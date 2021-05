Comment Farts a amélioré une scène chez les suspects habituels et aidé le scénariste à résoudre un problème de script

Cela, seul, est très drôle, et maintenant je meurs d’envie de voir les sorties où les pets de la file d’interrogatoires sont audibles. Ce qui est encore plus miraculeux, c’est que la flatulence impromptue a en fait aidé Christopher McQuarrie à résoudre un problème de script qu’il avait regardé fixement. Selon son Tweet de suivi, McQ avait appris que le film avait besoin d’une scène où les criminels trouvaient un moyen de créer des liens. Mais l’ajout d’une scène complète comme celle-ci aurait arrêté l’histoire, de l’avis de McQuarrie. Ainsi, les personnages craignant le ridicule de la programmation ont donné à The Usual Suspects le moment de liaison dont le scénario avait besoin. Problème résolu.