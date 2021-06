Comment fonctionne la fonction passionnante de texte en direct d’iOS 15 – .

Nous utilisons les caméras de nos téléphones non seulement pour enregistrer des souvenirs d’événements spéciaux pour la postérité, mais aussi pour saisir et préserver à peu près toutes les informations dont nous avons besoin de la vie réelle. L’appareil photo est excellent pour capturer des numérisations de documents, et nous le dirigeons généralement vers tout ce qui contient des informations écrites dont nous pourrions avoir besoin plus tard. Il peut s’agir de numéros de téléphone, d’adresses e-mail ou d’informations générales dont nous pensons avoir besoin plus tard, et l’appareil photo du téléphone est le meilleur endroit pour les stocker. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de récupérer ces informations et de les convertir en texte numérique juste après avoir pris la photo, du moins sur iPhone et iPad. Les applications tierces prenant en charge la reconnaissance de texte peuvent le faire. Et Google Lens a les mêmes pouvoirs.

iOS 15 corrige tout cela, et Live Text sera l’une des fonctionnalités les plus intéressantes intégrées aux prochaines versions d’iOS et d’iPadOS. Et Live Text sera également disponible sur macOS Monterey cette année. La fonctionnalité peut être utilisée pour détecter et saisir automatiquement le texte et même le traduire si la situation l’exige. Mais tous les iPhones, iPads et Mac qui seront mis à jour vers les dernières versions du système d’exploitation n’obtiendront pas Live Text et la fonction de traduction Live Text.

Meilleure offre du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors normes ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ouvrez l’application Appareil photo dans iOS 15, dirigez l’iPhone vers quelque chose contenant du texte et une petite icône dans le coin inférieur droit apparaîtra à l’écran, signalant qu’il a reconnu le texte. Appuyez dessus, et vous pourrez alors appuyer sur le texte de la photo et interagir avec lui. Vous pouvez également effectuer plusieurs actions, comme appuyer sur un numéro de téléphone dans l’image pour appeler ce numéro ou sur une adresse e-mail pour commencer un e-mail. Vous pouvez également copier le texte et le coller dans une autre application, rechercher des mots et tout traduire.

Exemples de texte en direct sur iPhone sous iOS 15. Source de l’image : Apple Inc.

La traduction de texte en direct prend en charge sept langues, dont l’anglais, le chinois, le français, l’italien, l’allemand, le portugais et l’espagnol. iOS 15 et iPadOS 15 prennent également en charge la traduction à l’échelle du système.

Le texte en direct fonctionne dans les photos, les captures d’écran, l’aperçu rapide, Safari et les précédents en direct dans l’appareil photo, les rapports MacRumors.

Texte en direct sur iPad exécutant iPadOS 15. Source de l’image : Apple Inc.

Aussi étonnante que cette alternative à Google Lens qui est désormais disponible par défaut dans les applications principales d’Apple sur iPhone, iPad et Monterey, il y a une mise en garde importante à retenir. Live Text a besoin du moteur neuronal d’Apple pour fonctionner, et Apple a des exigences matérielles spécifiques pour cela.

iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey peuvent fonctionner sur un grand nombre d’appareils, y compris les téléphones iPhone 6s de six ans, mais tous n’ont pas ce qu’il faut pour exécuter Live Text et Live Text traduction. Vous aurez besoin d’appareils fonctionnant sur une puce A12 Bionic ou ultérieure ou de Mac alimentés par M1 pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité impressionnante.

Texte en direct sur iPad exécutant iPadOS 15. Source de l’image : Apple Inc.

Les appareils tels que l’iPhone X et les combinés antérieurs n’auront pas le Live Text activé. La majorité des Mac ne le supporteront pas non plus, car ils fonctionnent sur des puces Intel. Du côté des tablettes, vous aurez besoin d’au moins iPad Air (3e génération), iPad (8e génération) ou iPad mini (5e génération) pour exécuter Live Text sur iPadOS 15.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec lorsque vous achetez une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans cette offre folle de Prime Day ! Prix : était de 100 $, maintenant de 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission