Apple met davantage l’accent sur la santé mentale avec watchOS 8, iOS 15 et le reste de ses logiciels à venir. Pour Apple Watch, l’application Breathe a été retravaillée avec une nouvelle activité Reflect en plus de l’expérience Breathe mise à jour. Voici comment fonctionne l’application Mindfulness dans watchOS 8.

Évoluant sur les méditations de l’application Breathe dans watchOS 7 et versions antérieures, la nouvelle activité Reflect dans l’application Mindfulness repensée et renommée dans watchOS 8 commence par une invite pour concentrer vos pensées et votre attention.

Bien qu’il ne s’agisse que de Reflect and Breathe dans l’application Mindfulness pour le moment, Apple envisage peut-être d’apporter également des méditations audio à Apple Watch. La nouvelle application Mindfulness s’accompagne du nouveau mode Focus qui fonctionne sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

Comment fonctionne l’application Mindfulness sur Apple Watch dans watchOS 8

L’application Mindfulness comporte une nouvelle icône, tout comme Breathe and Reflect. À l’intérieur de l’application, Reflect est la meilleure option. Appuyez dessus pour démarrer une session Reflect ou appuyez sur l’icône à trois points pour modifier la durée de la session et voir des conseils. invite que vous pourriez voir, en bas, appuyez sur Commencer commencer

Pendant la réflexion, vous verrez un fond d’écran fluide et abstrait s’écouler entre différentes couleurs. Vous pouvez balayer de gauche à droite et appuyer sur Finir si vous n’arrivez pas à terminer une session Vous pouvez également simplement quitter l’application en appuyant sur la Digital Crown pour terminer une session. À la fin de la session, vous verrez un récapitulatif de vos « Minutes de Pleine Conscience » totales pour la journée, votre cœur noter pendant la séance, et en haut un message pour « Portez ce sentiment de détente avec vous ».

Voici quelques autres exemples d’invites qu’Apple utilise pour Reflect :

Dans watchOS 8, vous recevrez des rappels matin et soir pour prendre du temps pour la pleine conscience. Vous pouvez également personnaliser quand ou si vous recevez ces notifications ainsi que d’autres paramètres dans l’application Watch de l’iPhone> onglet Ma montre> Pleine conscience Apple a également ajouté une section Pleine conscience à la page Résumé de l’application Fitness dans iOS 15 Malheureusement pour l’instant, il n’y en a pas un moyen de cacher cette section pour ceux qui n’en veulent pas

L’expérience Breathe fonctionne de la même manière dans l’ensemble de la nouvelle application Mindfulness, mais a un nouveau design avec la même nouvelle interface utilisateur que Reflect.

