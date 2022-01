Avant Trayvon Martin, avant Breonna Taylor, avant Ahmaud Arbery et avant George Floyd, il y avait Emmett Till.

Ces dernières années, les meurtres de ces Noirs américains et de nombreux autres ont été des étincelles enflammées propulsant le mouvement Black Lives Matter, culminant dans les calculs raciaux de 2020. Mais de tels incidents ont été précédés des décennies plus tôt par un autre crime galvanisant : l’enlèvement et le meurtre de 1955 Till, 14 ans, dans le Jim Crow South après avoir été accusé d’avoir sifflé une femme blanche dans une épicerie.

Cet acte horrible et la bataille déterminée de la mère de Till, Mamie Till-Mobley, pour punir les responsables, ont été un catalyseur pour la formation du mouvement des droits civiques qui a pris un élan national dans les années 1960. Mais alors que de nombreux événements clés de l’histoire du mouvement ont été examinés dans des documentaires et dramatisés par le cinéma et la télévision, le meurtre de Till n’a pas été un point central de ces efforts. La brutalité de sa mort – il a été torturé et lynché – et les questions persistantes qui ont entravé la quête de justice pendant des années ont placé le meurtre hors de portée d’Hollywood.

ABC entre dans ce vide cette semaine avec sa série limitée « Femmes du mouvement », qui jette un nouvel éclairage sur Till et sa mère. Présentée en première jeudi et diffusée sur trois semaines consécutives, la série de six épisodes est l’un des projets les plus puissants – et potentiellement risqués – autour de la course jamais développés par un réseau de diffusion. Il survient également à un moment où les tensions raciales sont particulièrement volatiles, alimentées par la montée du nationalisme blanc et un débat en cours entre ceux qui souhaitent affronter le passé raciste de l’Amérique et ceux qui veulent le minimiser.

Ce contexte a rendu « Femmes du mouvement » encore plus personnel et sincère pour la créatrice et productrice exécutive Marissa Jo Cerar. Dans une récente interview Zoom, Cerar, dont les crédits d’écriture incluent « The Handmaid’s Tale », est devenu ému lorsqu’on lui a demandé la pertinence du projet par rapport aux gros titres actuels sur le racisme et la mort tragique de Noirs aux mains d’autres.

« Ces histoires continuent de se produire », a-t-elle déclaré en essuyant ses larmes. «Nos gens continuent d’être assassinés. C’est tellement horrible de regarder les médias sociaux et de voir un certain groupe de personnes criminaliser immédiatement les victimes. C’est dévastateur. Ils voient juste un cadavre. Ils ne voient pas la lumière qui s’est éteinte. Je veux que les gens voient Emmett avant qu’il ne soit une victime ou un martyr, tout comme j’espère qu’ils pourraient voir Trayvon ou George Floyd ou – il y a trop de noms à énumérer.

Cerar est devenue plus calme lorsqu’elle a ajouté: «C’étaient des bébés, c’étaient des gens, ils étaient membres de leur communauté. Je veux juste que les gens voient leur humanité.

Adrienne Warren, qui joue Till-Mobley, a déclaré que le moment était venu pour « Femmes du mouvement », ce qui reflète la prise de conscience et le soutien croissants d’Hollywood au mouvement Black Lives Matter.

Adrienne Warren dans le rôle de Mamie Till-Mobley dans « Femmes du mouvement ».

(Eli Joshua Ade / ABC)

« Cela montre que notre industrie est en train de changer », a déclaré Warren, qui a remporté un Tony Award pour son interprétation de l’icône du rock Tina Turner dans « Tina: The Tina Turner Musical ». « Quand quelque chose comme ça a-t-il déjà été diffusé à la télévision en réseau ? Notre industrie n’était pas prête pour cela avant. Jusqu’à très récemment, nous n’avions pas le droit de raconter ces histoires de manière nuancée. Les gardiens ouvrent des portes pour permettre à nos histoires d’être racontées d’une manière où nous sommes présentés en tant qu’êtres humains. «

Par coïncidence, « Femmes du mouvement » arrive également alors que l’affaire Till revient dans l’actualité. Le ministère américain de la Justice a annoncé le mois dernier qu’il clôturait son enquête sur le cas de Till, sans qu’aucune accusation ne soit déposée contre Carolyn Bryant Donham, la femme dont la prétendue rencontre avec Till a conduit à son meurtre. Le département avait rouvert l’enquête après qu’un livre de 2017 citait Donham disant qu’elle avait menti au sujet de l’incident.

L’annonce a durement touché Cerar : « C’était un peu dévastateur, si proche de la première. Cela vous fait vous demander : et si nous avions attendu un mois de plus ? Le spectacle aurait-il pu faire une différence ou créer un résultat différent ? J’essaye de le bloquer. Plus il y a de gens qui en apprennent sur Emmett, Mamie et tous les autres héros que nous présentons, mieux c’est. J’espère que cela ouvrira les cœurs et les esprits malgré tout cela.

Le cousin de Till, le révérend Wheeler Parker, a déclaré au Times : « Je ne suis pas surpris de la façon dont cela est sorti, mais nous avons fait ce que nous sommes censés faire, aller de l’avant avec notre but et notre objectif dans la vie. Rien ne nous empêche de le faire. »

Warren a ajouté : « Je crois au timing divin. Si justice n’a pas été rendue de cette manière, cela nous donne maintenant encore plus de plate-forme pour nous assurer que cette histoire est bien racontée et que les gens le savent. »

Après la mort de Till, sa mère a ordonné que son cercueil reste ouvert pendant les funérailles. Le magazine Jet a publié des photos du corps brutalisé de l’adolescent. La réaction aux images choquantes s’est avérée être un tournant pour le mouvement des droits civiques.

En accord avec le poids de son sujet, ABC met beaucoup de poids derrière le projet. La première sera diffusée avec des interruptions commerciales limitées, et chaque épisode de la semaine sera suivi d’un épisode d’une heure des docuseries d’ABC News « Let the World See », examinant la vie et l’activisme de Till-Mobley.

Cedric Joe dans le rôle d’Emmett Till dans « Femmes du mouvement ».

(Eli Joshua Ade / ABC)

Parmi ceux apparaissant dans les docuseries figurent l’ancienne première dame Michelle Obama, le rappeur Common, le révérend Jesse Jackson et l’auteur-universitaire Michael Eric Dyson. L’actrice Nia Long (« Love Jones ») lira des extraits des mémoires de Till-Mobley, « Death of Innocence: The Story of the Hate Crime That Changed America ».

Les producteurs exécutifs de « Femmes du mouvement » incluent Will Smith, Shawn « Jay-Z » Carter et Gina Prince-Bythewood, qui a réalisé la première heure.

Pourtant, Cerar a reconnu que le public pouvait hésiter, du moins au début, à regarder un drame historique sur le meurtre vicieux d’un jeune noir innocent. Alors que la mort de Floyd et d’autres personnes a fait les gros titres et déclenché des protestations dans le monde entier, un certain nombre de projets scénarisés, dont « Watchmen » et « Lovecraft Country » de HBO, « Them: Covenant » d’Amazon et le court métrage primé aux Oscars « Two Distant Strangers, ” à propos d’un jeune homme noir pris dans une dérive temporelle mortelle avec un flic raciste, ont soulevé des questions sur le moment et la manière dont la représentation de la violence raciste entre dans le domaine de la « pornographie traumatique ».

« Il pourrait y avoir des gens qui disent : ‘Avons-nous besoin d’entendre parler d’un autre meurtre à motivation raciale ?’ », a déclaré Cerar. « Ce que je vais demander, c’est qu’ils continuent à regarder. »

Elle a souligné que « Women of the Movement » mettrait en évidence les éléments émotionnels et inspirants du voyage de Till-Mobley : « Ce n’est pas seulement une histoire de meurtre ou une histoire de droits civiques. La seule façon pour moi de le considérer était de l’aborder du point de vue de la mère et de l’aborder comme un drame familial basé sur un vrai crime. Nous apprenons à connaître les gens avant la tragédie afin de pouvoir nous identifier davantage. C’est un garçon qui passe à l’âge adulte. C’est la maturité d’une femme.

Les connaissances de Cerar sur Till et son histoire étaient inégales jusqu’à ce qu’elle commence à travailler comme scénariste sur le drame de la Fox « Shots Fired » en 2016. Créée par Prince-Bythewood et son mari, Reggie Rock Bythewood, la série concernait l’enquête sur une paire de personnes racialement fusillades inculpées d’adolescents de Caroline du Nord.

Cerar a déclaré: «Il y avait une photo d’Emmett Till à l’extérieur de la salle des écrivains et nous devions passer devant elle tous les jours. En travaillant sur la série, j’ai fait des recherches sur l’histoire. Un jour, Cassius, le jeune fils de Reggie et Gina, nous a lu son poème sur la rencontre d’Emmett et Trayvon Martin au paradis. Cela a été un véritable tournant pour nous. »

Watkins a déclaré que « Femmes du mouvement » devrait être considéré comme un projet qui aidera à combler les divisions raciales : « La prophétie de Mamie était qu’Emmett n’est pas mort en vain. Ce spectacle est un pas dans cette direction. Il nous parle toujours du tombeau.

« Femmes du mouvement »

Où: abc

Lorsque: 20 h jeudi 6 janvier

Évaluation: TV-MA-LV (peut ne pas convenir aux enfants de moins de 17 ans avec des avertissements pour le langage grossier et la violence)