayage de la paume.Appuyez sur l’option “Capture par défilement” qui apparaît en bas.Gardez à appuyer sur le bouton “Capture de défilement” pour continuer à descendre la page.

Méthode de capture d’écran 4 du Samsung Galaxy Note 10: Bixby

L’assistant numérique Bixby de Samsung vous permet de prendre une capture d’écran du Galaxy Note 10 avec une simple commande vocale. Appuyez simplement sur le bouton Bixby dédié du téléphone et maintenez-le enfoncé et dites: «Prendre une capture d’écran».

Vous pouvez également utiliser Bixby pour prendre une capture d’écran en disant simplement «Bonjour Bixby», mais vous devez configurer la fonctionnalité en accédant à Accueil Bixby> Paramètres> Réveil vocal.

Instructions étape par étape:

Accédez au contenu que vous souhaitez capturer. Appuyez sur le bouton Bixby et maintenez-le enfoncé ou dites «Bonjour Bixby». Dites «Prenez une capture d’écran» lorsque l’assistant numérique est activé.

Méthode de capture d’écran 5 du Samsung Galaxy Note 10: Assistant Google

En plus de Bixby, les téléphones Galaxy Note 10 ont tous un assistant Google à bord, qui vous permet également de prendre une capture d’écran avec une commande vocale. Dites simplement «OK Google» pour afficher l’Assistant. Ensuite, dites simplement «Prendre une capture d’écran» ou saisissez la commande avec le clavier.

Instructions étape par étape:

Accédez au contenu que vous souhaitez capturer. Dites «OK Google». Dites «Prenez une capture d’écran» ou saisissez la commande avec le clavier.

Méthode de capture d’écran 6 du Samsung Galaxy Note 10: Sélection intelligente

La fonction Smart Select de Samsung est idéale lorsque vous ne souhaitez capturer qu’une partie spécifique du contenu affiché à l’écran. Vous pouvez prendre une capture d’écran sous deux formes différentes (carrée ou ovale) et même créer un GIF. Pour commencer, ouvrez le panneau Bord sur le côté, recherchez et appuyez sur l’option «Sélection intelligente», puis choisissez la forme que vous souhaitez utiliser. Ensuite, sélectionnez simplement la zone que vous souhaitez capturer et appuyez sur “Terminé”.

Assurez-vous d’abord que cette méthode est activée. Pour vérifier s’il est activé, dirigez-vous vers Paramètres> Affichage> Écran de bord> Panneaux de bord.

Instructions étape par étape:

Accédez au contenu que vous souhaitez capturer.Ouvrez le panneau Bord et choisissez l’option “Sélection intelligente”. Sélectionnez la forme que vous souhaitez utiliser pour la capture d’écran.Sélectionnez la zone que vous souhaitez capturer et appuyez sur “Terminé”.

Méthode de capture d’écran 7 du Samsung Galaxy Note 10: Utilisation du S-Pen

En plus des six méthodes dont nous avons discuté, les téléphones Galaxy Note 10 ajoutent une septième méthode unique à la série Note. Vous pouvez accéder au stylet S-Pen intégré du téléphone pour prendre une capture d’écran.

Instructions étape par étape:

Naviguez jusqu’au contenu que vous souhaitez capturer.Supprimez le S-Pen de sa section intégrée du téléphone Note 10.Retirez le S-Pen devrait lancer le logo Air Command sur le côté de l’écran Note 10 Appuyez sur le logo Air Command avec le S-Pen, puis appuyez sur la sélection Écriture d’écran. L’écran du Note 10 devrait clignoter et vous pouvez voir la capture d’écran que vous venez de prendre.Une fois que vous avez pris la capture d’écran, vous pouvez continuer à utiliser le S-Pen pour écrire ou modifier l’image avant de l’enregistrer.

Voilà, voici les sept façons dont vous pouvez capturer une capture d’écran Galaxy Note 10 ou Galaxy Note 10 Plus sur votre téléphone Samsung Galaxy Note 10.