Comment filtrer les chansons explicites sur Spotify

Il y a beaucoup de contenu sur Spotify, et tout n’est pas égal. La bibliothèque Spotify se compose de nombreuses chansons claires et de matériel d’écoute adapté aux familles, ainsi que de « contenu explicite ». Avant de plonger trop profondément dans Spotify, vous devez d’abord savoir ce que signifie explicitement sur Spotify et comment l’activer ou le désactiver.

RÉPONSE RAPIDE

Pour activer ou désactiver le contenu explicite sur Spotify pour Android ou iOS, accédez à Accueil puis Réglages. À partir de là, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous appuyiez sur le Relecture section, puis tournez Autoriser le contenu explicite allumé ou éteint à votre guise.

Pour activer ou désactiver le contenu explicite sur Spotify pour ordinateur, ouvrez la liste déroulante du nom d’affichage et cliquez sur Réglages. De là, trouvez le Contenu explicite curseur et activez-le ou désactivez-le à votre guise.

Que signifie « explicite » sur Spotify ?

Depuis 1985, la musique jugée inappropriée pour un public plus jeune est estampillée d’une petite étiquette d’avertissement en noir et blanc indiquant « Contenu Parental Explicit ». Les chansons et les albums sont obligés de le porter s’ils contiennent un langage fort ou discriminatoire, font référence à la violence ou aux abus, ou contiennent des thèmes sexuels. Tout ce qui pourrait être considéré comme répréhensible par les auditeurs sera probablement considéré comme « explicite ».

Sur Spotify, les éléments explicites sont marqués soit d’un E symbole ou un EXPLICITE étiqueter. Par exemple, le remix Au5 de « Piece Of Me (feat. LOVA) » vu ci-dessous a le E symbole à côté des noms des artistes. Cela signifie que la chanson est reconnue comme explicite par Spotify.

Curtis Joe / Autorité Android

Comment activer ou désactiver explicitement sur Spotify (Android et iOS)

L’activation ou la désactivation du contenu explicite sur Spotify utilise leur fonction de filtrage. La première chose à faire est d’ouvrir l’application mobile Spotify. À partir de Accueil, sélectionnez le bouton en forme d’engrenage en haut à droite pour ouvrir Réglages.

Curtis Joe / Autorité Android

Dans Paramètres, descendez jusqu’au Relecture section. Vous y trouverez un Autoriser le contenu explicite curseur que vous pouvez activer et désactiver. Si cette option est désactivée, seules les chansons propres seront affichées ; si cette option est activée, les chansons marquées comme explicites seront affichées.

Curtis Joe / Autorité Android

Comment activer ou désactiver explicitement sur Spotify (bureau)

Vous ne pouvez pas accéder aux paramètres à partir du lecteur Web Spotify. Pour activer ou désactiver le contenu explicite sur l’application de bureau Spotify, ouvrez l’application de bureau Spotify, ouvrez la liste déroulante du nom d’affichage et accédez à Réglages. En dessous de Contenu explicite, il y a un curseur que vous pouvez activer ou désactiver.

Curtis Joe / Autorité Android

Selon Spotify, tous les contenus explicites de la plateforme ne sont pas étiquetés comme tels. La raison en est que «[the content they can feasibly tag as explicit] dépend des informations [they] obtenir des titulaires de droits. Le seul moyen connu de signaler une chanson que vous pensez être étiquetée à tort comme propre lorsque le contenu est clairement explicite est de remplir un formulaire de contact.

Sélectionner Je veux signaler une chanson cassée ou des informations erronées sur la chanson. Sélectionnez le vert J’AI ENCORE BESOIN D’AIDE bouton. Collez le lien URI Spotify vers la chanson en question dans le champ marqué URI du morceau. Dans le champ intitulé dis nous en plus, expliquez comment vous pensez que la piste est mal étiquetée et pourquoi elle devrait être marquée comme explicite. Sélectionnez le vert ENVOYER LA QUESTION bouton.

Est-il possible d’écouter des versions propres de chansons étiquetées comme explicites ?

Oui, mais uniquement si des versions propres sont disponibles sur la plateforme. Sur l’application Spotify pour Android, iOS ou ordinateur de bureau, accédez à la Chercher barre et entrez le titre de la chanson explicite. Si une version de la chanson apparaît sans la balise explicite, vous avez trouvé une version propre de la chanson. Ces versions claires et explicites sont généralement publiées par paires.

Si une version différente d’un album a été publiée, sur l’application de bureau, vous pouvez faire défiler l’album jusqu’en bas et rechercher PLUS DE SORTIES.

