Que vous ayez juste besoin de prendre une capture d’écran occasionnelle sur Mac, que vous soyez un utilisateur expérimenté avec un flux de travail avancé ou quelque part entre les deux, suivez la procédure de capture d’écran sur Mac avec les outils macOS intégrés gratuits ou avec un logiciel tiers. Nous examinerons les raccourcis clavier, les trucs et astuces, les options avancées et les personnalisations.

Avec macOS Mojave et versions ultérieures, les Mac disposent d’une application de capture d’écran masquée avec des commandes plus avancées comme une minuterie, l’enregistrement dans les choix de destination, l’affichage/le masquage du pointeur de la souris, la mémorisation de la dernière sélection, le contrôle de l’enregistrement d’écran, etc.

La grande partie à ce sujet est que la fonctionnalité de capture d’écran améliorée est gratuite pour tous les utilisateurs de Mac sans application à télécharger.

Cependant, si vous recherchez des moyens encore plus avancés de faire une capture d’écran sur Mac, une application tierce sera la solution. Nous couvrirons les deux ci-dessous.

Comment faire une capture d’écran sur Mac : des bases à avancées

Raccourcis, trucs et astuces

Si vous ne les connaissez pas ou avez besoin d’un rappel, voici les raccourcis clavier pour effectuer une capture d’écran sur Mac :

Écran entier : maj + commande + 3

Par défaut, vous verrez une vignette de votre capture d’écran dans le coin inférieur droit de votre Mac Vous pouvez : Cliquez dessus pour modifier la capture d’écran Cliquez dessus avec le bouton droit pour obtenir plus d’options désactiver les vignettes) Attendez un moment pour qu’il soit enregistré sur votre bureau Ajoutez la touche de contrôle tout en prenant une capture d’écran pour la copier dans votre presse-papiers

Partie sélectionnée : maj + commande + 4

Ensuite, utilisez le réticule avec votre souris ou votre trackpad pour sélectionner la partie que vous souhaitez capturer Vous pouvez appuyer et maintenir la barre d’espace pour faire glisser la partie sélectionnée Appuyez sur la touche d’échappement pour annuler la capture d’écran Lâchez le bouton de votre souris ou votre trackpad pour prendre la capture d’écran sélectionnée Ajoutez la touche de contrôle si vous souhaitez la copier dans votre presse-papier Capture d’écran une fenêtre, un menu, le Dock : Maj + commande + 4 + barre d’espace

Avec ces captures d’écran, vous verrez une icône d’appareil photo apparaître Survolez différentes fenêtres, la barre de menus, les éléments de menu ou le Dock, une surbrillance bleue vous indiquera ce que vous allez capturer Cliquez sur la fenêtre ou le menu pour prendre la capture d’écran Vous pouvez également maintenir la touche option enfoncée pour supprimer la bordure ombrée des captures d’écran de la fenêtre. Capture d’écran de la barre tactile sur MacBook Pro : maj + commande + 6

Ajoutez la touche de contrôle au raccourci pour copier la capture d’écran dans votre presse-papiers Ouvrez l’application de capture d’écran macOS : maj + commande + 5

Maintenant, vous verrez tout l’écran, la fenêtre sélectionnée ou les options de partie sélectionnées, ainsi que la possibilité de démarrer un enregistrement d’écran (en entier ou en partie), « Options » et « Capturer » Cliquez sur Options pour personnaliser vos préférences de capture d’écran Celles-ci incluent une minuterie, des options d’enregistrement, ainsi que la possibilité de désactiver la miniature flottante après avoir pris une capture d’écran, d’afficher/ne pas afficher le pointeur de la souris et de mémoriser la dernière sélection Il y a un bouton Capture que vous pouvez utiliser dans le menu également (ou appuyez sur la touche retour) Une option intéressante pour prendre rapidement de nombreuses captures d’écran consiste à définir une partie sélectionnée avec le menu, en choisissant “Mémoriser la dernière sélection”, puis en utilisant le raccourci Maj + commande + 5 suivi de la touche Retour qui prendra la capture d’écran

Autre conseil pour les utilisateurs de MacBook Pro, vous obtenez des commandes de capture d’écran sur la barre tactile lorsque vous utilisez Maj + commande + 4 ou 5 :

Quelques autres choses à garder à l’esprit, les captures d’écran sont empêchées dans l’application Apple TV. Et si vous souhaitez personnaliser les raccourcis clavier pour les captures d’écran, accédez à Préférences Système > Clavier > Raccourcis > Captures d’écran.

Changer la capture d’écran par défaut en JPG

Par défaut, les captures d’écran sur Mac sont enregistrées sur le bureau en tant que fichiers PNG, qui ont tendance à être des fichiers plus volumineux. Pour changer la valeur par défaut en JPG (taille de fichier plus petite), procédez comme suit :

Ouvrez l’application Terminal Entrez la commande suivante “par défaut écrire com.apple.screencapture type JPG” Appuyez sur retour (entrée)

Captures d’écran avancées sur Mac avec des applications tierces

Notre premier choix pour une application de capture d’écran robuste pour Mac est CleanShot X. L’application est livrée avec plus de 50 fonctionnalités pour vous permettre d’accomplir à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser quand il s’agit de capturer votre écran.

Qui comprend:

Annotations Superposition d’accès rapide avec actions rapides Retardateur Capture par défilement en plus de l’écran entier, sélection, fenêtres, etc. Afficher/Masquer le curseur Masquer l’encombrement du bureau lors de l’enregistrement Capturer les clics Capturer les frappes Télécharger des captures d’écran et des enregistrements et obtenir un lien à partager avec CleanShot Cloud Tags Gestion d’équipe Domaine et image de marque personnalisés

CleanShot X pour Mac commence à partir de 29 $ pour 1 Mac en tant qu’achat unique qui comprend les mises à jour pendant un an (abonnement annuel facultatif de 19 $ pour les futures mises à jour au-delà). Et CleanShot Cloud Pro offre toutes les fonctionnalités, y compris les noms de domaine et l’image de marque personnalisés, le contrôle de l’autodestruction, et plus encore à partir de 8 $/mois par utilisateur lorsqu’il est payé annuellement.

Autres applications de capture d’écran tierces populaires pour Mac :

Snagit – l’essai gratuit passe ensuite à 49,99 $ Monosnap – plan de base gratuit (non commercial)

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :