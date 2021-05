Comment fonctionne la chaîne d’approvisionnement du vaccin Covid-19 et comment les États et les districts obtiennent leur part – Expliqué

Pour les phases I et II, tous les vaccins ont été fournis directement aux États gratuitement par le Centre.

Plusieurs États en Inde ont été témoins d’une pénurie de vaccins, ce qui a retardé ou ralenti la campagne de vaccination des personnes âgées de 18 à 44 ans qui a débuté le 1er mai. Le Punjab est l’un des États qui n’a pas encore entamé la phase 3 de la campagne de vaccination, bien que la phase 1 et la phase pour la population de première ligne et de 45 ans et plus soient en cours, a rapporté l’Indian Express. Voici comment les vaccins atteignent les États puis sont distribués dans les districts et pourquoi l’approvisionnement s’est épuisé en quelques jours.

Comment les vaccins atteignent différents états

Au cours des deux phases initiales pour les agents de première ligne et de soins de santé et pour la population de plus de 45 ans, les doses de Covaxin et de Covishield ont été directement fournies aux États gratuitement. Pour la phase III pour les adultes de moins de 45 ans, SII et Bharat Biotech ont fourni 50% de leurs doses de vaccins fabriquées en un mois au gouvernement indien et que le gouvernement indien les distribuera aux gouvernements des États et aux hôpitaux privés au prix de Stratégie nationale de vaccination accélérée contre le Covid-19. Ainsi, le gouvernement de l’État et les hôpitaux privés peuvent acheter le reste de 50 pour cent des jabs fabriqués par les fabricants.

Tarification libéralisée et stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19 accélérée

Dans le cadre de cette stratégie, les fabricants de vaccins donneront 50 pour cent de son approvisionnement au gouvernement central et les 50 pour cent restants au gouvernement de l’État et aux hôpitaux privés.

Avec la nouvelle stratégie de prix, les vaccins restent gratuits dans les établissements gouvernementaux de tous les États pour toute la population autorisée à se faire vacciner. SII vend Covishield à Center à Rs 150 par dose et aux États à Rs 300 par dose. Pour Covaxin, il est de Rs 600 par dose pour les états. Pour les achats par les hôpitaux privés, il est encore plus élevé, Covishield Rs 600 et Covaxin Rs 1200. La politique, cependant, dit que la charge de vaccin dans les hôpitaux privés sera surveillée.

Vaccination depuis 18 ans et plus au Pendjab

Le Pendjab a passé une commande de 30 doses de lakh Covishield mais n’a pas encore reçu le premier envoi de vaccins de SII. Certains hôpitaux privés comme Fortis et Max à Mohali n’ont réussi à commencer la vaccination payée que pour 18 ans et plus avec des achats individuels. Pendant ce temps, les voisins du Pendjab, Haryana et Rajasthan, ont déjà commencé à vacciner leur population de 18 ans et plus dans des centres gérés par le gouvernement.

Du 1er au 15 mai, le Pendjab s’est vu attribuer 6,15 doses de lakh, dont 3,75 doses de lakh ont été reçues jusqu’à présent pour vacciner plus de 45 bénéficiaires. . Selon les données du Centre, environ 40,61 doses de vaccin lakh ont été fournies au Pendjab à partir du 18 janvier, dont 38,97 doses de lakh ont été utilisées.

Au 7 mai, seuls 2187 bénéficiaires de la phase III avaient reçu des vaccins au Pendjab. Les données proviennent principalement des hôpitaux privés qui organisent une campagne de vaccination payante.

Comment le centre a-t-il attribué des vaccins aux États pour plus de 45 ans?

Le gouvernement indien a attribué des vaccins aux États / UT en fonction de la vitesse d’administration des doses, de la consommation moyenne et de l’étendue de la propagation de l’infection. Le gaspillage de vaccins aura un effet dissuasif sur l’attribution des vaccins. Sur la base de cette allocation sera déterminée et transmise aux États à l’avance, les secondes doses pour tous les groupes d’âge seront également prioritaires.

Comment les districts obtiennent les vaccins de l’État

Les vaccins arrivent au Pendjab par lots de quelques lakhs à la fois. Ils sont ensuite distribués aux districts en fonction de la population, du nombre de cas actifs. Peu de milliers atteignent différents centres où ils sont utilisés en quelques jours.