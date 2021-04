Apple a introduit un autre changement notable dans la dernière version bêta d’iOS 14.5 – le recalibrage de la batterie de l’iPhone 11. La nouvelle fonctionnalité donne une lecture mise à jour et plus précise de la capacité maximale de la batterie et des performances de pointe de votre appareil et peut corriger une décharge de batterie inattendue. Et dans de rares cas, cela pourrait entraîner un remplacement gratuit de la batterie. Suivez-nous pour un aperçu pratique du fonctionnement de l’étalonnage de la batterie de l’iPhone.

. a découvert pour la première fois la nouvelle fonctionnalité de recalibrage de l’iPhone dans le code bêta d’iOS 14.5, ce qui nous a conduit au document d’assistance Apple qui vient d’être publié.

Notamment, le nouvel étalonnage de la batterie de l’iPhone est uniquement destiné aux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, du moins pour le moment.

La fonctionnalité est devenue disponible pour la première fois dans le développeur et le public iOS 14.5 bêta 6. Si vous souhaitez la tester avant la sortie publique iOS 14.5 ce printemps, consultez notre guide complet ici pour installer la version bêta publique ou développeur iOS (inclut également Apple Regardez déverrouiller pour iPhone et 217 nouveaux emoji).

Comment fonctionne le recalibrage de la batterie de l’iPhone dans iOS 14.5

Une fois que vous avez installé l’iOS 14.5 bêta 6 sur un iPhone 11, le processus de recalibrage de la batterie démarre automatiquement Il peut prendre jusqu’à «quelques» semaines pour se terminer Il peut corriger «un comportement de décharge de batterie inattendu ou, dans un petit nombre de cas, un pic réduit capacité de performance »Pour vérifier l’état, rendez-vous sur Paramètres > La batterie > Santé de la batterie

Vous verrez le nouveau «Message important» concernant le recalibrage en haut «Votre système de rapport de santé de la batterie recalibre la capacité maximale et la capacité de performance maximale. Ce processus peut prendre quelques semaines. » Le recalibrage « se produira au fil du temps avec des cycles de charge réguliers. » Apple dit que vous saurez que le processus s’est terminé avec succès lorsque l’alerte en haut de la section État de la batterie aura disparu (la nouvelle capacité maximale et la capacité de performance maximale s’afficheront) Si le recalibrage détecte l’état de la batterie «considérablement dégradé», un service de batterie un message apparaîtra

Remplacement gratuit de la batterie, prolongations de garantie et plus

Dans un «petit nombre de cas», Apple affirme que le recalibrage de la batterie de l’iPhone ne réussira pas et qu’un «nouveau message de service de la batterie apparaîtra». Dans ces rares cas, le message indiquera: « Un fournisseur de services agréé Apple peut remplacer la batterie gratuitement pour restaurer toutes les performances et la capacité. » Apple note que « cela n’indique pas un problème de sécurité et votre batterie peut toujours être utilisée. »

Apple recommande également d’attendre pour obtenir un rendez-vous dans un magasin ou un autre fournisseur autorisé jusqu’à ce que le processus de recalibrage soit terminé.

Enfin, les garanties peuvent être étendues pour couvrir le processus de recalibrage qui pourrait durer plusieurs semaines et des remboursements pourraient être possibles pour ceux qui ont déjà payé pour un service de batterie hors garantie après avoir vu le message «État de la batterie dégradé ou avoir rencontré un comportement inattendu de la batterie». Dans les deux cas, contactez AppleCare.

Découvrez un aperçu pratique du nouvel étalonnage de la batterie et du son des nouvelles voix Siri dans iOS 14.5 beta 6 dans la vidéo ci-dessous:

