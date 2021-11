Comment fonctionne la fonction Face Unblur sur le Google Pixel ?

Meilleure réponse: Face Unblur est une nouvelle fonctionnalité des Pixel 6 et 6 Pro qui s’appuie sur les algorithmes d’apprentissage automatique de Google pour garantir que lorsque vous prenez une photo d’un sujet en mouvement, son visage n’est pas flou. Pour ce faire, il prend des photos simultanément à partir des objectifs principal et grand angle et en les assemblant pour fournir des images avec des détails clairs.

Face Unblur fait un grand usage de l’apprentissage automatique

Parcourez la galerie de votre téléphone et vous trouverez au moins quelques photos où le sujet que vous essayez de capturer se déplace trop rapidement, ce qui entraîne un visage flou. Google vise à résoudre ce problème avec la fonction Face Unblur sur les Pixel 6 et 6 Pro. Cette fonctionnalité s’appuie sur le matériel Tensor personnalisé et utilise les compétences d’apprentissage automatique de Google. Lorsqu’il détecte un sujet se déplaçant trop rapidement, il prend automatiquement une image des objectifs principal et grand angle et les assemble. Voici comment Google le décrit :

Pixel 6 et Pixel 6 Pro prennent simultanément une photo plus sombre mais plus nette sur l’appareil photo ultra large et une photo plus lumineuse mais plus floue sur l’appareil photo principal. Google Tensor utilise ensuite l’apprentissage automatique pour combiner automatiquement les deux images, vous donnant une photo bien exposée avec un visage net.

Fondamentalement, l’appareil photo principal de 50 MP sur les Pixels utilise généralement par défaut une sensibilité ISO plus élevée et une vitesse d’obturation faible, et bien que cela conduise à des images lumineuses pleines de détails, cela ne fonctionne pas très bien pour les sujets en mouvement. C’est pourquoi lorsque vous essayez de prendre des photos de vos enfants pendant qu’ils jouent, leurs visages sont souvent flous.

Ce que Google fait ici, c’est d’utiliser les deux objectifs ; avant même de prendre une photo, l’appareil photo trouve le sujet et détermine s’il se déplace trop vite pour l’objectif principal. S’il constate que c’est le cas, il passe automatiquement en mode Face Unblur. Ainsi, lorsque vous prenez une photo, l’appareil photo utilise à la fois l’objectif principal et l’objectif grand angle pour prendre deux photos.

Face Unblur fonctionne parfaitement bien, et c’est automatique – vous n’avez rien à faire.

L’objectif principal contribue aux détails et utilise une vitesse d’obturation faible, tandis que la photo de l’objectif grand angle est prise à une sensibilité ISO faible et à une vitesse d’obturation élevée. La prise de vue grand angle offre un visage net même lorsque le sujet est en mouvement car il est pris à une vitesse d’obturation élevée, et Google se tourne ensuite vers son algorithme d’apprentissage automatique pour assembler les photos.

La plupart des détails que vous trouverez dans l’image finale proviennent de l’objectif principal, les données du visage étant extraites de l’objectif grand angle. Il n’est pas particulièrement difficile pour les algorithmes ML de Google d’assembler ces images ; après tout, Google fait de la reconnaissance faciale depuis près d’une décennie maintenant.

Le résultat est que lorsque vous prenez une photo d’un sujet en mouvement sur votre Pixel 6 ou 6 Pro, vous obtenez une photo avec tous les détails et un visage clair. La meilleure partie est que tout cela se fait automatiquement. Il n’y a pas de mode Face Unblur à sélectionner sur le téléphone ou toute autre modification que vous devez apporter tout en prenant une photo. Face Unblur est l’une des nombreuses fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique que Google a introduites ici, et elle consolide les Pixel 6 et 6 Pro comme les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter aujourd’hui.

