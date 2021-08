Comment fonctionne le mode double agent de CoD Season 5 et pourquoi il est si difficile de jouer en ce moment

La saison 5 de Call of Duty ajoute un nouveau mode objectif d’enquête ambitieux à Black Ops Cold War appelé Double Agent. Semblable à Among Us et Trouble in Terrorist Town, Double Agent est un mode dans lequel certains joueurs se voient attribuer des rôles pour tenter de saboter une mission et rester incognito, tandis que le reste des concurrents doit travailler pour découvrir leur identité. C’est une expérience très différente à voir dans un jeu Call of Duty, mais d’après nos impressions jusqu’à présent, cela ne fonctionne pas bien dans les matchs publics. Vous voudrez vous assurer de rassembler vos amis si vous voulez profiter de ce mode meurtre mystère. Si vous plongez dans Double Agent, voici ce que vous devez savoir sur son fonctionnement, ainsi que sur les raisons pour lesquelles les matchs publics sont actuellement un cauchemar.

Les matchs de Double Agent se jouent en cinq tours avec 10 joueurs dans un lobby. Avant chaque tour, tous les joueurs reçoivent un pistolet de départ et 25 secondes pour récupérer de meilleures armes dans les caisses ou le butin au sol. Les joueurs sont ensuite triés au hasard dans l’un des trois rôles attribués : agents doubles, enquêteurs ou agents.

Agents doubles

Les agents doubles sont chargés de saboter le match, tout en travaillant ensemble pour tromper les autres en leur faisant croire qu’ils sont innocents. Le sabotage peut être effectué en éliminant d’autres joueurs ou en déclenchant avec succès les bombes sales situées autour de la carte. Les agents doubles pourront également identifier leurs collègues agents grâce à l’icône d’espionnage indiquée au-dessus de leur tête.

Dans ce jeu du chat et de la souris, les agents doubles peuvent utiliser des mines de gaz, des avions de contre-espionnage, des arcs de combat et des hélicoptères d’attaque pour les aider à accomplir leur mission. Les agents doubles ont également accès aux Field Mics, qui peuvent être activés autour de la carte. Ceux-ci fonctionnent comme la mise à niveau sur le terrain dans un match multijoueur standard, révélant les positions ennemies sur la mini-carte de l’agent. Cela peut fournir des informations cruciales sur les mouvements d’un enquêteur ou d’un agent pour aider à la tromperie de l’agent. Cependant, les agents et les enquêteurs peuvent détruire les micros de terrain pour refuser aux agents cette information.

Les enquêteurs

Marqué d’un bouclier bleu et d’une icône en forme d’étoile au-dessus de sa tête, l’enquêteur est un agent spécial chargé de mener l’enquête. Les joueurs morts déposent des rapports d’autopsie, qui révèlent des informations telles que depuis combien de temps le joueur est mort et l’arme qui a été utilisée. N’importe quel agent peut voir ces informations en interagissant avec le rapport sur le terrain, mais seuls les enquêteurs peuvent voir les traces du tueur. Cette capacité fonctionne de manière similaire à l’avantage Tracker en multijoueur.

Les enquêteurs peuvent également utiliser des systèmes de trophées, des tirs de stimulation et des canons à main, et ils ont la possibilité de voir les empreintes de pas de la personne qui a tué leurs coéquipiers. Les enquêteurs peuvent également marquer une personne comme « suspecte » et lancer un ordre de recherche à son encontre.

Opérateurs

Le rôle de l’agent est le rôle le plus courant dans le jeu. À moins que vous ne soyez marqué comme Enquêteur ou que vous jouiez le rôle d’Agent double, vous êtes un Agent. Les agents doivent aider à recueillir des indices, communiquer sur les comportements suspects et aider à identifier les agents doubles avant qu’il ne soit trop tard.

Comment ça fonctionne

Alors que les agents doubles sont sournois et que les enquêteurs traquent le tueur, les joueurs réguliers « Opérateurs » doivent protéger l’enquêteur et les aider à rassembler tous les indices pour découvrir l’identité des agents doubles.

Des indices sont donnés à l’enquêteur et aux agents sous forme de messages radio décodés marqués autour de la carte. Cela donnera généralement des informations telles que le sexe des agents doubles ou révélera si leur numéro d’agent donné est un nombre pair ou impair. Ensuite, le processus d’élimination peut être utilisé pour les retrouver.

Sinon, si les agents doubles sont assez sournois, ils peuvent gagner le match en restant incognito tout en tuant tous les agents ou en faisant exploser toutes les bombes sales.

Ce mode a du potentiel, et de nombreux outils et informations sont fournis pour aider les joueurs à percer le mystère de la découverte des agents doubles, ou en tant qu’espions en question, ils ont les outils pour saboter tout le match de manière vraiment sournoise. Malheureusement, les matchs se déroulent rarement comme prévu.

De nombreuses séries de mes matchs publics se sont terminées assez brusquement, car tout le monde se tirait dessus au hasard sans jamais se soucier de chercher des indices ou de tromper. Je comprends le besoin de Treyarch d’éliminer les joueurs qui commettent des tirs amis, mais un mauvais coéquipier tuant un agent ami punit les deux joueurs. Les deux joueurs sont éliminés du tour. Je pense qu’il doit y avoir un ricochet en vigueur pour les tirs amis, comme vous le voyez souvent dans les modes multijoueurs Hardcore. Avec le ricochet, seul le joueur qui commet le tir ami est tué et la victime peut continuer le tour.

Il y a aussi le problème de la façon dont les joueurs sont regroupés les uns à côté des autres au début. Je sais que le but est d’être sournois en tant qu’agent ou d’enquêter en tant qu’agent, mais très peu de fois j’ai pu jouer un tour en tant qu’enquêteur ou agent double et j’ai vécu assez longtemps pour accomplir n’importe quelle tâche. Les joueurs aléatoires commencent souvent à troller ou à tirer partout sans jouer l’objectif. Cela permet des matchs rapides et sans intérêt.

Call of Duty concerne les armes à feu, mais je pense qu’il serait préférable que les joueurs n’utilisent que des tâches et des équipements avec lesquels vous pouvez interagir pour jouer le rôle d’espion ou d’agent. Éliminer complètement les armes pour ce mode rendrait l’expérience plus intéressante.

Ceci est basé sur mon expérience du premier jour avec les agents doubles, afin que les joueurs puissent se calmer une fois la nouveauté passée et développer une meilleure compréhension de la façon dont les matchs devraient se dérouler. Mais il est possible que ce mode souffre toujours dans les matchs publics avec des armes impliquées.

Dans l’ensemble, Double Agents n’est pas un mode très amusant pour les matchs publics avec des joueurs aléatoires. Cependant, je peux voir à quel point les matchs privés avec des amis peuvent être très amusants. Double Agent n’est peut-être pas un concept tout à fait original, mais cela a le potentiel de se sentir rafraîchissant hors des sentiers battus pour ce à quoi vous vous attendez dans un mode Call of Duty. Nous avons vu de nombreux modes de capture et de style de défense, donc avoir quelque chose avec un petit mystère de meurtre est un ajout bienvenu, mais Double Agent a certainement besoin de quelques ajustements pour permettre une enquête de meurtre appropriée dans les matchs publics.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.