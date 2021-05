Comment Ferrari a-t-il raté la faute qui a mis fin à la course de Leclerc? · .

Ferrari a eu un appel difficile à faire samedi soir à Monaco.

Charles Leclerc avait décroché la pole position – pour sa course à domicile, pas moins – mais il avait fracassé sa voiture contre une barrière en le faisant.

L’inquiétude s’est d’abord concentrée sur la boîte de vitesses de la voiture. Ces unités doivent terminer six courses consécutives avant d’être changées, et si Leclerc en avait besoin d’une nouvelle, il prendrait une pénalité automatique de cinq places.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a clairement expliqué: s’il y avait le moindre souci que la boîte de vitesses de Leclerc risquait de ne pas terminer la course, ils ne la prendraient pas.

«Nous ne jouerons pas», a-t-il déclaré. «Ce qui est important après une telle qualification, c’est d’essayer de maximiser le nombre de points pour le championnat.

Il y avait des craintes pour la boîte de vitesses de Leclerc après son crash.Ce serait une position raisonnable sur n’importe quel circuit. Mais plus encore à Monaco, où les pilotes montent et descendent les rapports plus régulièrement que la plupart des circuits.

Alors que Leclerc s’inquiétait de sa boîte de vitesses, l’équipe a été encouragée par ce qu’elle a découvert en inspectant sa voiture. Dimanche, ils ont annoncé qu’à la suite de «vérifications approfondies», ils n’avaient trouvé «aucun défaut apparent» sur la boîte de vitesses et avaient décidé de ne pas la remplacer. Le départ de la pole position de Leclerc était apparemment assuré.

Mais peu de temps après que Leclerc ait sorti sa SF21 du stand Ferrari pour se rendre sur la grille de départ, il est devenu clair que quelque chose n’allait pas. «Non, non, non», désespérait-il à la radio. «Les gars, la boîte de vitesses.»

Une fois sa voiture de retour dans les stands, l’équipe a rapidement confirmé la terrible nouvelle pour Leclerc. Sa course était terminée avant d’avoir commencé.

Mais ils n’ont pas tardé à identifier que la cause de son problème n’était pas la boîte de vitesses redoutée. “Charles ne prendra pas le départ de la course en raison d’un problème avec l’arbre de transmission gauche qui est impossible à réparer à temps pour le départ de la course”, ont-ils déclaré aux médias.

La voiture de Leclerc est tombée en panne peu de temps après son départ des stands.Le directeur de l’équipe Mattia Binotto est entré dans les détails après la course. «C’était une panne sur la roue d’arbre de transmission du moyeu gauche», a-t-il expliqué. «C’est quelque chose que nous devons analyser attentivement.»

Binotto a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un cas où l’équipe soupçonnait un problème mais décidait de tenter sa chance.

«Ce n’est pas lié à la boîte de vitesses», dit-il. «Si nous avions changé la boîte de vitesses, ces pièces se trouveraient toujours sur la voiture car elles n’ont pas été endommagées par l’accident et la panne se serait toujours produite.

«Il ne s’agit donc pas du tout de jouer avec la boîte de vitesses. La boîte de vitesses était correcte et la boîte de vitesses n’a pas échoué.

Ferrari n’est pas tombé dans le piège évident qui les attendait après le crash de Leclerc. Au lieu de cela, il semble qu’ils ont été pris au dépourvu en omettant d’identifier un problème potentiel. La question clé à laquelle l’équipe essaie maintenant de répondre est de savoir s’ils auraient pu le repérer et agir.

«Nous devons comprendre ce qui s’est passé, vraiment, pourquoi cela s’est produit, et plus encore si nous avions pu le détecter dans le parc fermé hier après-midi ou ce matin», a déclaré Binotto. “Il est donc plus important, vraiment, de comprendre pourquoi nous n’avons pas détecté de problème sur la voiture.”

Ferrari a effectué d’importantes réparations sur le côté droit de la voiture de Leclerc, où il a heurté la barrière, mais pas la gauche. La zone où la panne s’est produite n’a pas été inspectée, a révélé Binotto.

«Il existe une réglementation claire selon laquelle vous ne pouvez changer que les pièces endommagées», a-t-il expliqué. «Les pièces que nous avons changées étaient donc vraiment celles qui étaient endommagées: l’aileron avant, la suspension avant droite et le coin arrière droit. Bien sûr, ceux-ci étaient clairement endommagés et nous avions obtenu la permission de le faire. Alors c’est tout.”

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a confirmé que Ferrari n’avait pas demandé de changer d’autres pièces que celles qu’ils avaient échangées. Ils n’ont pas demandé de remplacer la pièce qui a finalement échoué.

«Ferrari a fait un certain nombre de demandes de changement de pièces dans le parc fermé selon le processus normal après l’incident de qualification, qui est géré par le délégué technique de la FIA Jo Bauer et le service technique, et toutes les demandes qui ont été faites pour des changements de composants. dans le parc fermé ont tous été approuvés », a déclaré Masi.

La terrible chance de Leclerc à domicile s’est poursuivie Quelle que soit la faute que Ferrari a négligée, elle s’est manifestée lorsque Leclerc a atteint Mirabeau sur son tour de reconnaissance. «Le problème n’était pas là [when] il a quitté le garage », a déclaré Binotto. «Le problème a commencé à apparaître au sixième tour.

«La pièce de la voiture ne montrait pas non plus de fissures, mais les fissures ne sont apparues que plus tard», a-t-il poursuivi. “Mais ce n’est que quelque chose que nous pouvons analyser en examinant les pièces dans les prochains jours et en examinant toutes les données.”

Mais l’équipe n’a pas éliminé la possibilité que l’échec soit lié à l’accident de Leclerc.

“Cela pourrait être lié à l’accident”, a déclaré Binotto. «Ce n’est pas une panne de boîte de vitesses, c’est certain. Il ne s’agit donc pas d’avoir joué avec la boîte de vitesses elle-même. Je pense que toutes les inspections que nous avons effectuées sur la boîte de vitesses étaient correctes, donc la boîte de vitesses était sûre et fonctionnait correctement. C’est donc autre chose.

«Est-ce une conséquence ou pas? Je ne sais pas, honnêtement, en ce moment je ne sais pas. Aurions-nous pu le détecter ou non? Encore une fois, c’est quelque chose que nous devons analyser et finalement trouver une réponse. C’était du côté complètement opposé, de l’autre côté, mais encore une fois peut-être pas lié ou peut-être oui [it was]. »

Mettre l’une de leurs voitures en pole position pour la première fois en un an et demi était une énorme opportunité pour l’équipe. Retirer Leclerc et laisser sa place de pole position vacante a été un coup dur. Pire encore, cela s’est passé sous le regard du PDG de Ferrari, John Elkann, qui a rendu visite à l’équipe pour la course.

Malgré ce qui est arrivé à Leclerc, compte tenu du rythme de la voiture et du fait que Carlos Sainz Jnr a terminé deuxième de la course, Binotto a vu quelques raisons pour qu’Elkann et le reste de l’équipe soient satisfaits de leur performance.

«Dans l’ensemble, c’est un week-end positif et je pense qu’il l’a reconnu aussi. [We’ve] vu la progression de la voiture.

«Je pense qu’il est déçu car nous sommes tous déçus de l’échec de Charles [car], mais pas différent de nous. Il est donc très intéressé maintenant et curieux de savoir ce qui s’est passé et de s’assurer que nous mettons en place les bonnes actions pour l’avenir.

Mais l’équipe sera particulièrement soucieuse de savoir s’il existe un lien entre le crash de Leclerc et l’échec. Si tel est le cas, il y aura des questions difficiles à répondre sur les raisons pour lesquelles il a été négligé et comment une opportunité de gagner une course sur le site le plus prestigieux de la F1 a été gaspillée.

