Comment fonctionne la procédure ECMO pendant les soins Covid-19 – tout ce que vous devez savoir

L’appareil peut extraire du dioxyde de carbone du sang du patient et y ajouter de l’oxygène. Image: IE

Alors que la deuxième vague de Covid-19 a fait des ravages dans le pays, de nombreux patients sont confrontés à une grave pénurie d’oxygène médical et de lits de soins intensifs. Dans un tel scénario, de nombreux cas de patients critiques sont apparus là où même le soutien en oxygène échoue. Pour de tels cas, la ventilation mécanique qui aide à maintenir l’oxygénation est choisie. Cette technique d’intervention clinique est appelée oxygène membranaire extracorporel (ECMO).

Les médecins ont choisi cela dans des cas extrêmes où l’ECMO joue le rôle d’un cœur artificiel et d’une paire de poumons artificiels, qui sont à l’extérieur du corps. L’appareil peut extraire du dioxyde de carbone du sang du patient et y ajouter de l’oxygène. Initialement, il a été conçu pour aider les nouveau-nés et les nourrissons atteints du syndrome de détresse respiratoire ou de certaines anomalies cardiaques. Au cours des cinq dernières années, la technique a été largement utilisée chez les adultes.

Afin d’utiliser la machine, un tube en plastique est inséré dans une grande veine et / ou artère via le cou, la poitrine ou l’aine du patient. Avec l’aide de ce tube, le sang du patient peut s’écouler dans un oxygénateur où plus d’oxygène est ajouté et le dioxyde de carbone est éliminé. Ensuite, une pompe renvoie le sang oxygéné vers le corps du patient via un tube différent. Il est à noter que le processus se fait à la même fréquence qu’un cœur humain.

ECMO pour les patients Covid-19

Il ne fait aucun doute que l’infection Covid-19 infecte les poumons et affecte son fonctionnement, conduisant à une pneumonie. Dans certains cas, les poumons sont endommagés à un point tel qu’ils ne peuvent pas se débarrasser du dioxyde de carbone et le gaz peut alors être transmis au sang. Par conséquent, dans les cas de Covid-19 avec des dommages importants, l’ECMO est envisagée. Un rapport de l’IE a noté que parmi les patients atteints de Covid-19, il peut être bénéfique de soulager la charge du côté droit du cœur. En dehors de cela, la technique permet une augmentation du taux d’oxygène, réduisant ainsi la résistance vasculaire pulmonaire. Cela enlèvera la pression des poumons pour pousser le sang.

Le rapport a souligné que le processus ECMO peut soutenir les corps des patients et leur donner plus de temps, alors qu’ils luttent contre le virus mortel. Pour être sûr, un temps supplémentaire est souvent nécessaire chez les patients qui sont critiques avec l’infection Covid-19. Les patients Covid peuvent rester sur ce traitement pendant 10 à 12 jours. Après le prélèvement de l’ECMO, ils doivent être isolés dans une unité de soins intensifs cardiovasculaires.

Bien sûr, l’ECMO peut également conduire à une réduction des risques d’une tempête de cytokines. La tempête de cytokines est l’une des raisons de nombreux décès chez les patients atteints de Covid-19. Lors d’une tempête de cytokines, le système immunitaire d’un patient réagit sur le patient lui-même et conduit à une réponse inflammatoire sévère et à une défaillance de plusieurs organes.

Risques d’ECMO chez les patients

Le saignement est une préoccupation majeure pour les patients sous ECMO. Afin de suivre ce traitement, les patients doivent prendre des anticoagulants et, parfois, lorsqu’ils sont sous ECMO, ils peuvent commencer à saigner à différents endroits de leur corps. L’insuffisance rénale aiguë est également une possibilité lors d’un ECMO. Le rapport indique que parfois, les patients peuvent également être infectés par des tubes qui ont été introduits.

