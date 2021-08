Comment faire une étude de marché

Vous ne pouvez pas lancer une campagne publicitaire et élaborer une stratégie marketing sans suffisamment d’informations — c’est un risque commercial. Une recherche marketing réussie aidera à lancer des produits intéressants pour le public. Faire de la recherche n’est pas toujours bon marché, mais entrer sur le marché avec un produit dont le consommateur n’a pas besoin représente une perte d’argent encore plus importante. Découvrez dans cet article ce qu’est la recherche marketing et comment la faire correctement.

Qu’est-ce que la recherche marketing ?

La recherche marketing est la collecte, la classification et l’analyse d’informations sur la situation du marché : prix, concurrents, clients, etc. Les données de marché permettent aux entreprises d’élaborer des stratégies et de minimiser l’incertitude. Les études de marché sont réalisées par des entreprises individuelles et des agences spécialisées ; par exemple, Deloitte, Groupe BCG et autres.

Pourquoi la recherche marketing est-elle importante ?

L’analyse marketing interne répond à la question « que se passe-t-il », tandis que la recherche marketing vous dit « pourquoi cela se produit ».

Imaginez, certaines données analytiques montrent que 30% des utilisateurs abandonnent un article dans un panier d’achat en ligne. C’est l’analyse marketing qui peut expliquer la raison : des frais de livraison trop élevés, un processus de paiement peu pratique, les concurrents étaient moins chers, etc.

La recherche marketing est nécessaire pour :

Identifiez les tendances et les meilleures pratiques du marché et répétez les expériences réussies. Apprenez à connaître vos clients potentiels et leurs besoins, et donnez-leur ce qu’ils veulent. Planifiez de nouveaux produits, services et changements dans l’entreprise, non pas isolément, mais avec les consommateurs. Exécutez des campagnes marketing plus efficaces : le marketing, ce sont toujours des chiffres, pas seulement des publicités créatives. Apprenez à connaître vos concurrents et travaillez avec eux correctement ; comprendre les forces et les faiblesses.Construire les prix correctement.Ajuster les stratégies commerciales si les tendances du marché changent.

Le volume des études de marché devrait atteindre 83 milliards de dollars d’ici 2023. À titre de comparaison, il était de 76 milliards de dollars en 2019. Cela signifie que les entreprises font de moins en moins confiance à l’intuition et à l’autorité des dirigeants, et font plutôt confiance aux données.

Recherche primaire et secondaire

La recherche marketing est divisée en deux types : primaire et secondaire. Ils diffèrent par la manière dont les informations sont collectées.

Étude de marché primaire

Ces recherches sont menées à partir de zéro par les entreprises elles-mêmes. Ils n’utilisent pas d’informations provenant de sources tierces. La recherche primaire répond à des questions spécifiques et l’objectif de la recherche est toujours aligné sur les activités de l’entreprise. Ce type de recherche est fiable car l’entreprise sait exactement comment les données ont été collectées et quelles méthodes de comptage ont été utilisées. Cependant, la recherche primaire sur le terrain ne respecte pas toujours le budget.

Étude de marché secondaire

La recherche secondaire est une recherche d’informations parmi des documents déjà existants provenant de sources officielles et non officielles : rapports d’autres entreprises, agences, sociétés de conseil et organisations gouvernementales (IBISWorld, CB Insights). L’inconvénient est que vous ne pouvez pas être sûr de l’exactitude des informations et de l’exactitude des calculs. De plus, les données de ces recherches deviennent rapidement obsolètes.

Types d’études de marché

Il existe des dizaines de types d’études de marché. En raison du développement des technologies numériques, il y a un besoin de nouvelles. Parlons des types de recherche les plus populaires.

TaperLa descriptionÉtude de marchéExplorer les opportunités, les mécanismes et les tendances du marché afin de prendre les décisions commerciales appropriées. La position des concurrents et les obstacles potentiels sont également évalués. En conséquence, l’entreprise peut trouver le bon créneau et évaluer la rentabilité de l’entreprise dans l’environnement actuel.Recherche sur les macrosystèmesAnalyse des conditions externes — tous les marchés de l’industrie qui peuvent affecter indirectement les résultats de l’entreprise.Recherche de personnalité d’acheteurIdentification du public cible – âge, sexe, revenu, statut social, intérêts, éducation et autres paramètres – afin de déterminer la segmentation correcte du public. La recherche vous donne une compréhension approfondie des problèmes du public afin d’offrir une solution en tant que produit ou service.Recherche de concurrentsPermet d’identifier les faiblesses et avantages des concurrents et d’évaluer les possibilités de coopération. Analyser les prix et les campagnes publicitaires des concurrents. L’analyse concurrentielle vous aide à comprendre votre place sur le marché, à vous séparer de vos concurrents et, en fin de compte, à les distancer.Recherche sur l’utilisation du produit ou du serviceLes chercheurs de produits étudient les spécificités de la façon dont les consommateurs utilisent le produit : comment ils réagissent, quelles difficultés ils rencontrent dans le processus, etc. La recherche conduit à l’amélioration du produit.Recherche de prixLa recherche de prix est l’étude du coût de biens similaires sur le marché : quel prix l’acheteur attend et quel prix il est réellement prêt à payer. Le but de l’étude est de trouver le prix auquel l’entreprise recevra le maximum de profit dans l’environnement actuel.Recherche sur la notoriété de la marqueVous aide à comprendre si le public cible connaît votre marque, si les clients potentiels vous perçoivent correctement et comment vous pourriez améliorer votre positionnement.Etude de Satisfaction Client et FidélisationÉvaluer le niveau de satisfaction des clients avec un produit, un service ou une entreprise. La recherche montre si les attentes du client correspondent à la réalité et quels sont les défauts rencontrés avec votre produit. En conséquence, l’entreprise reçoit une réponse sur la façon de fidéliser de manière à ce que le client revienne pour effectuer un nouvel achat. En outre, ces études aident à ajuster les campagnes publicitaires et à trouver des moyens d’améliorer l’expérience client.Recherche sur la segmentation du marchéL’entreprise définit des segments de consommateurs dans l’industrie. De cette façon, il peut offrir à chaque segment un produit en fonction de ses intérêts, de ses habitudes et de ses besoins en produits. En analysant chaque segment, vous pouvez identifier des niches étroites et créer un produit entièrement pour le client.Recherche de campagneLa recherche et l’analyse des campagnes passées s’effectuent à travers une expérimentation menée auprès de clients existants et de publics potentiels. Un analyste de recherche explore les éléments des campagnes qui génèrent le plus de réponses afin de les utiliser dans des projets futurs.

Méthodes de recherche marketing

Parmi les méthodes classiques de recherche marketing figurent l’observation, les groupes de discussion, les sondages, les entretiens et les expérimentations.

Observation — Les chercheurs observent une personne qui utilise un produit dans des conditions réelles ou simulées.

Groupes de discussion — Plusieurs personnes dans un groupe de 6 à 10 testent le produit puis en discutent avec un modérateur. Cette méthode peut vous coûter cher, et il y a un risque de malhonnêteté de la part des participants à cause de l’influence des autres personnes du groupe et de l’autorité du modérateur. Un autre défaut est que les groupes de discussion couvrent un public plutôt restreint.

Enquête — le moyen le plus simple et le plus populaire de faire des recherches. Le répondant est invité à répondre à une série de questions, soit à réponses courtes, soit à choix multiples. Il existe un risque de faux résultats, car les acheteurs peuvent déclarer être fidèles à certaines marques dans l’enquête, mais en acheter d’autres.

Avec le développement de la technologie, les méthodes d’études de marché deviennent de plus en plus numériques et le processus de recherche s’accélère. Les sondages en ligne sont très faciles à réaliser et les entreprises utilisent activement cette option sur les sites Web et les réseaux sociaux.

La plateforme d’automatisation du marketing Marketing Altcraft dispose de son propre service de création d’enquêtes, de questionnaires et d’applications. Ce service s’appelle Formes. En utilisant les données obtenues directement, vous ferez de la publicité ciblée et obtiendrez de nouveaux clients. De plus, si vous savez à l’avance ce dont vos clients ne sont pas satisfaits, vous pouvez réagir rapidement aux avis négatifs. De cette façon, vous pourrez garder une opinion publique positive sur votre marque.

Expérience — Une méthode qui étudie un changement de certains paramètres familiers : emballage, prix, éléments, configuration, etc. Une ou plusieurs variables sont modifiées et les résultats observés. Cette méthode peut être coûteuse, surtout si le prix est modifié pour l’expérience.

Entrevue — Une conversation en tête-à-tête avec les répondants. Cette méthode permet d’approfondir les difficultés du client. De plus, les intervieweurs peuvent lire des signaux non verbaux lors d’une réunion en personne. La méthode peut conduire à des conclusions inattendues ; par exemple, on peut connaître des opinions sur le produit que l’entreprise ne connaissait même pas.

Étapes de la recherche marketing

Dans le processus classique de recherche marketing, il y a 6 étapes.

Étape 1. Identifiez le problème

La première étape du processus de recherche marketing consiste à décider quel problème nous devons résoudre à l’aide de la recherche : une campagne publicitaire est inefficace, la demande pour un produit diminue, un nouveau produit est lancé et doit être couronné de succès, etc. . Ensuite, nous définissons le but de la recherche. L’objectif doit répondre à la question de savoir comment résoudre le problème ou l’identifier correctement. Sur la base des objectifs, nous définissons des tâches – les actions qui mèneront à l’objectif.

Disons que nous avons une entreprise. Nous l’appellerons Société N. Les concurrents de la Société N ont lancé un nouveau produit et les ventes ont chuté. Le but de la recherche peut être de déterminer les avantages concurrentiels du produit d’un concurrent, puis d’utiliser les données collectées pour affiner votre produit. Les tâches consistent à comparer les prix, à analyser les avis pour chaque produit, etc.

Étape 2. Plan de recherche

Pour éviter d’éventuelles erreurs, le plan doit être détaillé et inclure les points suivants : budget de recherche, méthodes, sources d’information (primaires ou secondaires), description du public de l’échantillon et méthodes de collecte d’informations.

Étape 3. Collecte des données

C’est l’étape la plus longue, et aussi celle où se produisent le plus d’erreurs. Ici, vous pouvez faire face à la mauvaise foi des répondants, aux préjugés des chercheurs de marché et même à une collecte de données incorrecte. Une préparation détaillée pour la recherche vous aide à minimiser les erreurs.

Étape 4. Analyse des données

Les chercheurs analysent les données qu’ils ont obtenues à l’aide de moyens électroniques, d’outils d’études de marché ou par eux-mêmes (par exemple, des questions ouvertes dans des enquêtes). Sur la base de l’analyse, les résultats sont formés.

L’analyse comprend :

vérification des données : enquêtes avec questions, visionnage d’entretiens, etc. le nettoyage des données et le travail avec les réponses manquantes, la correction des données ; l’analyse des données elle-même.

Étape 5. Présentation des résultats

Le client de l’étude reçoit les données traitées sous forme de résultats et de conclusions clairs et formalisés. Le rapport comprend également une description des objectifs, des méthodes de recherche et des recommandations.

Étape 6. Prendre des décisions

Après avoir vérifié les résultats, le client tire des conclusions et prend des décisions commerciales concernant le problème que la recherche est censée résoudre. Dans certains cas, la recherche peut en fait révéler un nouveau problème.

Conclusion

La recherche marketing est un pilier pour les entreprises et une sorte de boussole qui indique la bonne direction du développement. Aucune méthode ne peut garantir à 100% que vos décisions commerciales sont correctes. Mais avec la recherche, il y a de meilleures chances d’obtenir une image objective et d’éviter les Effet HiPPO, lorsqu’une entreprise prend des décisions basées uniquement sur les opinions et l’intuition des dirigeants. Les données sont un conseiller plus fiable.

Le message a été publié à l’origine ici.