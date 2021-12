Bien qu’Amazon soit peut-être l’un des premiers endroits auxquels beaucoup de gens pensent lorsqu’il s’agit de faire des achats en ligne, il se trouve également qu’il fabrique certaines des meilleures tablettes Android sur le marché aujourd’hui. La gamme de tablettes Amazon Fire offre une variété de cas d’utilisation, de la consommation de contenu occasionnel sur le Fire HD 8 à la productivité sur le Fire HD 10. Quelle que soit la tablette que vous utilisez, il peut arriver un moment où vous souhaitez prendre une capture d’écran sur un Amazon Tablette de feu. Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut.

Comment faire une capture d’écran sur une tablette Amazon Fire

Prendre une capture d’écran est un peu comme sur les téléphones Android populaires comme ceux de Samsung. Le processus est relativement simple et voici les étapes pour vous aider à prendre une capture d’écran sur votre tablette Amazon Fire.

Allez au écran, application ou page Web vous voulez capturer. Appuyez et maintenez le physique bouton de réduction du volume et d’alimentation à la fois. Vous verrez une animation à l’écran et entendrez un son pour confirmer la capture d’écran a été pris. En haut de l’écran, une notification apparaîtra avec des options pour partager, modifier ou supprimer la capture d’écran.

Source : Chris Wedel / Android Central

Une fois les captures d’écran prises, vous pouvez accéder à l’application Photos sur votre tablette Amazon Fire pour afficher toutes vos captures d’écran. À partir de là, vous pouvez également les partager, les modifier et les supprimer selon vos besoins. L’application Photos peut sauvegarder automatiquement vos photos sur le cloud, et si vous le souhaitez, des captures d’écran peuvent être incluses dans cette sauvegarde.

Les captures d’écran peuvent être utiles à bien des égards. La possibilité de capturer une image fixe sur n’importe quel écran de votre tablette vous permet de l’envoyer à un ami si vous avez besoin d’aide pour quelque chose, de montrer un score élevé dans un jeu, ou même à vous-même comme rappel. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez besoin de prendre une capture d’écran sur votre tablette Amazon Fire, pour une raison quelconque, vous pourrez le faire en un clin d’œil.