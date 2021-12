Comment favoriser l’autonomie et éviter la surprotection

28/12/2021 à 10:04 CET

L’éducation est tout

« Nous ne les préparons pas à la vie et c’est une erreur qu’aucun parent ne peut se permettre & rdquor;. C’est ainsi que nous dit la célèbre psychologue María Jesús Álava Reyes lorsqu’elle parle de surprotection. Et c’est que promouvoir l’autonomie de nos enfants est notre plus grand impératif en tant qu’éducateurs. Car ainsi nous formerons des personnes capables, avec leurs propres critères, non manipulables, courageuses face aux défis. Vous vous inscrivez pour l’obtenir ? Nos experts vous donnent les clés.

La surprotection, le contraire de favoriser l’autonomie

Dans cette vidéo de la plateforme María Jesús Álava Reyes, il explique clairement ce qu’est la surprotection, pourquoi elle se produit, quels effets elle a et comment l’éviter. Gardez à l’esprit que nos enfants viennent avec toutes les capacités standards pour être autonomes et comprenez que, pour promouvoir l’autonomie, la peur doit être remplacée par la confiance sont les clés. Prends note:

Favoriser l’autonomie, c’est comme laisser une plante avoir soif

Félix Muñoz, expert en communication et passionné de jardinage, nous explique pourquoi les plantes ne poussent pas si nous ne les laissons pas assoiffées et leur donnons tout ce dont elles ont besoin. Félix nous offre ainsi un message puissant à éduquer.

Des clés pour favoriser l’autonomie de nos enfants

Nous connaissons déjà les dommages que la surprotection produit dans la croissance et même dans le cerveau de nos enfants. C’est pourquoi il faut prendre en compte les clés pour ne pas tomber dans cette inertie.

Remplacez la peur par la confiance. Le premier changement que nous pourrions apporter pour arrêter de surprotéger nos enfants est un changement de mentalité. Croyons-le tout de suite : nos enfants sont très capables de relever des défis, ils sont nés, en fait, pour ça et ils veulent le faire. Nos enfants peuvent penser par eux-mêmes, avec notre écoute attentive, comment résoudre un problème avec un ami d’école, ils sont capables d’apprendre à s’habiller, si on leur laisse le temps, dès leur plus jeune âge et ils peuvent prendre la responsabilité de leur école travailler sans notre surveillance constante. Bien sûr, ils ne seront pas parfaits, ils feront des erreurs, mais « nous oublions que lorsque nos enfants essaient et échouent, ils apprennent. Et quand ils essaient de bien faire les choses, ils gagnent en estime de soi & rdquor;, nous a rappelé Noelia López-Cheda dans cette présentation.

Ne faites pas pour eux ce qu’ils peuvent faire. Est-ce que tuVotre fille peut-elle mettre le matériel dont elle a besoin pour son cours de handball dans son sac à dos ? Votre enfant peut-il confectionner sa serviette pour la soirée pyjama qui va se passer chez un ami ? Si la réponse est oui, il serait intéressant de les encourager à faire ces tâches eux-mêmes, avec notre supervision si nous le jugeons nécessaire, même si le pire qui puisse arriver est que, s’ils ont oublié quelque chose, ils s’en souviendront mieux la prochaine fois. Encore plus : votre enfant peut-il emporter son sac à dos à l’école ? Sûrement oui, non? Alors pourquoi voit-on autant de « sherpa & rdquor; à la sortie des écoles, comme nous l’a dit Eva Millet ?

Réfléchissez ensemble à des solutions. Nous pensons souvent qu’en tant que mères et pères, notre travail consiste à sauver nos enfants des problèmes le plus tôt possible et à leur donner des solutions rapidement. Mais, comme nous le dit María Jesús Álava, ce n’est pas ainsi que nous leur apprenons à penser à des solutions. Alors, face à un problème ou un conflit, voire une bagarre entre frères et sœurs, avant de secourir et d’imposer une peine de l’extérieur, il peut être préférable de leur demander : « Comment pensez-vous qu’on puisse résoudre ça ? & Rdquor ;. De cette façon, ils apprendront sûrement plus et se sentiront plus capables et protagonistes.Apprenez des conséquences. Les conséquences de leurs propres actions sont de bien meilleurs maîtres que nos sermons et nos reproches. Et, en plus, ils contribuent à une ambiance familiale plus détendue. Si nos enfants ne veulent pas faire leurs devoirs, peut-être vaut-il mieux leur laisser vivre les conséquences de cet acte que l’instituteur a instauré que de marcher derrière eux en disant des milliers de fois : « Prends tes devoirs ». Si notre fils décide de laisser une balle avec laquelle il jouait abandonnée n’importe où dans le parc, une conséquence très probable, à moins que nous ne voulions la sauver, est qu’il la perde. Et de ces conséquences nos enfants apprennent, si nous les laissons faire.