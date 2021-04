Comment fonctionne l’enregistrement des procurations de la DGT | Moteur

Connaissez-vous le dossier de saisie? Nous expliquons ce que c’est et quelle est son utilité aujourd’hui dans notre pays.

La Direction générale de la circulation dispose d’un service dont tous les conducteurs ne sont pas conscients: la possibilité de déléguer à un tiers l’achèvement de toute procédure telle que, par exemple, effectuer des transferts, notifier les ventes, émettre des rapports de véhicules ou lire les notifications qui arrivent .à son représenté à la Direction Électronique des Routes (DEV) en plus de présenter tout document. Ceci est le registre des procurations de la DGT et voici comment cela fonctionne.

le Registre électronique des procurations (REA) est un système informatique par lequel nous pouvons habiliter un tiers à agir en notre nom en tant que notre représentant ou avocat de fait. De cette manière, vous pourrez effectuer n’importe quelle procédure aussi bien au siège numérique de la DGT qu’aux différents sièges de la circulation.

Qui peut être notre représentant? Quelconque personne physique ou morale vous pouvez jouer ce rôle. De plus, on peut avoir plus d’un avocat de fait car le nombre maximum est défini par la DGT elle-même pour chaque procédure. Bien entendu, vous devez garder à l’esprit que cet article a des validités différentes selon l’itinéraire choisi pour effectuer la procédure:

Internet: 180 jours (six mois) bien que vous puissiez indiquer une période plus courte dans cette limite.

Téléphone: un mois à partir du jour où l’opération est effectuée, mais elle peut être prolongée dans certains cas.

En revanche, vous, en tant que représenté, pourrez Annuler ce transfert de pouvoir ou le renouveler pour une ou plusieurs nouvelles périodes à tout moment.

Comment faire un dossier de saisie

Lors de l’enregistrement de cette représentation, vous aurez trois façons pour effectuer la procédure:

En personne: dans un bureau de la circulation sur rendez-vous.

Par téléphone: appeler le 060.

L’Internet: via le siège électronique de la DGT.

Dans l’un des trois cas, vous devrez présenter une série de documents. Dans le premier (en personne), les deux parties devront remplir et signer le formulaire d’octroi ou de révocation de procuration, présenter le NIF / NIE / CIF de la partie représentée ou une photocopie certifiée et s’il s’agit d’une personne morale, l’original doit être ajoutée ou une copie certifiée conforme du CIF de l’entreprise et de la documentation prouvant la relation du représentant.

Si vous enregistrez la représentation par téléphone, ils vérifieront vos données et vous demanderont les informations suivantes: nom complet ou raison sociale de la personne qui agira en votre nom ainsi que leur DNI / NIE / CIF. Et, enfin, si vous optez pour l’option virtuelle, vous aurez besoin de votre certificat numérique, identifiant électronique ou code PIN en vigueur.

Chacune de ces procédures est gratuit et, en plus, vous pouvez les faire autant de fois que nécessaire.

Cet article a été publié dans Autobild par Elena Sanz Bartolomé.