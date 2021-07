Comment Florence + The Machine a insufflé une nouvelle vie à la pop

De la minute Florence + La Machine a pris d’assaut la scène musicale britannique – un flou de dentelle cramoisie, une emphase celtique et une voix saisissante – il était clair qu’elle ne se perdrait jamais dans le paysage pop bondé. Rompant avec le modèle de l’âme aux yeux bleus défini par Amy Winehouse, Duffy et autres, Florence Welch était une rock star différente. Son premier album, Lungs, est une célébration du théâtral – à la fois en son et en image – et chargé d’émotion. C’était l’un des premiers albums les plus importants de la décennie, remportant une nomination au Mercury Prize 2009 et un Critics’ Choice Award aux Brits. Mais comment Welch est-il passé d’une école d’art excentrique à une arène mondiale ?

Écoutez Poumons maintenant.

Célèbre découvert après avoir sérénade Queens Of Noize DJ Mairead Nash avec un Etta James chanson dans les toilettes d’un club, Welch s’est fait un nom en jouant dans le circuit des clubs de Londres et en partageant la scène avec d’autres jeunes talents comme Kate Nash et Adele. Après quelques concerts de soutien, dont une machine à sous avec MGMT, Welch a sorti son premier single, “Kiss With A Fist”, un numéro de garage rock scuzzy qui rappelait ses débuts en jouant avec des groupes punk. Le single a préparé le terrain pour Lungs et son expression de tous les ravages – métaphoriques ou autres – que l’amour et les relations peuvent causer.

L’éventail complet de son potentiel

Sorti le 3 juillet 2009, Lungs joue comme un ensemble de grands succès plutôt que comme un premier album. Du blues de “Girl With One Eye” à “Hurricane” teinté de gospel, une reprise émouvante du classique des clubs des années 90 de Candi Staton “You’ve Got The Love” et du rock anthémique de “Dog Days Are Over”, Lungs a révélé tout le potentiel de Welch.

Le disque couvre la majorité de Welch, une période de cinq ans, commençant à l’âge de 18 ans, au cours de laquelle elle a écrit la plupart de ses chansons. Comme elle l’a dit dans une interview, Lungs était “très révélateur d’un voyage” et “un album à travers ces années”.

Le cœur battant de l’album

La « machine » de Florence n’était au départ qu’un kit de batterie, ce qui explique pourquoi une grande partie de Lungs est basée sur la chorale et la batterie ; sa ceinture primitive et les percussions tribales constituent le cœur battant de l’album. “Between Two Lungs” et “Dog Days Are Over” ont commencé sans instruments; sur cette dernière chanson, et des morceaux comme « Rabbit Heart (Raise It Up) » et le titre définitif « Drumming Song », les percussions sont l’autre personnage du monde riche et fantastique de Welch. Elle crée une atmosphère qui vous fait sentir vivant et vous pousse à l’action, que ce soit pour danser, courir ou pleurer.

Si la pochette préraphaélite ne le disait pas clairement, Lungs n’est pas un disque lo-fi. The Machine est devenu un groupe de sept musiciens et l’album est une somptueuse collection de harpes à cliquetis, de cordes montantes, de xylophones et du plus grand instrument de Welch, sa voix. Mais grâce à une équipe enviable de producteurs chevronnés, dont James Ford (Simian Mobile Disco, Arctic Monkeys), Paul Epworth (Bloc Party) et Stephen Mackey (Pulpe), les poumons ne se maîtrisent jamais.

Un monde rempli de fantômes

Florence Welch ne fait jamais rien à moitié ; chaque chanson est une occasion. Il se passe beaucoup de choses sur le plan thématique : l’amour, la mort, le sexe, les relations et même le surnaturel, le tout filtré à travers l’imagerie gothique. Comme une autre progéniture britannique, Kate Bush, Welch amène l’auditeur dans un monde rempli de fantômes, de mythologie et de sacrifice rituel, mais avec des parallèles personnels.

Les “fantômes dans ses poumons” qu’elle chante dans “I’m Not Calling You A Liar” ne sont pas des visiteurs spectraux mais plutôt la présence persistante d’anciens amants, tout comme l’agneau sacrificiel dans “Rabbit Heart” (Raise It Up ) » fait référence aux sacrifices que chaque artiste fait pour la gloire. “À quelle vitesse le glamour s’estompe/Vous avez conclu un marché, et maintenant il semble que vous deviez offrir/Mais cela suffira-t-il un jour ?/C’est un cadeau, il a un prix”, chante-t-elle.

Juxtaposer l’imaginaire et le physique

Décrit par Welch comme la juxtaposition de l’imaginaire et du physique, Lungs est très préoccupé par les problèmes de cœur, les mâchoires cassées, les dents, les yeux au beurre noir et les pieds ensanglantés. Le décompte des blessures est impressionnant, mais tel est le coût d’un jeune amour.

Welch ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, mais avec une voix comme la sienne, pourquoi le feriez-vous ? Bien qu’il y ait quelques moments plus calmes au début de “Blinding” et “Between Two Lungs”, les deux chansons se terminent par une fin frénétique.

À sa sortie, Lungs a fait ses débuts au n ° 2 du classement britannique et a finalement pris la place de n ° 1 grâce à la performance triomphale de Welch de “Dog Days Are Over” aux MTV Video Music Awards 2010, ce qui a fait d’elle une star mondiale essentiellement du jour au lendemain. Personne n’aurait pu prédire que la plus grande chanson pop de l’année aurait une longue intro de harpe, mais là encore, personne n’aurait pu prédire Florence + The Machine.

Drapé de soie comme une muse grecque et virevoltant autour de la scène, Welch ne pouvait rêver meilleure introduction. Cela faisait également allusion au genre de performances live turbulentes et d’hymnes ravis qu’elle prononcerait tout au long de sa carrière. Après sa performance aux VMA, Lungs est passée de la 44e à la 14e place du Billboard 200. La boîte de Pandore s’était ouverte. Welch n’était plus seulement le toast de ce Royaume-Uni, mais l’un des actes les plus discutés de la décennie.

Dans une carrière très sensible au théâtre, cependant, Lungs n’était que le premier acte.

Les poumons peuvent être achetés ici.