Comment fonctionne une option publique d’assurance maladie au Colorado, au Nevada et à Washington

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a promulgué mercredi une option de soins de santé publique, ce qui en fait le troisième État des États-Unis à approuver la création d’un régime d’assurance maladie géré par le gouvernement qui sera vendu parallèlement à une couverture commerciale sur les marchés d’assurance de l’Affordable Care Act.

Il y a plus d’une décennie, une option publique fédérale a été supprimée de l’ACA, en grande partie à cause des objections des démocrates centristes du Sénat. Maintenant, il connaît une sorte de renouveau. Le président Joe Biden a fait campagne sur une option publique en 2020, et bien que les chances que sa proposition (ou quelque chose du genre) soit adoptée au niveau fédéral se soient estompées, les démocrates du Congrès cherchent à savoir à quoi devrait ressembler une option publique fédérale.

Mais certains États n’attendent pas que le Congrès agisse. Leurs options publiques sont peut-être plus limitées que ce que pourrait être une version fédérale possible, mais ce sont toujours des expériences précieuses qui testeront le concept dans le monde réel.

L’État de Washington a approuvé pour la première fois son option publique en 2019 et l’a mise à la disposition des consommateurs pour inscription en 2020. L’État a maintenant un an d’expérience dans la mise en place et le fonctionnement du programme Cascade Care, et il commence déjà à bricoler la conception de la politique. Il propose également des cours pour le Colorado et le Nevada (l’autre état à passer une option publique cette année, une semaine avant le Colorado).

Au fur et à mesure que ces États ont élaboré leurs plans, une chose est devenue claire : la valeur potentielle d’une option publique est de maîtriser les coûts des soins de santé en maintenant des taux inférieurs à ceux des régimes d’assurance privés. Mais il reste encore à voir si une option publique peut étendre la couverture santé à plus de personnes.

Déjà, plus de la moitié des personnes non assurées aux États-Unis sont éligibles à l’inscription à Medicaid ou aux subventions de l’ACA pour une couverture privée. Des sondages ont montré que les problèmes de prix les empêchent souvent de s’inscrire. Par conséquent, si ces options publiques peuvent aider à contrôler la hausse des coûts des soins de santé, elles peuvent peut-être également avoir un effet sur la couverture. Mais c’est une question ouverte à ce stade.

“Le jury ne sait toujours pas si l’option publique augmentera les inscriptions”, m’a dit Sabrina Corlette, codirectrice du Center on Health Insurance Reforms de la McCourt School of Public Policy de l’Université de Georgetown.

“Le thème unificateur de ces trois projets de loi est qu’ils tentent de réduire les coûts des soins de santé pour les consommateurs en s’attaquant aux prix des fournisseurs”, a-t-elle déclaré à propos des options publiques à Washington, au Colorado et au Nevada. “Le temps nous dira s’ils étendent également la couverture en raison de la baisse des primes.”

Avec trois options publiques au niveau de l’État maintenant dans la nature, nous avons une idée plus claire des traits qu’elles partagent et de la façon dont elles sont distinctes. Même s’il ne se passe rien au Congrès, les années à venir seront une expérience naturelle sur la façon de gérer une option publique.

Ce que les options publiques de Washington, du Colorado et du Nevada ont en commun

Aucun des États n’offre une option « publique » comme celle envisagée par le Congrès en 2009, où le gouvernement met en place et administre son propre régime d’assurance maladie.

“Aucun d’entre eux n’est de véritables options publiques dans ce sens”, déclare Katie Keith, qui écrit sur la réforme de l’assurance pour les affaires de santé et a consulté les États lors de l’élaboration d’une législation sur les options publiques.

Au lieu de cela, elle les compare à des partenariats public-privé. Les États passent des contrats avec des entreprises privées pour créer de nouvelles options d’assurance qui seront supervisées, voire gérées, par le gouvernement. Les États seraient confrontés à des défis pratiques pour faire une “vraie” option publique – à savoir, constituer les réserves financières dont ils auraient besoin pour payer les réclamations – ils adoptent donc une autre approche dans laquelle les compagnies d’assurance privées utiliseront l’option publique selon les règles fixées par le gouvernement.

Ce n’est pas sans précédent : Medicare et Medicaid s’appuient déjà sur des entreprises privées pour administrer les prestations à certains de leurs inscrits.

Les plans seront vendus sur les marchés de l’ACA, aux côtés des assurances privées conformes à l’ACA. Seules les personnes éligibles à la couverture ACA sur le marché des particuliers et des petits groupes peuvent s’inscrire ; ces plans ne sont pas le genre d’option publique envisagée par certains démocrates lors de la campagne présidentielle de 2020, ce qui aurait également permis aux personnes bénéficiant d’une couverture en grand groupe de s’inscrire.

Tous ces États tentent également d’économiser de l’argent à la fois pour le gouvernement et les consommateurs. Le Nevada, par exemple, s’est fixé des objectifs très précis : l’option publique devrait avoir des primes inférieures de 5 % à celles d’un régime de référence à court terme ; à plus long terme, l’objectif est de ramener les primes à 15 % en deçà des plans privés comparables sur le marché. De même, le Colorado exigera que les régimes d’options publiques réduisent les primes de 15 % sur trois ans.

Il est important de noter que les trois États demandent des dérogations au gouvernement fédéral. (Washington ne l’a pas fait à l’origine, car l’administration Trump était catégoriquement opposée aux options publiques au niveau de l’État, mais une nouvelle législation oblige l’État à le faire.) Ces dérogations permettraient aux États de conserver les économies réalisées pour le gouvernement fédéral en réduisant les primes. (et donc les subventions de l’ACA). Cet argent peut ensuite être utilisé pour fournir une aide financière supplémentaire pour couvrir les primes des personnes ou pour réduire les coûts des soins de santé.

Mais ces États déploient différentes stratégies pour réaliser leurs économies, ainsi que pour s’assurer que les médecins et les hôpitaux acceptent réellement l’option publique afin que les patients puissent obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin.

En quoi ces trois options publiques au niveau de l’État sont différentes

À première vue, ces options publiques d’État se ressemblent beaucoup. Mais dans les détails, ils ont plusieurs distinctions importantes.

Le montant à payer aux prestataires de soins de santé est la question la plus importante pour tout régime d’assurance maladie – ces prix dictent les primes facturées aux clients – et ces États adoptent des approches divergentes dans leurs calculs.

Washington a plafonné les paiements des fournisseurs à 160 % des taux de paiement de Medicare. Le Colorado a imposé que les tarifs des prestataires ne puissent pas être inférieurs à 155% de Medicare ; cependant, si les assureurs ne parviennent pas à obtenir une réduction des primes de 15 pour cent, le commissaire aux assurances de l’État a le pouvoir d’imposer des taux plus bas. Le Nevada a déclaré que son option publique ne pouvait pas payer les fournisseurs moins que l’assurance-maladie, mais qu’elle laisse par ailleurs la flexibilité au plan d’atteindre ses propres objectifs de réduction des primes.

L’un des défis en essayant de fixer des tarifs plus bas pour les fournisseurs est que les médecins et les hôpitaux pourraient simplement choisir de ne pas accepter le régime d’options public. C’était l’expérience de Washington au cours de sa première année : certains hôpitaux ont refusé de contracter avec le plan public, et comme un réseau de prestataires adéquat n’est pas possible sans hôpital, le plan n’a été disponible que dans 19 des 39 comtés de l’État.

Washington essaie de corriger ce problème par le biais d’une législation récemment signée qui exigera, entre autres, que les hôpitaux des grands systèmes participent à au moins un régime d’options publiques. Le Nevada et le Colorado, ayant vu les problèmes d’adéquation du réseau de Washington, mettent en place leurs propres exigences de participation des fournisseurs dès le départ.

“Le Nevada et le Colorado ont clairement pris une page de l’expérience de Washington”, a déclaré Corlette de Georgetown.

Au Nevada, si un fournisseur accepte le plan de santé des employés de l’État, l’indemnisation des accidents du travail ou Medicaid, il doit accepter l’option publique. Pendant ce temps, les hôpitaux du Colorado seront tenus d’accepter l’option publique – avec la menace imminente que si les coûts ne baissent pas assez rapidement, l’État pourrait intervenir et imposer des taux de remboursement plus bas.

Pour les prestations, le Colorado et Washington établissent ce qu’on appelle un régime de prestations standardisé par le biais de leurs options publiques. Avec les prestations standardisées, certains services (visites de soins primaires et médicaments génériques sur ordonnance, par exemple) sont fournis gratuitement ou moyennant une petite quote-part, même si l’assuré n’a pas encore payé sa franchise. D’autres services médicaux courants ont des obligations de partage des coûts clairement définies pour les patients, conçues pour permettre aux clients de savoir plus facilement ce qu’ils devront payer de leur poche pour les soins de santé s’ils souscrivent à ce plan.

Le Nevada, en revanche, n’a pas dit comment les prestations doivent être structurées dans le cadre de son option publique, ni quelles doivent être les obligations de partage des coûts pour les patients.

Lorsque vous regardez sous le capot, il existe des différences importantes dans la façon dont ces options publiques fonctionneront. Mais ils s’efforcent tous d’atteindre les mêmes objectifs : réduire les coûts des soins de santé et, espérons-le, augmenter la couverture. Le test est maintenant de savoir s’ils peuvent atteindre leurs objectifs.

“Il sera intéressant de voir si une intervention supplémentaire est nécessaire”, a déclaré Keith, “ou si cela peut réussir.”