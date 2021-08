Comment Fire Tonight a pris une chanson synth-pop vieille de plusieurs décennies et en a fait un jeu – Feature

Société de l’information en 2019, l’air extrêmement cool (Image: Jonathan Shelgosh)

Vous pourriez penser qu’il y aurait plus de jeux vidéo basés sur des chansons, et pourtant, il n’y en a vraiment pas. Au moins, je ne peux pas penser à aucun, mais encore une fois, j’écris ceci à 10 heures du matin un vendredi matin pluvieux, donc mon cerveau n’est pas exactement à son apogée.

Mais Fire Tonight, nommé d’après le single synthé de la société de l’information de 1990, est exactement cela : une histoire tirée directement des paroles de quelqu’un d’autre.

En tant que chanteur principal et co-fondateur du groupe Kurt Harland Larson chantonnent dans le refrain, “il y a un feu ce soir de votre côté de la ville” – et quelle configuration pour un jeu de puzzle qui est. Maya et Devin, amants séparés par un incendie qui fait rage à travers la ville, devront vaincre les flammes, la police et de nombreuses portes verrouillées afin de se remettre ensemble.

Nous avons eu la chance de parler à la fois aux développeurs de Fire Tonight et à Kurt Harland Larson lui-même de la façon dont le jeu s’est formé – et de ce que c’est que d’avoir un jeu basé sur une chanson que vous avez écrite il y a des décennies.

Comment la société de l’information s’est-elle impliquée dans le jeu ?

Simon Paquette (Reptoid Games, développeur de Fire Tonight) : Dès le départ, nous savions que nous voulions faire un jeu sur une histoire d’amour, quelque chose qui semblerait un peu introspectif et réfléchi. J’ai trouvé que les paroles de Fire Tonight dépeignaient vraiment une image vivante de ce couple essayant de se reconnecter et de l’incertitude de ce qui se passait avec l’autre personne, ce qui semblait être un endroit vraiment naturel pour commencer à concevoir le jeu.



Rajen Savjani (Way Deep Games, éditeur de Fire Tonight) : En 2018, lorsque Simon et moi discutions du type de jeu à faire ensemble, j’avais mentionné que je pensais que ce serait cool de faire un jeu basé sur Fire Tonight, de mon groupe préféré Information Society. Simon et son équipe ont proposé quelques idées de gameplay et nous avons décidé que c’était un jeu que nous voulions faire. Après cela, j’ai contacté Paul Robb du groupe pour voir s’ils étaient d’accord avec moi pour faire un jeu basé sur l’une de leurs chansons.

Kurt Harland Larson (chant, Société de l’information) : Pour être clair, notre implication était occasionnelle. Un de nos fans, Rajen Savjani, qui est en contact depuis l’IRC dans les années 90, m’a contacté au sujet du jeu que lui et ses partenaires faisaient ; il voulait vaguement le thème de notre chanson ‘Fire Tonight’ de l’album ‘HACK’. Bien sûr, je lui ai dit que c’était bien…

Je pense qu’il y avait à l’origine un espoir qu’ils puissent autoriser la chanson elle-même, mais quand j’ai expliqué ce que cela impliquerait, il a sagement décidé que ce n’était probablement pas la meilleure utilisation de leurs heures de travail et de leurs fonds. Mais après cela, il m’a tenu au courant de l’avancement du projet, et plus tôt cette année, j’ai fait un test bêta et j’ai fait un clin d’œil amical aux œufs de Pâques liés à InSoc qui y sont contenus.

Pouvez-vous nous parler de certaines des références musicales des années 90/80 dans le jeu ?

Rajen : Outre la technologie générale de l’époque que nous voulions référencer – téléphones publics, VHS, cassettes, CD, jeux 16 bits, etc., je voulais mettre l’accent sur les références à la société de l’information de l’époque. Il existe donc quelques bonnes références à la société de l’information que leurs fans peuvent reconnaître.

Je voulais aussi élargir les références pour inclure d’autres groupes synth-pop et électroniques que j’écoutais à l’époque. Ma référence préférée du jeu est toujours la référence CD+G dans le système de jeu dans l’appartement de Devin. Les fans d’InSoc qui ont possédé leur premier album sur CD peuvent obtenir cette référence obscure.

Comment la musique (et en particulier les bandes sonores des jeux !) a-t-elle changé au cours des années qui ont suivi la création de la société de l’information ?

Kurt : Omg, comment n’a-t-il PAS? Pourtant, je pense qu’il y a eu moins de changements entre, disons, 1941 et 1981 qu’il n’y en a eu au cours des 40 années qui ont suivi. Je dis ça parce qu’en y repensant, en 1981 j’écoutais DEVO et Gary Numan et Fad Gadget et Kraftwerk, etc… Et 40 ans plus tôt la musique était surtout crooners, blues et big-band. Je ne peux imaginer aucun de mes pairs à l’époque écoutant Mitch Miller ou Bing Crosby, par exemple. Mais les enfants d’aujourd’hui ne sont pas susceptibles d’écouter les premiers Gary Numan, ou les premiers OMD, ou ce que vous avez. Ce n’est pas autant un gouffre à combler entre 2021 et 1981 qu’il l’était à combler entre 1981 et 1941.

Les grands changements dans toute forme d’art sont généralement dus aux changements technologiques. Entre ’41 et ’81, vous avez eu l’avènement de l’amplification électrique et des synthétiseurs. Entre ’81 et ’21, vous avez eu la quasi-disparition des supports physiques et l’essor d’Internet. Des changements énormes dans les deux cas, bien sûr.

Alors quel effet tout cela a-t-il eu sur la musique ? Entre ’41 et ’81, nous avons vu une liberté croissante d’explorer les côtés sombres et sauvages du pouvoir créatif des musiciens. Nous avons également assisté à une déstigmatisation de la musique provenant de la diaspora africaine aux États-Unis (ce qui signifie qu’il est devenu acceptable pour les blancs d’écouter (et d’imiter) le blues, le jazz, le funk et les genres connexes), et une énorme augmentation de la commercialisation de la musique en tant que produit. Entre ’81 et ’21, je pense que le changement le plus important a été la quasi-élimination des barrières à l’entrée.

Cela nous a coûté tout l’argent que nous pouvions mendier, emprunter ou voler en 1983 pour faire un EP de 5 chansons, et plus de 200 000 $ (sans compter le marketing) pour faire notre premier album Warner-Brothers. Désormais, toute personne possédant un ordinateur portable, un micro décent et un logiciel décent peut créer un album entier essentiellement gratuitement, et le publier sans étiquette. Cela crée, bien sûr, à la fois de mauvais et de bons résultats, mais je suis tout à fait d’accord. Il y a certainement plus de musique de merde qui vole maintenant, mais beaucoup plus intéressante, créative et musicale qui est adaptée individuellement à des auditeurs spécifiques. C’est bien!

Maya, protagoniste et résolveur d’énigmes de Fire Tonight

Les niveaux sont nommés d’après les paroles de Fire Tonight. C’est venu facilement ? Cela a-t-il aidé à faire le jeu ?

Rajen : C’était une idée géniale de Simon. Les paroles sur les cassettes ne correspondent pas étroitement aux niveaux mais sont juste là pour la progression et la poésie. Quant à aider à faire le jeu, les paroles étaient le modèle sur lequel le jeu a été conçu. La progression des niveaux, les détails dans les niveaux, les dialogues, etc. ont tous été inspirés par les paroles.

Simon: Tout au long du développement, nous avons toujours été à la recherche d’endroits pour se faufiler dans des références et des œufs de Pâques comme celui-ci, donc lorsque nous avons conçu l’écran de sélection de niveau, cela nous a semblé un peu plus amusant que de simplement les appeler Niveau 1, Niveau 2, etc.

Avez-vous dû impliquer toute l’équipe dans la musique, ou tout le monde était-il déjà fan de synth-pop ?

Simon: En fait, je n’avais jamais entendu parler d’InSoc avant de commencer ce projet, mais nous sommes tous devenus accros dès que nous avons commencé à écouter. J’ai grandi dans les années 90 et cela ressemblait à un coup de nostalgie, mais en même temps quelque chose de frais et de nouveau que je n’avais jamais entendu auparavant.

Pourquoi avez-vous choisi “Fire Tonight” spécifiquement comme source d’inspiration pour créer un jeu ?

Rajen : J’ai toujours aimé les chansons narratives, les chansons qui racontent une histoire complète. Sachant que les paroles de Fire Tonight racontaient une bonne histoire, nous avions une feuille de route de la progression du jeu et les petits détails que nous pouvions y mettre. Comme la chanson date de 1990, cela signifiait que nous pouvions définir le jeu en 1990 et avoir des références à Les choses des années 80 et 90 que nous aimions à l’époque. De plus, qui crée des jeux basés sur des paroles de chansons ? Ce serait une bonne chose à faire.

Fire Tonight a des séquences animées extrêmement radicales entre les morceaux énigmatiques

Y a-t-il une histoire derrière la chanson « Fire Tonight » ?

Kurt : Pas une histoire réelle, non, mais… C’est l’une des chansons pour lesquelles Paul [Robb, co-founder] a écrit et enregistré les morceaux de musique, puis me l’a donné pour les paroles et la mélodie. Les paroles sont une histoire-portrait de ce véhicule souvent répété pour les histoires d’amour : la séparation due à des événements indépendants de sa volonté. La guerre et le désastre sont les thèmes habituels ; celui-ci est l’agitation civile.

Comme dans le jeu, l’idée est que quelqu’un exprime son anxiété et son désir car il constate qu’il ne peut pas communiquer ou rejoindre son être cher en raison des incendies et des bouleversements généraux dans une ville. Dans le jeu, le protagoniste décide d’essayer de faire quelque chose ; pour voir s’ils peuvent prendre le risque et atteindre l’autre personne.

Comment était-ce de découvrir que votre musique d’il y a des décennies avait inspiré un jeu ?

Kurt : C’était amusant! Je travaille moi-même dans l’industrie du jeu, faisant de la musique et des effets sonores pour les jeux, à partir de 1994. Cependant, cette proximité avec le processus de développement de jeux a peut-être émoussé mon enthousiasme, dans une certaine mesure. Quand Rajen m’a écrit à propos de leur projet, j’ai eu l’impression que c’était une autre réunion de conception de jeu et de prototypage, heh…

Mais oui, c’était génial et vraiment amusant de voir d’autres personnes faire leur propre travail créatif et faire écho à certaines des choses que nous avons faites. J’aime ça. J’ai fait la chanson thème de Soul Reaver 1, une chanson qui figurait également sur notre album ‘Don’t Be Afraid’, et maintenant il y a un tas de vidéos YouTube de personnes jouant leurs propres reprises de la chanson ; c’est vraiment vraiment agréable. Aimer.

Souhaitez-vous créer plus de jeux basés sur des chansons ? Lesquelles vous inspirent ?

Rajen : J’adorerais! J’ai beaucoup réfléchi aux premiers travaux de Gary Numan et j’ai utilisé certains des thèmes de ses chansons comme source d’inspiration pour des expériences de jeu. Par exemple, sa chanson “Are ‘Friends’ Electric?” Il me semble que cela pourrait être une bonne base lâche pour un jeu traitant de la restauration de l’électricité, si je voulais créer un jeu respectueux de l’environnement sur l’énergie verte ou notre dépendance à l’égard de la technologie.

Certes, ces premières idées ne sont pas vraiment liées au sens réel de la chanson, mais c’est amusant de penser aux paroles des chansons que vous aimez et à la façon dont elles pourraient prendre forme dans une sorte d’expérience jouable. De plus, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le sachent, mais le jeu Some Distant Memory de Way Down Deep a été nommé d’après une chanson du groupe Electronic. Le jeu n’a rien à voir avec les paroles de cette chanson, mais c’est ma chanson préférée d’Electronic et le nom semblait bien correspondre. J’essaie souvent de nommer les jeux Way Down Deep d’après des chansons que j’aime.

Simon: Absolument! Je n’ai pas entendu parler de beaucoup de jeux basés sur de la musique comme celle-ci, mais une chanson offre tellement d’inspiration pour le rythme, le style et l’histoire. Le développement d’un jeu peut devenir très complexe avec beaucoup de pièces mobiles, il est donc très utile de pouvoir se référer à un morceau de musique comme point d’ancrage pour tous les autres éléments.

Un grand merci à la société de l’information pour avoir parlé avec nous. Fire Tonight est maintenant disponible sur Switch eShop – vous pouvez consulter notre critique du jeu et n’oubliez pas de parcourir les autres articles du Nintendo Life VGM Fest dans notre saison d’interviews et de fonctionnalités axées sur la musique.