Comment fonctionne la fonction caméra Real Tone de Google ?

Meilleure réponse: Le même apprentissage automatique qui aide à améliorer les photos de portrait et la puissance de Magic Eraser rend également l’appareil photo Pixel 6 plus inclusif pour tous les tons de peau grâce à sa fonction Real Tone.

Qu’est-ce que Real Tone ?

Google a développé sa technologie d’appareil photo Real Tone avec pour mission de rendre ses produits d’appareil photo et d’image plus équitables lors de la photographie de personnes de couleur, en particulier pour celles dont la peau est plus foncée. Historiquement, le manque de tests diversifiés signifiait que les appareils photo d’aujourd’hui n’étaient pas conçus pour représenter avec précision tous les tons de peau dans leur beauté naturelle. Malheureusement, cela signifie également que les smartphones continuent de porter ce parti pris, offrant finalement des photos peu flatteuses pour les personnes de couleur. Mais ce ne sont pas seulement les appareils photo des smartphones qui luttent ici. Nous avons vu toutes sortes de problèmes techniques liés à l’appareil photo lorsqu’il s’agit de personnes qui n’ont pas la peau claire.

Ainsi, avec le lancement de son Pixel 6, Google tente de s’attaquer à ce problème en utilisant Real Tone. Avec cette fonctionnalité, le matériel et le logiciel de la caméra fonctionnent en tandem pour correspondre au ton réel des personnes dans le cadre. Et cela fonctionne étonnamment bien, surtout pour un produit de première génération.

Comment cela fonctionne n’est pas si simple à expliquer sans donner l’impression qu’il y a une bonne part de magie en jeu. Mais vraiment, ce n’est pas différent de tout autre aspect de la photographie informatique qui alimente les meilleurs téléphones avec appareil photo Android. Il fallait juste qu’une entreprise y consacre du temps et de l’argent.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur dans l’application Appareil photo de votre téléphone, le travail de création d’une superbe photo a déjà commencé. Les objectifs et les capteurs des appareils photo ne sont pas particulièrement intelligents, mais ils sont très efficaces pour l’objectif auquel ils sont destinés : collecter et focaliser la lumière. À l’aide de plusieurs captures et filtres électroniques, les données des capteurs sont collectées à des points de lumière très spécifiques dans les couleurs rouge, bleu et vert.

Ces données ne sont pas une photo, cependant. Ce ne sont que des données. Il faut un certain traitement pour transformer des millions de points de lumière individuels en une image, et c’est là que Google a toujours été très bon dans le jeu. À l’aide de l’apprentissage automatique et de l’IA, le flux de la caméra peut rechercher des formes et des contrastes pour créer un visage, différencier le sujet et l’arrière-plan, etc. L’une des choses très importantes qui doivent arriver aux données du capteur de l’appareil photo est de faire en sorte que les couleurs de la photographie finie ressemblent à ce qu’un œil humain peut voir.

C’est là que Real Tone brille. Le logiciel de l’appareil photo a été affiné pour évaluer les tons de peau qu’il voit et augmente le nombre de nuances différentes qu’il pense qu’une personne peut être. Pensez aux personnes que vous connaissez et à quel point la couleur de leur peau peut être différente les unes des autres ou de la vôtre. Les humains ne sont pas seulement beiges ou marrons, et le logiciel de l’appareil photo ne devrait pas agir comme ils le sont. Si vous êtes une personne blanche comme moi, vous n’avez probablement jamais eu de problème avec la couleur de votre peau sur les photos. Mais un parcelle des gens ont toujours.

Ce n’était pas une entreprise facile, mais c’était une nécessité. Éclaircir excessivement une peau plus foncée ou appliquer moins de contraste ne fonctionne tout simplement pas, et nous avons des milliards de photos qui le prouvent. Quelque chose comme le projet Real Tone de Google est attendu depuis longtemps.

Google Pixel 6 – 5G

Enfin, un véritable produit phare Pixel est arrivé.

Après des années de défauts fatals et de conception stagnante, Google nous a enfin offert la mise à niveau choquante que nous attendions. Les prouesses de l'IA de Tensor rendent la plupart des fonctionnalités de l'assistant magiquement rapides. Les mises à jour majeures de l'appareil photo pour le matériel et le traitement nous donnent des photos bien meilleures, en particulier lorsque vous photographiez des personnes de couleur et des moments d'action.

