Comment Fear The Walking Dead gère John et June lorsque la saison 6 revient, selon Jenna Elfman

Il y a donc évidemment quelques éléments à ressortir de cette réponse. D’une part, Jenna Elfman offre presque toujours une classe de maître sur la façon de discuter des thèmes fondamentaux et des valeurs de personnage de Fear the Walking Dead, et elle semble toujours authentique et improvisée, par opposition à certaines des réponses statiques et pré-planifiées qui les acteurs et les créatifs peuvent parfois livrer des émissions de télévision riches en spoilers. Mais pour aussi informative que cette réponse ait été au niveau micro psychologique, elle a en quelque sorte conduit une large courbe autour du point à portée de main sur l’échelle macro.