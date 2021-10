Comment fonctionne BNPL, à qui elle convient, facteurs de risque, veilles – Expliqué

Le défaut de paiement pour BNPL peut gâcher leur pointage de crédit et rendre difficile pour eux de demander des prêts plus importants.

Buy Now Pay Later (BNPL) est le nouveau kid-on-the-block, en ce qui concerne les options de financement pour les emprunteurs. Outre les prêts personnels et les cartes de crédit, les emprunteurs disposent désormais d’une option alternative pour répondre à leurs besoins financiers à court terme. Disponible en grande partie auprès des sociétés Fintech et de certaines banques de premier plan, BNPL peut s’avérer utile pour les emprunteurs à la recherche d’un crédit à faible coût et d’une plus grande flexibilité.

Dans une interview par e-mail avec FE Online, Upasana Taku, Co-fondateur et COO MobiKwik, le détaille sur le fonctionnement de BNPL, en quoi elle diffère des cartes de crédit, ses principales caractéristiques, risques et vigilances pour tirer le meilleur parti du nouveau produit de financement.

Comment le concept de BNPL se positionne-t-il face à l’usage de la carte bancaire ?

Avec un marché sous-pénétré et une base d’utilisateurs de 30 à 35 millions de cartes de crédit uniques, les consommateurs indiens ont un énorme manque d’accès au crédit. Une très grande partie de la population est mal desservie ou non desservie par le marché des cartes de crédit. C’est là que BNPL est utile, en particulier pour les utilisateurs ayant une mauvaise cote de crédit ou aucun historique de crédit. BNPL permet de créditer des millions de consommateurs tels que les groupes à faible revenu, les travailleurs indépendants ou les jeunes travailleurs qui sont autrement mal desservis par les sociétés de cartes de crédit, les banques ou les NBFC.

Selon un rapport de l’industrie, l’industrie BNPL devrait atteindre 45 à 50 milliards de dollars US d’ici 2026, avec environ 80 à 100 millions d’utilisateurs dépassant la base unique d’utilisateurs de cartes de crédit. Les décaissements annuels de BNPL devraient également passer d’environ 3 % des dépenses totales par carte de crédit de l’Inde au cours de l’exercice 2021 à environ 15 à 20 % d’ici l’exercice 2026.

A qui convient-il d’opter pour Buy Now Pay Later (BNPL) ?

Buy Now Pay Later (BNPL) répond aux exigences non satisfaites d’une grande partie de la société indienne en matière de crédit, car il offre la commodité des paiements numériques et l’avantage de BNPL.

BNPL présente plusieurs avantages par rapport aux cartes de crédit, du fait qu’elle est numérique, ce qui se traduit par un faible coût d’exploitation, ainsi que par sa capacité à offrir un crédit de plus petite taille, ce qui en fait une alternative plus évolutive et plus rentable par rapport aux modèles de distribution de crédit traditionnels. BNPL peut également être utilisé pour la vie quotidienne comme l’épicerie, les paiements de factures, les achats électroniques et d’autres produits essentiels, etc.

Comment fonctionne la facilité de crédit Buy Now Pay Later (BNPL) ?

BNPL est une option sans intérêt et à faible coût et peut être activée sur la plate-forme du fournisseur. Il existe généralement deux types de produits BNPL 1) Petit crédit avec une période sans intérêt et 2) Pour des achats plus importants comme l’électronique, les biens de consommation durables, etc. avec des options EMI.

Comment est déterminée l’éligibilité maximale à BNPL ? De quels facteurs cela dépend-il ?

Les fournisseurs de services peuvent utiliser des analyses basées sur l’IA et le ML pour comprendre le profil du client et obtenir de meilleures informations sur leur comportement d’achat afin de déterminer leurs limites de dépenses et d’attribuer une limite de crédit en conséquence.

L’utilisation de BNPL est-elle signalée aux agences de crédit ?

L’utilisation de la facilité BNPL aide les utilisateurs à construire leur historique de crédit. Il est idéal pour les personnes sans antécédents de crédit ou avec un faible pointage de crédit. En cas de retard dans le paiement de la limite de crédit utilisée, la cote de crédit de l’utilisateur peut être affectée négativement.

Quel est l’impact de BNPL sur la cote de crédit/le profil des utilisateurs ?

L’impact de BNPL sur le profil de crédit des utilisateurs est similaire à celui de tout autre produit de prêt. Les emprunteurs sont invités à utiliser BNPL à bon escient et à effectuer leurs remboursements à temps. BNPL peut être un excellent point de départ pour les nouveaux clients créditeurs pour construire leur historique de crédit et les rendre éligibles à des prêts de billets plus élevés ou à des achats d’aspiration.

De quels risques les utilisateurs doivent-ils être conscients lorsqu’ils optent pour BNPL ?

Alors que les clients bénéficient généralement d’une période minimale sans intérêt, ils doivent rembourser le montant dans cette fenêtre. S’ils ne remboursent pas, des frais de retard pourraient s’appliquer. Le défaut de paiement peut également gâcher leur pointage de crédit et rendre difficile pour eux de demander des prêts de billets plus importants.

