Comment faire une playlist collaborative sur Spotify – Android Authority

Avez-vous déjà voulu créer une liste de lecture que vous pourriez éditer avec d’autres à la volée ? Il fut un temps où j’étais en voyage avec des amis, et les deux assis à l’avant ont pu contrôler la musique tout au long du trajet. Évidemment, j’étais poli à ce sujet, mais s’ils avaient su faire une playlist collaborative sur Spotify, je n’aurais peut-être pas eu à faire semblant de dormir tout le temps.

Lorsque vous essayez de donner le ton pour un événement, si une personne contrôle la musique tout le temps, il peut être difficile de répondre aux goûts de chacun. Les listes de lecture collaboratives sont un moyen rapide, facile et amusant de s’assurer que tout le monde peut écouter quelque chose qu’il aime.

RÉPONSE RAPIDE

Pour démarrer une playlist collaborative sur Android ou iOS, créez une nouvelle playlist et donnez un nom à la playlist. Appuyez sur le bouton qui ressemble à une tête et des épaules avec un plus dessus. presse Rendre collaboratif et partagez le lien avec qui vous aimeriez collaborer sur la playlist.

Pour démarrer une liste de lecture collaborative sur le bureau, créez une nouvelle liste de lecture et cliquez sur le bouton ?? bouton. Cliquez sur Liste de lecture collaborative dans la liste déroulante et sélectionnez Partager dans la liste déroulante pour partager le lien avec la personne avec qui vous souhaitez collaborer sur la liste de lecture.

Comment faire une playlist collaborative sur Spotify (iOS et Android)

L’application mobile Spotify est l’endroit où de nombreuses personnes, sinon la plupart, écouteront de la musique et géreront leurs listes de lecture. Par exemple, lors de ce voyage sur la route susmentionné, nous utilisions tous l’application téléphonique Spotify pour écouter de la musique via le système de haut-parleurs Bluetooth dans la voiture.

Voici comment créer une playlist collaborative sur l’application mobile Spotify.

Ouvrez l’application mobile Spotify et appuyez sur le bouton en bas marqué Votre bibliothèque pour accéder à cet onglet. appuyez sur la + dans le coin supérieur droit pour démarrer une nouvelle liste de lecture.

Curtis Joe / Autorité Android

Donnez un nom à cette nouvelle liste de lecture.

Curtis Joe / Autorité Android

Appuyez sur le bouton qui ressemble à la silhouette d’une tête et des épaules avec un + devant.

Curtis Joe / Autorité Android

presse Rendre collaboratif.

Curtis Joe / Autorité Android

Partagez le lien avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer.

Curtis Joe / Autorité Android

Comment faire une playlist collaborative sur Spotify (desktop)

Le lecteur Web Spotify et l’application de bureau partagent de nombreuses similitudes. Ils sont presque identiques. Cependant, il y a une différence significative dans ce cas : le lecteur Web ne prend pas en charge la création de playlist collaborative.

Voici comment créer une liste de lecture collaborative sur l’application de bureau Spotify.

Ouvrez l’application de bureau Spotify et appuyez sur le bouton Créer une playlist bouton à gauche.

Curtis Joe / Autorité Android

Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le nom généré automatiquement de la liste de lecture pour la modifier. Dans ce cas, Spotify a généré le titre « My Playlist #1 » pour cette nouvelle playlist.

Curtis Joe / Autorité Android

Lors de la modification du nom de la liste de lecture, vous pouvez également ajouter une description et une photo de couverture.

Curtis Joe / Autorité Android

appuyez sur la ?? pour ouvrir le menu déroulant des options de la liste de lecture. Cliquer sur Liste de lecture collaborative, ce qui ajoutera une coche à côté de cette option. La playlist est désormais considérée comme une playlist collaborative.

Curtis Joe / Autorité Android

appuyez sur la ?? à nouveau pour ouvrir le menu déroulant des options de la liste de lecture. Maintenant, sélectionnez Partager et copiez le lien à envoyer aux personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer.

Curtis Joe / Autorité Android

Non, vous n’avez pas besoin d’être membre Spotify Premium pour créer une playlist collaborative. De plus, vous n’avez pas besoin d’être membre Spotify Premium pour participer en tant que collaborateur sur la liste de lecture collaborative de quelqu’un d’autre. Il s’agit d’une fonctionnalité accessible à tous.

Puis-je créer des listes de lecture collaboratives sur le lecteur Web Spotify ?

Non. Le lecteur Web Spotify n’intègre pas la fonction de création de playlist collaborative.

