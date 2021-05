Comment fonctionne le vote aux élections locales? ⋆ 10z viral

Les élections locales ont lieu le 6 mai (Photo de Ben Stansall / . via .)

Toute une série d’élections ont lieu cette semaine, avec des millions de personnes en mesure de voter à travers l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles le jeudi 6 mai.

En Angleterre, des milliers de sièges de conseil seront à gagner avec les élections locales visant à élire les conseillers pour avoir leur mot à dire dans de nombreux services – des collections de poubelles aux services sociaux, aux installations sportives et aux bibliothèques.

Ceux de Londres éliront 25 membres de l’Assemblée de Londres – et un maire – dans lequel les candidats auront présenté leurs meilleures idées pour la capitale.

Voici ce qu’implique une élection locale.

Comment fonctionne le vote aux élections locales?

Les élections locales ont généralement lieu tous les quatre ans et le résultat décidera de la direction des services locaux.

En Angleterre, certaines zones sont couvertes par des conseils de comté ou des conseils de district, qui couvrent une zone plus petite dans le comté.

Il existe également des conseils paroissiaux ou municipaux qui dépendent des conseils de district.

Sadiq Khan espère conserver son rôle de maire de Londres (Photo: Hollie Adams / .)

Les électeurs ont une voix pour chaque siège disponible dans leur région (un quartier ou une division) et dans la plupart des cas, cela signifie une voix – mais les grands quartiers peuvent avoir plusieurs sièges.

Celui qui reçoit le plus de voix remporte le siège et si un parti remporte plus de la moitié des sièges du conseil, il contrôle le conseil.

Au cas où aucun parti n’aurait la majorité, les partis travailleront ensemble en formant une coalition.

Tous les conseillers sont élus pour quatre ans.

Cependant, tous les sièges du conseil ne sont pas éligibles cette année, car certains conseils organisent des élections pour les sièges une fois tous les deux ans, voire trois ans sur quatre.

Comment le vote aux élections locales fonctionne-t-il au Pays de Galles?

Les électeurs gallois cherchent à élire des membres du Parlement gallois, également connu sous le nom de Senedd Cymru, pour avoir leur mot à dire sur la composition du gouvernement gallois.

Le Senedd (EM) compte 60 membres, dont 40 représentent des circonscriptions (régions) individuelles.

20 autres représentent les cinq régions du Pays de Galles: Sud du Pays de Galles Est, Sud du Pays de Galles Central, Sud du Pays de Galles Ouest, Mid et Ouest du Pays de Galles, Nord du Pays de Galles

Chaque région compte quatre États membres et les électeurs reçoivent deux bulletins de vote – l’un pour qu’une personne soit l’État membre de leur circonscription et l’autre pour un parti de leur région.

Comment le vote aux élections locales fonctionne-t-il en Écosse?

L’Écosse élira 129 membres du Parlement écossais le 6 mai.

À l’instar du Pays de Galles, le peuple écossais dispose de deux voix: un pour choisir qui représente la circonscription, et un pour choisir le parti qui représente sa région élargie.

Comment le vote aux élections locales fonctionne-t-il en Irlande du Nord?

Les élections au gouvernement local, communément appelées conseils locaux, ont lieu tous les quatre ans.

Les dernières élections locales ont eu lieu le 2 mai 2019.



