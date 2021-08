Les barres de shampoing solides aident à réduire les déchets plastiques (Photo : .)

Les barres de shampooing prennent un peu de temps pour s’y habituer, si vous utilisez habituellement un shampooing liquide.

Mais malgré un tout petit peu plus de trucs, ils en valent la peine pour les avantages environnementaux – car ils ne sont pas fournis dans des bouteilles en plastique.

Pour les acheter en magasin, ils sont un peu plus chers qu’une marque de shampoing moins chère, mais ils durent.

Laura Abernathy de Metro.co.uk a essayé et testé les meilleurs sur le marché et a découvert qu’elle en avait pour son argent, car elle gardait ses cheveux plus propres plus longtemps.

Si vous avez envie d’essayer vous-même la tendance, vous pouvez créer votre propre barre de shampoing avec quelques ingrédients simples.

Voici comment en créer un vous-même, avec les astuces de Net Voucher Codes et quelques YouTubers…

Comment faire votre propre barre de shampooing à la main

Commencez avec une base de savon

Il existe différentes bases de savon fondantes prêtes à l’emploi, qui peuvent être achetées via Amazon.

Ceux-ci forment la base de votre barre de shampoing et vous y ajouterez d’autres ingrédients.

YouTuber Our Oily House en recommande un contenant de la glycérine dans la vidéo ci-dessus – pour obtenir l’effet pétillant comme un shampooing ordinaire.

D’autres types contiennent des ingrédients comme le beurre de karité (pour la douceur), le beurre de cacao ou le lait de coco, qui sont souvent utiles pour les cheveux abîmés.

Une fois que vous avez coupé quelques morceaux de base de savon, vous voudrez le faire fondre sur la plaque de cuisson, avec un peu d’eau.

Alternativement, mélangez de l’huile d’olive et de l’huile de noix de coco pure (200 ml au total) pour agir comme base de savon, si vous préférez ne pas acheter à l’avance.

Il est possible que les barres de shampooing fassent bien mousser (Photo: .)

Choisissez vos ingrédients

Ensuite, vous devrez ajouter une «huile de support», comme l’olive, le jojoba, la noix de coco ou les pépins de raisin.

Ajoutez du beurre de karité ou un type de beurre similaire pour aider à garder les cheveux doux (quelques cuillères à soupe ou environ 50 ml). Faites-les fondre, puis ajoutez un peu d’huile essentielle.

Les huiles essentielles sont idéales pour parfumer votre barre de shampoing et vos cheveux après le lavage.

Il y en a des douzaines parmi lesquelles choisir, mais certains des plus connus sont la lavande, le jasmin et l’arbre à thé. Utilisez les gouttes généreusement : 15, 20 ou 30 gouttes, selon votre préférence.

Certaines recettes de shampooing en ligne aiment mélanger un certain nombre d’huiles essentielles, non seulement pour l’odeur agréable, mais aussi pour les bienfaits pour vos cheveux.

Naptural85 répertorie l’huile de vitamine E, ainsi que la lavande, la menthe poivrée, l’arbre à thé, le romarin et l’huile de neem dans son tutoriel sur le shampooing maison African Black Soap.

Ajouter dans un moule et laisser durcir

Une fois que vous avez votre mélange, vous avez essentiellement votre shampoing maison prêt à l’emploi.

Mais maintenant, vous devez le transformer en bar, vous aurez donc besoin d’une sorte de moule pour cela.

L’option la meilleure et la plus utilisée est généralement un moule en barre de silicium, qui est facilement disponible sur des sites comme Amazon.

Versez le mélange dans les moules, puis laissez-les reposer au réfrigérateur pendant plusieurs heures.



