Comment fonctionne Purge Night : les règles et autres faits qui s’appliquent aux films Purge

De plus, les «armes de classe 4 et inférieures» sont autorisées à être utilisées lors de la Purge Night. Seules les armes de classe 5 sont interdites, et vu que celles-ci incluent des explosifs, et vraisemblablement toute autre arme de destruction massive, le carnage peut être gardé agréable et personnel. Cependant, dans The First Purge, les explosifs et les engins incendiaires n’étaient pas aussi tabous qu’ils le deviendraient finalement. Soit dit en passant, si vous enfreignez l’une des règles de Purge Night, la peine est la mort par pendaison.