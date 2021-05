Comment Fat Thor semble se remettre en forme pour l’amour et le tonnerre

Les photos de l’ensemble ont peut-être révélé comment Thor se remettra en forme dans Thor: Love and Thunder, et bien sûr, cela a l’air amusant. Les photos sont de Chris Hemsworth en pantalons de survêtement et d’un bandeau inspiré des années 80 indiquant que Thor s’entraîne. Les photos montrent un Thor aminci, il est donc prudent de supposer que nous verrons comment il perd le poids supplémentaire qu’il a mis dans le temps pendant le saut dans le temps de Fin du jeu. La réalisatrice Taika Waititi s’amusera certainement avec elle, faisant probablement un film d’action hilarant comme un montage de Thor en train de travailler.