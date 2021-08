Comment Floyd Mayweather a gagné 500 millions de dollars en battant Conor McGregor et Manny Pacquiao dans les deux combats les plus achetés de tous les temps

Floyd Mayweather, surnommé « Argent », est bien plus qu’un surnom intelligent.

Le légendaire boxeur 50-0 possède les deux événements à la carte les plus achetés de l’histoire des sports de combat.

Mayweather est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps et a pris sa retraite avec un bilan parfait de 50-0 – et des millions de dollars en banque

Conor McGregor possède huit des 10 PPV les plus achetés de l’UFC, générant environ 12,6 millions d’achats au cours de ces combats.

Cependant, en partageant le ring avec McGregor, Oscar De La Hoya, Saul ‘Canelo’ Alvarez et Manny Pacquiao seuls, Mayweather a réalisé 13,5 millions d’achats.

En fait, Mayweather et Logan Paul auraient généré un million d’achats. Le combat étant vendu 50 $ chacun aux États-Unis et Mayweather a déclaré avoir remporté 50% des ventes, il aurait pu engranger 25 millions de dollars pour une exposition en huit tours.

Alors, quelle est la répartition des affaires que Mayweather a faites avec Pacquiao et McGregor ?

Manny Pacquiao

Ce combat est arrivé bien des années trop tard aux yeux de beaucoup. Les 4,6 millions d’achats qu’il a attirés pourraient être interprétés de plusieurs manières, mais Mayweather croira qu’il a été intelligent pour créer l’anticipation et faire attendre les gens.

C’était un combat qui se préparait depuis environ six ans, mais la nuit, Pacquiao n’a pas pu envahir Mayweather et appliquer la pression qu’il aime avec l’Américain organisant une masterclass défensive pour surpasser complètement son ennemi.

Mayweather a gagné près d’un milliard de dollars dans sa carrière

C’est le plus grand combat de l’histoire de la boxe d’un point de vue financier. Le combat a généré 600 millions de dollars rapportés; assez sexy, mais l’action n’était pas aussi attrayante.

Les places au bord du ring parmi la foule à guichets fermés de 16 800 sont allées pour 180 000 $ et des célébrités de premier plan, dont Prince, Robert De Niro et Clint Eastwood, figuraient parmi les stars présentes.

L’une des principales raisons qui ont retardé les négociations a été l’insistance de Mayweather à obtenir une répartition 60/40 du sac à main et des bénéfices, ce qui aurait équivalent à 250 millions de dollars au final. Pacquiao voulait à l’origine 50/50 mais s’est finalement contenté des 40 pour cent juste pour conclure l’affaire.

Mayweather a battu Pacquiao en 2015, et bien

Pour être précis, le contrat indiquait que les premiers 160 millions de dollars de revenus et que les revenus supérieurs à 180 millions de dollars provenant du combat étaient répartis 60/40 entre les combattants, Mayweather obtenant la plus grande part de 60%, comme nous le savons.

Les revenus compris entre 160 et 180 millions de dollars devaient être répartis à 51/49, la part de 51 % revenant au gagnant, qui s’est également avéré être Mayweather.

Conor McGregor

Le rendez-vous avec Pacquiao a finalement vu deux champions du monde multi-divisions et multi-poids s’affronter. Cela avait presque été fait tant de fois et finalement, le monde de la boxe pouvait voir qui était le vrai roi livre pour livre.

Avec McGregor, tout était intrigue. L’Irlandais venait de devenir le tout premier champion simultané à deux poids de l’histoire de l’UFC et il l’a fait avec une série de KO, notamment en envoyant le champion poids plume Jose Aldo en seulement 13 secondes pour mettre fin à un règne qui a duré plus de cinq ans. Il était devenu la plus grande star que le MMA ait jamais vue.

Ce gaucher au poing féroce pourrait-il être l’homme qui mettra Mayweather au lit ? La plupart des fans ont dépensé de l’argent dans les combats de Mayweather pour voir si quelqu’un pouvait réellement le battre, mais imaginez si le boxeur pour la première fois, mais indéniablement gros coup de poing, McGregor pouvait réellement l’assommer?

Conor McGregor et Floyd Mayweather étaient le match parfait

L’appel croisé du MMA à la boxe a fonctionné à merveille. Alors que la plupart des experts ont à juste titre fait valoir que McGregor ferait bien de toucher même Floyd, le «et si» est resté et était suffisamment fort au box-office, au moins.

Il a été rapporté que 4,3 millions de personnes ont acheté le combat et 2,93 millions de personnes supplémentaires l’ont diffusé illégalement.

Le salaire divulgué garanti de Mayweather était de 100 millions de dollars et celui de McGregor était de 30 millions de dollars. millions, bien que l’Irlandais lui-même ait déclaré avoir gagné 100 millions de dollars.

Malgré les affirmations de Mayweather et de son camp, la porte en direct a généré près de 80 millions de dollars, la Nevada State Athletic Commission a annoncé que la porte en direct de l’événement était de 55 414 865,79 $ sur 13 094 billets vendus et 137 billets gratuits distribués.

McGregor a perdu contre Mayweather en 2017 et beaucoup ont estimé que Mayweather le portait

C’était beaucoup moins que Mayweather contre Pacquiao qui a rapporté 72 198 500 $ sur une participation payée de 16 219 en 2015.

Sky Sports a initialement suggéré que le combat avait rapporté environ 20 millions de livres sterling de ventes au Royaume-Uni seulement. L’estimation d’un million d’achats devait être révélée plus tard, plus proche de 874 000 achats, ce qui signifie qu’il n’est qu’après Anthony Joshua et Wladimir Klitschko en tant que combat britannique le plus acheté de tous les temps.

Plus tôt cet été, Mayweather a affirmé qu’il était désormais milliardaire avec une valeur nette de 1,2 milliard de dollars. Étant donné que nous avons appris qu’il a engrangé près de 500 millions de dollars rien que pour ces deux combats avec Pacquiao et McGregor, c’est facile à croire.

