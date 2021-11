Comment fonctionne le mode solo de Battlefield 2042 sans campagne

Il n’y a pas de campagne pour Battlefield 2042 mais il y a toujours une expérience solo disponible pour ceux qui veulent s’entraîner avant de se faire mutiler à mort par les joueurs en ligne.

Il est extrêmement décevant qu’il n’y ait pas de récit dans le jeu, surtout lorsque le mode histoire s’est si bien comporté avec Call of Duty. Le dernier volet d’Activision, Vanguard, a une longue aventure de cinq à sept heures et c’est une production bien jouée avec le reconnaissable Dominic Monaghan du Seigneur des Anneaux.

Une histoire avec des cinématiques et des décors d’action aurait été agréable à jouer, mais vous pouvez rivaliser avec des bots si l’action en solo est ce dont vous avez envie.

Battlefield 2042 a-t-il un mode solo ?

Il n’y a pas de campagne solo pour Battlefield 2042 mais vous pouvez jouer en solo contre des bots.

Vous aurez besoin d’une connexion en ligne pour jouer, mais vous pourrez agir seul avec et contre une armée de soldats IA. Juste pour que vous le sachiez, les bots feront également partie des matchs en ligne lorsque vous affrontez d’autres joueurs, car ils entreront en tant que remplaçants s’il n’y a pas assez de joueurs qui rejoignent un lobby.

Bien que ce ne soit pas un mode histoire, la possibilité de jouer avec et contre des bots par vous-même est décente. Il a du succès dans d’autres jeux tels que Star Wars Battlefront 2 et Chivalry 2, et il vous permettra d’apprendre la carte, chaque arme et de vous entraîner avant d’être tué par tout le monde en ligne.

Modes multijoueurs

Les modes multijoueurs de Battlfield 2042 au lancement sont Hazard Zone, All-Out-Warfare et Portal.

Le nombre de joueurs de DICE pour All-Out-Warfare est de 128 sur PS5, Series X et PC, tandis qu’il est limité à 64 joueurs sur PS4 et Xbox One. Quant à Hazard Zone, c’est 32 joueurs sur PC et next-gen, 24 sur last-gen.

Tous les modes sont fantastiques, mais c’est Portal qui a attiré l’attention de beaucoup lorsqu’il a été révélé à EA Play. C’est parce que c’est un mode créatif qui vous permet de célébrer l’histoire de la série et de créer vos propres modes de jeu.

