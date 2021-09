Comment fonctionne la Ryder Cup 2021 ?

L’événement de golf le plus excitant du calendrier est enfin là après une absence prolongée, et Team USA tentera de se racheter après une défaite éclatante en France il y a trois ans.

La Ryder Cup oppose les meilleurs golfeurs des États-Unis aux meilleurs joueurs d’Europe au cours d’une compétition par équipe de trois jours. La 43e édition des matchs de la Ryder Cup aura lieu à Whistling Straits à Haven, Wisconsin. Team Europe détient actuellement la Ryder Cup, remportant une énorme marge de sept points en 2018.

La Ryder Cup devait initialement se tenir l’année dernière, mais a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné un réalignement de la Ryder Cup (qui se tiendra les années impaires) et de la Presidents Cup (qui se tiendra les années paires) avancer. Malgré le retard, des drapeaux de la «Ryder Cup 2020» flottent toujours sur le terrain de Whistling Straits.

Alors, comment fonctionne la Ryder Cup ? Nous sommes là pour vous aider.

Chaque équipe a une liste de 12 golfeurs et un capitaine non joueur, qui détermineront les paires. Les golfeurs de chaque équipe seront jumelés et s’affronteront dans une série de quatre matchs à 2 contre 2 lors de sessions distinctes le matin et l’après-midi le vendredi et le samedi. Dimanche, les 12 golfeurs de chaque alignement joueront des matchs en simple face à face.

Vendredi matin, la Ryder Cup débutera par une série de 4 matchs en foursome. Huit joueurs au total de chaque équipe joueront le quatuor, et quatre resteront sur le « banc ». À la fin de la séance du matin, les capitaines soumettront leurs choix pour les matchs à quatre balles de l’après-midi. Une autre journée de matchs à quatre balles et à quatre se jouera samedi, préparant le terrain pour le match en simple dimanche.

Quatuor est également connu sous le nom de tir alternatif. Chaque équipe de deux joue avec une seule balle et les coéquipiers alternent les coups jusqu’à ce que le trou soit terminé. Dans les quatuors, les coéquipiers doivent également alterner les coups de départ, même si ce même joueur a joué le dernier coup sur le trou précédent. Le vainqueur de chaque trou est déterminé selon les règles standard du match play. En cas d’égalité, le trou est divisé par deux.

Dans quatre balles, chaque groupe joue avec – vous l’aurez deviné – quatre balles. Chaque joueur termine le trou avec sa propre balle et chaque équipe obtient le score le plus bas. Cela signifie que peu importe si un joueur affiche un score horrible, tant que son coéquipier égale ou bat le meilleur score de l’équipe adverse. La notation en match play est toujours en vigueur.

Chaque match en quatuor, à quatre balles et en simple vaut un point pour l’équipe gagnante, ou un demi-point si le match est divisé par deux. Il y a huit points au total à gagner vendredi, huit autres samedi et 12 dimanche. Pour gagner la Ryder Cup, Team USA ou Team Europe doit gagner 14,5 points.

L’événement peut se terminer par une égalité, même si cela ne s’est produit que deux fois dans l’histoire de la Ryder Cup, le plus récemment en 1989. En cas d’égalité, l’équipe qui détient la Ryder Cup la conservera pendant deux ans. Cela signifie que Team Europe n’a besoin que de 14 points pour conserver la Coupe.

La couverture télévisée commence le vendredi et le samedi à 8h00 HE sur The Golf Channel et Peacock.

Le jeu en simple commencera dimanche à 12 h HE sur NBC et Peacock. Vous pouvez diffuser l’intégralité de l’événement en ligne via RyderCup.com, ou regarder sur un appareil mobile en téléchargeant l’application officielle Ryder Cup.

Équipe États-Unis :

Collin Morikawa Dustin Johnson Bryson DeChambeau Brooks Koepka Justin Thomas Patrick Cantlay Daniel Berger Harris Anglais Tony Finau Xander Schauffele Scottie Scheffler Jordan Spieth Capitaine de l’équipe : Steve Stricker

Equipe Europe :

Jon Rahm Viktor Hovland Rory McIlroy Tommy Fleetwood Tyrrell Hatton Matthew Fitzpatrick Paul Casey Lee Westwood Bernd Wiesberger Sergio Garcia Shane Lowry Ian Poulter Capitaine d’équipe : Padraig Harrington

(Cet article a été initialement publié en 2018 et a été mis à jour pour 2021.)